Tài xế được cho "mất tích bí ẩn khi chở khách đi Hà Nội" chia sẻ sự tình với phóng viên

Tài xế mất tích bí ẩn 2 ngày: "Bất khả kháng"

Nhiều ngày qua, dư luận, mạng xã hội, người thân và hàng xóm lo lắng khi anh Hoàng Xuân Tình, SN 1975, trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) làm nghề dịch vụ chạy taxi gia đình trong lúc chở khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội "mất tích bí ẩn 2 ngày".

Ông Hoàng Xuân Tình (SN 1975, trú xã Xuân Lam, Nghi Xuân) trở về nhà sau mấy ngày mất tích bí ẩn. Ảnh: PV

Ngày 2/3, PV Dân Việt đã có cuộc gặp gỡ với anh Hoàng Xuân Tình và nghe anh chia sẻ lý do mình không thể liên lạc.

Anh Hoàng Xuân Tình (SN 1975, trú xã Xuân Lam), cho biết: "Tối 26/2, tôi nhận chở khách từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi tỉnh Hưng Yên, tuy nhiên khi đến địa phận TP. Ninh Bình thì xe tôi bị Công an chặn lại do công an có thông tin hành khách trên xe tôi mang theo ma tuý trong người.

Nghe tin anh Tinh trở về nhà, hàng xóm đến hỏi thăm. Ảnh: PV

Tôi làm nghề lái xe chở khách được 11 năm và gặp trường hợp như thế này lần đầu tiên. Lúc đó tôi cũng bình tĩnh, không hoang mang. Tôi xác định mình là người đàng hoàng, ngay thẳng nên giải thích với các đồng chí cảnh sát rằng mình không hay biết, không hề liên quan đến sự việc trên.

Tuy nhiên theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị ở lại để điều tra nên tôi không thể liên lạc về với gia đình, khiến người thân lo lắng và trình báo cơ quan công an đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm tung tích tôi".

Chưa có điều tiếng gì ở địa phương

Bà Trần Thị Dục (mẹ đẻ của anh Tình) vẫn chưa hoàn hồn sau khi đứa con trai chở khách mất tích 2 ngày không liên lạc về với gia đình.

Lo lắng vì không liên lạc được với con trai, bà Trần Thị Dục, 90 tuổi (mẹ anh Tình) nói thêm: "Tôi có 7 người con, Tình con út, cũng là đứa khiến tôi lo lắng nhất. Vì nó hoàn cảnh vất vả, qua nhiều công việc không thành công mới đến nghề lái xe taxi.

Khi đi nó không nói gì với tôi cả, mất liên lạc 2 ngày khiến gia đình rất hoang mang. Mấy ngày nó mất tích tôi khóc rất nhiều, tuổi cao nên con cháu sợ tôi xảy ra chuyện không hay nên đã cử người túc trực tôi. Đến nay nó đã trở về tôi rất vui mừng, yên tâm".

Ông Trần Văn Sử (hàng xóm ông Tình), nói: "Tình là người hòa đồng, vui vẻ thường xuyên giúp đỡ bà con lối xóm khi họ cần. Từ trước đến nay anh Tình không có xích mích hay thù oán với ai.

Ông Trần Văn Sử (hàng xóm với anh Tình) đã đến hỏi thăm, khi Tình trở về nhà. Ảnh: PV

Ông Tình mất tích không chỉ khiến cho gia đình lo lắng mà chúng tôi cũng không yên tâm, thắc mắc lý do ông Tình không liên lạc về với người thân. Lúc đó tôi nghĩ người trưởng thành như ông Tình mất tích là một điều vô lý, khó hiểu. Nay ông Tình về chúng tôi là hàng xóm nên sang hỏi thăm tình hình ông ấy".

Mẹ đẻ và con trai ông Tình không dấu khỏi niềm vui mừng, phấn khởi. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện lãnh đạo xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: "Sau khi mất 3 ngày, anh Tình đã trở về địa phương. Anh Tình khi hợp đồng chở khách đi Hà Nội, tuy nhiên trên đường đi khách đã thay đổi lịch trình đi Hưng Yên.

Trên đường đi thì xe anh Tình bị công an kiểm tra, bắt giữ vì khách trên xe vận chuyển trái phép ma tuý. Sau khi điều tra, cơ quan Công an xác định anh Tình không liên quan đến số ma tuý trên và cho anh về nhà. Chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình anh Hoàng Xuân Tình".