Chris Hemsworth gần đây tiết lộ với Entertainment Tonight rằng, anh đã cố gắng rất nhiều để có được một vai diễn trong dự án do Kevin Costner đạo diễn, nhưng cuối cùng phát hiện ra Costner đã chọn chính ông cho vai diễn đó. Ngôi sao “Thor” không hé lộ tên bộ phim, nhưng mô tả nó là một tác phẩm "trừu tượng và thú vị... một câu chuyện nhỏ về một người đàn ông và một người phụ nữ”.



“Có một bộ phim, một kịch bản mà tôi đã đọc, rất yêu thích và muốn có được nó. Sau đó, có người nói, "Kevin Costner đã có vai đó rồi. Tôi rất thích được tham gia dự án anh ấy làm đạo diễn. Mới hôm trước tôi còn dành cả một tiếng đồng hồ để cố gắng thuyết phục anh ấy, nhưng anh ấy nói" "Anh sẽ tự đóng vai này, nhóc". Tôi không có được vai đó", Hemsworth chia sẻ.

"Thần sấm" Chris Hemsworth trượt vai

Chris Hemsworth suýt được Kevin Costner chọn đóng phim nhưng thất bại. Ảnh: Yahoo.

Hemsworth nói thêm rằng, dự án phim "có liên quan đến ngựa" vì nhân vật là một “người huấn luyện ngựa”, cũng là một trong những điểm thu hút anh muốn tham gia bộ phim. “Vợ tôi đã đọc kịch bản và chúng tôi thích ngựa. Chúng tôi có 10 hoặc 11 con ngựa ở nhà, vì thế cô ấy nói: "Anh phải nhận phim này", Hemsworth kể.

Costner cũng trò chuyện với Entertainment Tonight về việc từ chối Hemsworth và cho biết: “Đó là một câu chuyện tình yêu, nhưng miễn là tôi còn đủ trẻ để đóng nó, thì tôi sẽ đóng. Chris Hemsworth sẽ phải đợi đến lượt của mình. Cậu ấy rất đẹp trai và rất giỏi. Cậu ấy sẽ phải đi tìm câu chuyện tình yêu của riêng mình. Nhưng tôi mừng khi cậu ấy thích phim này. Nếu có lúc nào đó tôi cảm thấy không thể làm nó nữa thì tôi sẽ liên hệ với cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn thuộc top những nam chính tuyệt vời của chúng ta hiện nay".

Bởi vì dự án bí ẩn này được xếp vào dạng "trừu tượng" và là một "câu chuyện nhỏ", nên có thể nó sẽ không nằm trong bốn phần mà Costner đã lên kế hoạch cho sử thi miền Viễn Tây sắp tới “Horizon”. Nhà làm phim đã quay hai phần của series, với phần đầu tiên sẽ ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Cannes vào tháng tới. Hãng Warner Bros. sẽ khởi chiếu phần đầu tiên tại các rạp vào ngày 28/6, tiếp theo là phần thứ hai vào ngày 16/8. Nếu hai bộ phim này chứng tỏ thành công tại phòng vé thì kế hoạch của Costner sẽ là tiếp tục thương hiệu Viễn Tây với thêm hai bộ phim nữa.

Bộ phim "Horizon" của Costner quy tụ một dàn diễn viên hùng hậu bao gồm: Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton, Tantanka Means, Owen Crow Shoe, Ella Hunt và Jamie Campbell Bower.

Hemsworth sinh năm 1983 tại Melbourne, Úc. Anh là con trai cả trong gia đình có ba anh em, đều theo đuổi sự nghiệp diễn xuất: Luke Hemsworth và Liam Hemsworth.

Hemsworth bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn Kim Hyde trong bộ phim truyền hình dài tập "Home and Away" của Úc từ năm 2004 đến năm 2007. Vai diễn này đã mang lại cho anh danh tiếng và nhiều giải thưởng trong nước. Sau thành công tại Úc, Hemsworth chuyển đến Hollywood để phát triển sự nghiệp quốc tế.

Năm 2011, sự nghiệp của Hemsworth bước sang trang mới khi anh được chọn vào vai Thor trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Vai diễn này đã đưa anh trở thành ngôi sao quốc tế và là một trong những diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hollywood.

Hemsworth đã tham gia vào nhiều bộ phim thành công của Marvel như: "The Avengers"; "Thor: The Dark World"; "Avengers: Age of Ultron"; "Thor: Ragnarok"; "Avengers: Infinity War" và "Avengers: Endgame".

Ngoài vai diễn Thor, Hemsworth còn tham gia vào nhiều bộ phim khác như: "Snow White and the Huntsman"; "Blackhat"; "In the Heart of the Sea"; "Ghostbusters" và "Men in Black: International".

Hemsworth được đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất đa dạng, ngoại hình điển trai và thân hình vạm vỡ. Anh được coi là một trong những nam diễn viên quyến rũ nhất thế giới. Hiện tại, Hemsworth đang hạnh phúc bên vợ Elsa Pataky và ba con. Anh tiếp tục tham gia vào các dự án phim ảnh mới và là một trong những diễn viên được yêu thích nhất Hollywood.