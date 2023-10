Nam diễn viên nổi tiếng người Pháp, Gérard Depardieu đang đối mặt với rắc rối khi ông bị truy tố hiếp dâm và tấn công tình dục trong một vụ án liên quan vào năm 2018. Tuy nhiên, Depardieu đã khẳng định mình "không phải là kẻ hiếp dâm hay kẻ rình rập" thông qua một bức thư ngỏ gửi tới tờ Le Figaro vào ngày 1/10.

Trong bức thư ngắn gọn, Depardieu không đề cập trực tiếp đến nạn nhân là Charlotte Arnould, người có quan hệ gia đình với ông. Thay vào đó, ông kể lại những sự kiện liên quan đến vụ kiện và bày tỏ quan điểm cá nhân về chúng. Depardieu cho biết, người phụ nữ đã tự nguyện đến nhà và sau đó tố cáo ông cưỡng hiếp cô trong phòng ngủ của mình. Ông cũng đề cập đến lần thứ hai người phụ nữ này đến gặp ông mà không có bất kỳ sự ràng buộc, bạo lực hoặc phản kháng nào. Tuy nhiên, sau khi ông từ chối mời cô cùng hát tại Cirque d'Hiver thì người phụ nữ tố cáo ông cưỡng hiếp.

Tài tử Pháp lên tiếng khi bị 13 phụ nữ cáo buộc hiếp dâm

Diễn viên Gérard Depardieu tại Bỉ năm 2018. Ảnh: AFP.

Tuy Depardieu đã bị truy tố từ tháng 12/2020, nhưng chưa có biện pháp giam giữ nào được áp dụng đối với nam diễn viên. Ông tiếp tục tham gia vào các dự án phim nổi tiếng trong 5 năm qua và duy trì lịch trình biểu diễn âm nhạc của mình với chương trình "Depardieu Chante Barbara".

Tuy nhiên, sự nghiệp và danh tiếng của Depardieu bị ảnh hưởng nặng nề sau khi có thêm 13 phụ nữ cáo buộc ông có hành vi sai trái tình dục, trong đó có các diễn viên nữ, nghệ sĩ trang điểm và nhân viên sản xuất. Một báo cáo điều tra gây chấn động được xuất bản bởi Mediapart vào tháng 4/2023 đã công bố lời khai của họ, chủ yếu là giấu tên. Các sự cố được cho là xảy ra trong quá trình quay 11 bộ phim từ năm 2004 đến năm 2022.

Depardieu đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và đại diện pháp lý đã tuyên bố ông không đồng ý với bất cứ cáo buộc pháp lý nào. Thông tin từ văn phòng công tố Paris cũng xác nhận rằng, không có hành động nào từ các cơ quan chức năng đối với nam diễn viên dựa trên lời khai của 13 phụ nữ.

Trong bức thư, Gerard Depardieu đề cập đến sự tổn thương và tác động tiêu cực của việc bị cáo buộc. Ông khẳng định rằng bản thân không bao giờ lạm dụng phụ nữ và cách giao tiếp với phụ nữ luôn đúng mực.

Trong thời gian gần đây, Depardieu đã bán bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật của mình trong một cuộc đấu giá ở Paris, thu được 4 triệu euro (khoảng 4,2 triệu USD).

Gérard Depardieu (sinh năm 1948) nổi tiếng với những bộ phim của Pháp như: Những người khốn khổ, The Count of Monte Cristo, Balzac: A Passionate Life... Trong sự nghiệp, ông tham gia hơn 180 dự án phim, từng giành giải diễn viên xuất sắc tại Cannes và đề cử Oscar nam chính nhờ Cyrano de Bergerac (1990). The Guardian, Telegraph, The New York Times và các tờ báo Âu Mỹ gọi ông là siêu sao Pháp.

Từ thập niên 1990, Depardieu bắt đầu tham gia nhiều dự án phim tại Hollywood như The Man in the Iron Mask, Hamlet, Life of Pi... Vóc người cao lớn, ánh mắt, gương mặt giàu cảm xúc và tài diễn xuất giúp nam diễn viên có thể đóng cả chính diện lẫn phản diện.

Đạt nhiều thành tựu trong nghệ thuật, Depardieu được Tổng thống Pháp phong tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Hiệp sĩ. Ông được phong là Đại sứ văn hóa của Montenegro, Bắc Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin trao quyền công dân Nga cho tài tử vào năm 2013.