Tại sao xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc đột nhiên bật tăng 83,3%, giá cà phê sẽ "ấm" hơn?

Giá cà phê đầu tháng 4/2021 bật tăng

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), nếu như giá cà phê có xu hướng giảm trong tháng 3 thì bước sang đầu tháng 4/2021, giá cà phê tại thị trường nội địa tăng trở lại.

Cụ thể, trong tháng 3, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên ở mức 32.000 – 32.900 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg. So với cuối năm 2020, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 100 – 600 đồng/kg.

Giá cà phê Rubusta giá FOB giao tại cảng TP.Hồ Chí Minh giảm 75 USD/tấn xuống còn 1.453 USD/tấn.

Trong tháng 3, giá cà phê giảm khi có nhiều báo cáo xuất khẩu tăng từ các nước sản xuất. Trong khi, nhiều hộ trồng cà phê Tây Nguyên đã thực hiện trồng xen canh nên khi giá cà phê xuống thấp các hộ không vội bán cà phê mà trữ chờ giá lên, bù đắp nguồn thu nhập từ cây trồng khác, chẳng hạn như tiêu.

Đầu tháng 4/2021, ghi nhận giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa đã tăng trở lại.

Ngày 9/4/2021, giá cà phê Robusta tăng 0,6% so với ngày 30/3/2021, lên mức 31.600 – 32.700 đồng/kg. Tại cảng khu vực TP.Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 ổn định ở mức 33.900 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá cà phê bật tăng từ đầu tháng 4/2021. Trong ảnh: Sơ chế cà phê tại Nam Yang (Đăk Đoa, Gia Lai). Ảnh: Khánh Nguyên.

Trung Quốc đột nhiên mua nhiều, giá cà phê xuất khẩu tăng

Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho thấy, xuất khẩu cà phê tháng 3/2021 ước đạt 145.000 tấn, trị giá 275 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2021 đạt 428.000 tấn và 771 triệu USD, giảm 17% về khối lượng và giảm 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Đức, Italy và Mỹ là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 với thị phần lần lượt là 14,1%, 8,4% và 7,2%.

Nhưng điều bất ngờ là, trong 2 tháng đầu năm 2021 giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất tại Trung Quốc (tăng tới 83,3%).

Sự sôi động từ thị trường, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc khiến giá cà phê xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2021 đạt 1.752 USD/tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê Arabica sang Đức, Italy, Nhật Bản tăng đáng kể. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê Arabica 2 tháng đầu năm 2021 đạt 11.900 tấn, trị giá 31,16 triệu USD, giảm 26,8% về lượng và giảm 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê Arabica sang các thị trường Đức, Italy, Nhật Bản, Malaysia tăng.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê Arabica trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 2.623 USD/ tấn, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhu cầu cà phê hòa tan tăng, giá cà phê sẽ phục hồi?

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo, nhu cầu đối với phân khúc cà phê hòa tan chất lượng cao toàn cầu cũng có xu hướng đi lên do nhu cầu làm việc tại nhà gia tăng đáng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Brazil (IBGE) đã đưa ra dự báo vụ cà phê 2021/2022 của nước này sẽ thấp hơn 27,30% so với năm trước, ở mức 45 triệu bao, nguồn cung ít sẽ hỗ trợ giá cà phê.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu trước mắt sang thị trường EU và Mỹ vẫn gặp khó khăn do tình trạng thiếu container vận chuyển tuy đã đỡ căng thẳng hơn trước nhưng giá cước vẫn cao.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/4/2021 giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2021 tăng 0,6% so với ngày 30/3/2021, lên mức 127,85 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2021 và tháng 9/2021 cùng tăng 0,5% so với ngày 30/3/2021, lên mức 129,75 Uscent/ lb và 131,7 Uscent/lb.

Theo Blomberg, nguồn cung cà phê niên vụ 2021/2022 sẽ thiếu hụt khoảng 11,6 triệu bao do sản lượng của Brazil giảm, thế giới sẽ thiếu hụt 7,5 triệu bao cà phê Arabica nên dự báo giá cà phê sẽ sớm phục hồi.