Theo Variety, Hugh Grant đã đạt được thỏa thuận liên quan đến các cáo buộc thu thập thông tin bất hợp pháp chống lại News Group Newspapers (NGN). Anh tuyên bố rằng, The Sun đã thuê các nhà điều tra tư nhân để nghe lén điện thoại của mình vào năm 2011. Vào tháng 5/2023, tòa án đã phán quyết rằng, vụ kiện của Hugh Grant đủ điều kiện để đưa ra xét xử, ngoại trừ các cáo buộc nghe lén điện thoại. Các điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ.

Hugh Grant đã đăng một loạt bài dài trên X, sau khi thông báo về thỏa thuận nói rằng anh từ chối "một khoản tiền lớn để bịt miệng".

Hugh Grant viết: “NGN tuyên bố rằng, họ hoàn toàn vô tội với những điều tôi đã cáo buộc The Sun làm, đó là xâm phạm điện thoại, thu thập thông tin bất hợp pháp, nghe lén điện thoại cố định, đột nhập căn hộ và văn phòng của tôi. Họ còn nghe trộm xe ô tô, thu thập hồ sơ y tế bất hợp pháp, dối trá, khai man và tiêu hủy bằng chứng".

Tài tử "Yêu thật sự" quyết kiện báo lá cải đến cùng

Tài tử Hugh Grant giải quyết vụ kiện quyền riêng tư chống lại nhà xuất bản tờ The Sun. Ảnh: Variety.

Nam diễn viên cho hay, phía NGN đề nghị một số tiền rất lớn để anh rút đơn kiện khỏi tòa án. "Tôi không muốn chấp nhận số tiền này hoặc dàn xếp. Tôi rất muốn xem tất cả các cáo buộc mà họ phủ nhận được đưa ra tòa. Nhưng các quy tắc xung quanh kiện tụng dân sự có nghĩa là nếu tôi tiến hành xét xử và tòa án bồi thường thiệt hại cho tôi thấp hơn một xu so với đề nghị hòa giải thì tôi sẽ phải trả phí pháp lý cho cả hai bên", anh chia sẻ.

Theo lời luật sư, ngay cả khi tất cả cáo buộc chống lại Rupert Murdoch được chứng minh tại tòa, Hugh Grant vẫn phải đối mặt với khoản chi phí khổng lồ lên đến 10 triệu bảng Anh cho chi phí luật sư của Murdoch. Lý do là vì luật sư của Murdoch vô cùng đắt đỏ.

Hugh Grant tỏ ra lo lắng trước viễn cảnh này, đặc biệt khi biết rằng Murdoch đã chi hơn 1 tỷ bảng Anh cho tiền bồi thường và chi phí luật sư để giải quyết hơn 15.000 khiếu nại tương tự. Điều này cho thấy Murdoch có quyết tâm mãnh liệt ngăn chặn một phiên tòa xét xử trở thành sự thật.

Hugh Grant kiên quyết từ chối nhận số tiền dàn xếp được đề xuất vì ông coi đó là "tiền bịt miệng". Suốt 12 năm qua, anh đã dốc sức đấu tranh cho một nền báo chí tự do, nơi sự thật được tôn trọng, người dân bình thường không bị lạm dụng và các nghị sĩ được bầu không bị tóm giữ làm con tin để phục vụ cho lợi nhuận cá nhân và quyền lực chính trị của bất kỳ ai.

Hugh Grant cho biết, số tiền dàn xếp sẽ được “chuyển đổi thông qua các nhóm như Hacked Off thành chiến dịch chung nhằm vạch trần những hành vi thái quá tồi tệ nhất của giới báo chí thuộc sở hữu của nhà tài phiệt". Hacked Off là tổ chức của Hugh Grant được thành lập vào năm 2011 để vận động cho "nền báo chí tự do và có trách nhiệm cho công chúng", theo trang web của tổ chức ghi.

Hoàng tử Harry cũng đã kiện NGN vì những tuyên bố tương tự. Vụ kiện của anh đã được đưa ra xét xử vào tháng 7/2023. Hoàng gia gần đây đã giải quyết vụ kiện nghe lén điện thoại chống lại tờ báo The Mirror của Anh.

Hugh Grant, ngôi sao của những bộ phim Anh mang tính biểu tượng như “Love Actually” và “Notting Hill,” trước đây đã kiện NGN vì các bài báo được đăng trên The News of the World, một tờ báo lá cải hiện không còn tồn tại. Vụ án đó đã được giải quyết vào năm 2012.

Theo phát ngôn viên của NGN, vào năm 2011, công ty đã chính thức xin lỗi các nạn nhân bị nghe lén điện thoại bởi tờ News of the World. Kể từ đó, NGN đã bồi thường thiệt hại tài chính cho những người có yêu cầu hợp lý.

Hiện tại, khi vụ kiện tụng dần đi đến hồi kết, NGN đang tiến hành giải quyết những vấn đề tranh chấp còn lại, một số trong số đó đã kéo dài hơn 20 năm. Trong một số trường hợp, cả hai bên đều nhận thấy lợi ích thương mại khi đi đến thỏa thuận giải quyết trước khi ra tòa.

Phát ngôn viên cũng cho biết vẫn còn một số yêu cầu tranh chấp đang được tiến hành tại tòa án dân sự, trong đó có những yêu cầu liên quan đến tờ The Sun. Tuy nhiên, The Sun không thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc đưa ra bất kỳ xác nhận nào về các cáo buộc.

Gần đây, Thẩm phán đã phán quyết rằng, một số phần trong yêu cầu bồi thường của Hugh Grant đã hết thời hiệu và NGN đã đạt được thỏa thuận để giải quyết phần còn lại của vụ án mà không cần thừa nhận trách nhiệm pháp lý. Theo phát ngôn viên, việc giải quyết này mang lại lợi ích tài chính cho cả hai bên và giúp họ tránh khỏi một phiên tòa tốn kém.

Hugh Grant đã nhận được một giải Quả cầu vàng, giải BAFTA, và Giải César danh dự. Những phim của ông đã thu được hơn 2,4 tỷ USD từ 25 cuốn phim phát hành trên toàn thế giới. Hugh Grant đạt được thành công quốc tế sau khi xuất hiện trong phim "Bốn đám cưới và một đám ma" với kịch bản của Richard Curtis (1994). Grant sử dụng vai trò mang tính đột phá này làm một nhân vật điện ảnh thường xuyên trong những năm 1990, cung cấp màn trình diễn hài hước trong những bộ phim nổi tiếng như: "Mickey Blue Eyes" (1999), "Notting Hill" (1999) và "Love Actually" (2003)