TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con sát hại cha tử vong; tin mới vụ phần thi thể bị đốt cháy

Đau lòng vụ con sát hại cha tử vong ở Bình Thuận: Nhà có 2 người từng bị tâm thần

Chiều 26/5, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đến 15h cùng ngày, công an và các cơ quan chức năng huyện và tỉnh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể người cha xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra theo quy định của pháp luật. Ảnh: TD

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh, người con gây án trước đây đã bị tâm thần và gia đình đã đưa đi chữa trị ở bệnh viện.

Sau thời gian chữa trị, người con gây án đã bớt bệnh nên gia đình đưa về nhà sinh sống như bình thường. Cũng theo ông Duy, gia đình ông V. còn có một người con gái (chị người con trai sát hại cha trưa nay) cũng từng bị tâm thần.

Gia đình có cuộc sống khó khăn, chính quyền địa phương rất quan tâm giúp đỡ về kinh tế thời gian qua. Hiện, chính quyền địa phương và các đoàn thể đang giúp đỡ, hỗ trợ người nhà lo hậu sự cho ông V.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 10h15 trưa 26/5, tại nhà ông V.K.V. (SN 1966) ở xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xảy ra án mạng. Lúc này con ông V. là Vòng Kháng Vềnh (SN 1996), con ruột ông V., đã dùng dao đâm vào cổ khiến ông V. tử vong trước nhà.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, Vòng Kháng Vềnh bất ngờ cầm dao từ trong nhà xông ra đạp ngã cha ruột mình là ông V.K.V. Mẹ Vòng Kháng Vềnh và một số bà con lân cận chạy đến can ngăn nhưng Vềnh vẫn dùng dao đâm vào cổ khiến ông V. tử vong.

Công an đã có mặt tại hiện trường bắt giữ Vềnh (bên phải) để phục vụ điều tra. Ảnh: TD

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình và Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường bắt giữ Vềnh để phục vụ điều tra.

Song song đó, công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định tử thi để phục vụ điều tra theo quy định pháp luật.

Sau khi án mạng xảy ra, người dân xung quanh cũng cho biết, Vòng Kháng Vềnh từng có tiền sử về bệnh tâm thần.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thông tin mới vụ phần thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ án phát hiện 1 phần thi thể người phụ nữ bị đốt cháy trong túi du lịch được phát hiện vào ngày 24/5 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên.



Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho hay, những thông tin có giá trị giúp cơ quan Công an làm rõ nhân thân, lai lịch tử thi, làm rõ đối tượng gây án do người dân cung cấp sẽ được các cấp có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng, đồng thời sẽ bảo vệ bí mật cho người cung cấp thông tin.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Minh

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã gửi công văn đến Ban quản lý các khu công nghiệp, Công an các xã, phường, thị trấn và đồn công an các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương rà soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân, người lao động không đến công ty, doanh nghiệp làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc; nắm tình hình dư luận trong thanh niên công nhân, người lao động để xác định những thông tin có giá trị, phục vụ công tác điều tra.

Nếu phát hiện các thông tin liên quan đến người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên thì báo ngay cho công an.

Chiếc túi du lịch được phát hiện. Ảnh: Hoàng Minh

Móng tay giả của nạn nhân. Ảnh: Hoàng Minh

Chú ý đến các địa điểm kinh doanh, mua bán; phòng trọ; nhà riêng, nhà cho thuê; cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối…

Khi phát hiện các thông tin nêu trên, đề nghị cung cấp ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 615, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.TDM, tỉnh Bình Dương; số điện thoại trực ban 02743.824.087 hoặc liên hệ trực tiếp ĐTV Hồ Long An, SĐT 0964.178.239.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện vào ngày 24/5 tại phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Quá trình khám nghiệm xác định, tử thi không nguyên vẹn chỉ có 2 chân và 2 tay, đang trong giai đoạn phân hủy và bị nhiệt hóa.

Tử thi có đặc điểm là nữ giới; chiều cao khoảng 1,55m-1,59m; độ tuổi khoảng 30-35 tuổi; tay phải có xương cánh tay dài 21cm; tay trái có xương cánh tay dài 17cm; xương cẳng chân dài 35cm; thời gian chết khoảng từ ngày 14/5.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện trên bàn tay của thi thể có gắn 2 móng tay giả và thu giữ 1 túi xách du lịch màu đỏ đã bị cháy.

Truy sát bạn gái cũ tử vong, nam thanh niên lĩnh án

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thanh Hoàng ở thôn Cây Quýt 1, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về tội "Giết người". Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phan Thanh Hoàng phạm tội "Giết người", theo Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015, phạt bị cáo hình phạt tử hình.

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phan Thanh Hoàng phạm tội "Giết người", theo Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015, phạt bị cáo hình phạt tử hình. Ảnh: T.Thương

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, do có mâu thuẫn tình cảm, Phan Thanh Hoàng cho rằng chị Nguyễn Thị Bến ở xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có tình cảm khác với anh Hoàng Xuân Duy, sinh năm 2001, trú tại thị trấn Cẩm Khê, thành phố Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nên nảy sinh ý định và chuẩn bị hung khí tìm chị Bến, anh Duy để giết.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/10/2022, tại quán cắt tóc, gội đầu Vũ Huyền, địa chỉ số 260 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phan Thanh Hoàng đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị Bến.

Thấy vậy, anh Duy can ngăn nhưng Hoàng dùng tay trái túm áo anh Duy khiến anh Duy mất đà ngã xuống nền nhà, sau đó Hoàng cầm dao đâm, chém, cứa nhiều nhát vào phần đầu, cổ, vai, người anh Duy cho đến khi anh Duy nằm im không cử động.

