Tài xế điều khiển xe đầu kéo lao vào lực lượng cảnh sát giao thông

Ngày 8/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Khởi (SN 1973, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ" - điều khiển xe đầu kéo lao vào lực lượng cảnh sát giao thông.