Tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn, tấn công cảnh sát

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Đường Bình Nguyên (sinh năm 1980, trú ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) về hành vi chống người thi hành công vụ - theo Báo Lạng Sơn.

Đối tượng Đường Bình Nguyên tại cơ quan công an. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Thông tin cụ thể vụ chống người thi hành công vụ từ Zing: Cơ quan chức năng xác định, tối 19/5, ông Nguyên lái xe máy đi trên quốc lộ 4A qua huyện Văn Lãng. Hôm đó, tổ CSGT thấy tài xế không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, nên ra hiệu dừng xe.

Theo cáo buộc, ông Nguyên không chấp hành hiệu lệnh và lái xe lao vào lực lượng làm nhiệm vụ. Chạy khoảng 10m, người này quay lại, chửi bới rồi cầm thanh gỗ tấn công cảnh sát.

Sau khi khống chế tài xế, lực lượng chức năng bàn giao người và xe cho Công an huyện Văn Lãng xử lý. Quá trình làm việc, ông Nguyên khai uống rượu, nên không làm chủ được hành vi.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Đường Bình Nguyên cho thấy người đàn ông có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,096 mg/lít khí thở.