Trong lúc Hoàng đâm, chém anh Duy, chị Bến bỏ chạy ra ngoài đường đến trước cửa số nhà 274 Nguyễn Gia Thiều thì Hoàng đuổi kịp. Dù chị Bến cầu xin tha mạng nhưng Hoàng tiếp tục cầm dao đâm, chém nhiều nhát, khiến chị Bến ngã xuống vỉa hè và dùng hai tay ôm đầu.

Sau đó, Hoàng vứt dao tại một gốc cây ở vỉa hè rồi tiếp tục cầm 1 chiếc cào bổ 8 nhát vào phần đầu của chị Bến khiến chị nằm bất động.

Quay lại quán bánh cuốn gần đó, Hoàng tiếp tục lấy 2 chiếc kéo bằng kim loại sang quán cắt tóc, gội đầu Vũ Huyền đâm liên tiếp khoảng 7 cái vào phần đầu, vai của anh Duy làm cả 2 kéo bị gãy chuôi. Sau đó, Hoàng vứt 2 kéo xuống nền nhà rồi tiếp tục dùng chân đá nhiều cái vào người anh Duy.

Sau khi gây án, Hoàng bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Chị Bến, anh Duy được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu, nhưng do bị hơn 29 vết thương trên cơ thể nên chị Bến đã tử vong. Anh Duy bị 32 vết thương, được cấp cứu điều trị kịp thời, không bị tử vong nhưng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 60%.

Đáng chú ý, trước khi gây án, Hoàng đã viết "thư tuyệt mệnh" đăng lên trang Facebook cá nhân của mình.

Hoãn phiên tòa xử cựu Giám đốc Sở TNMT Đồng Nai, phóng viên tác nghiệp bị buộc xóa hình ảnh

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử ông Lê Viết Hưng, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cùng 12 bị cáo trong vụ sai phạm tại khu dân cư Phước Thái (Biên Hòa, Đồng Nai). Trong vụ án này, ông Lê Viết Hưng và 12 bị cáo liên quan cùng bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: Nha Mẫn

Phiên tòa được bảo vệ nghiêm ngặt với hàng chục cảnh sát cả vòng trong và vòng ngoài.

Sáng nay, tại phần thủ tục phiên tòa, nhiều luật sư đã có đơn xin hoãn phiên tòa, đồng thời có bị cáo Nguyễn Tấn Long, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa vắng mặt, cộng thêm một số luật sư cũng vắng mặt.

Sau 15 phút hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử.

Hoãn tòa do vắng bị cáo và luật sư. Ảnh: Nha Mẫn

Phóng viên phải đăng ký trước khi vào tác nghiệp. Ảnh: Nha Mẫn

Tất cả phóng viên sáng nay phải tác nghiệp qua theo dõi màn hình được bố trí tại một phòng, hình ảnh rất mờ, âm thanh liên tục bị gián đoạn. Đáng nói, trước cửa phòng tác nghiệp của phóng viên còn bố trí 1 người ngồi để “canh”, hạn chế cho phóng viên ra khỏi phòng.

Máy móc thiết bị liên tục trục trặc khiến tác nghiệp khó khăn. Ảnh: Nha Mẫn

Ngoài ra dù đây là phiên xử công khai, các phóng viên đã xuất trình đầy đủ giấy tờ nhưng khi phiên toà kết thúc, các bị cáo ra về, phóng viên tác nghiệp ghi hình vẫn bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn cản, bắt xoá hình ảnh vì cho rằng đó là quy định.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, năm 1995, Thủ tướng ký quyết định cho Công ty TNHH Kia - Hoàng Hưng Ceramics (Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng liên doanh với một công ty đối tác nước ngoài) thuê gần 9 ha đất công tại xã Tam Phước (huyện Long Thành, nay là phường Tam Phước, TP Biên Hòa) để xây dựng nhà xưởng sản xuất gốm.

Đến năm 2009, do Công ty liên doanh Hoàng Hưng Ceramics không triển khai thực hiện dự án nên UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thu hồi giấy phép đầu tư. Lúc này phía công ty liên doanh để cho Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng toàn quyền quyết định sử dụng đất.

Kế đó năm 2015, Trương Quốc Tuấn là giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái (Công ty Phước Thái) nhận chuyển nhượng khu đất này với số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Sau đó Tuấn có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất sang khu dân cư thương mại. Tuấn đã bàn với Nguyễn Văn Đức (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước) hợp thức hóa để em ruột là Nguyễn Hữu Thành đứng tên chủ sở hữu khu đất trên để nhận tiền bồi thường, trả công 100 triệu đồng khi giải tỏa làm dự án khu dân cư.

Để hợp thức hóa, Tuấn có văn bản đề nghị UBND tỉnh yêu cầu phía Công ty cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng ký biên bản bàn giao đất cho Thành nhưng để trống mục ghi thời gian. Sau đó, Tuấn điền thời gian trên biên bản bàn giao đất vào tháng 4/2003 để phù hợp với việc cho Thành nhận tiền bồi thường.

Cáo trạng còn xác định nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh Đồng Nai, biết trường hợp của Thành không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, việc sử dụng đất không đúng mục đích, không phù hợp quy hoạch và đặc biệt không đủ điều kiện được bồi thường về đất... vẫn ký vào giấy xác nhận, tờ trình, văn bản, quyết định… dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 79 tỷ đồng.

Từ tháng 6 đến tháng 12/2017, ông Võ Văn Chánh (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, sau đó là Bí thư Thành ủy Biên Hòa và hiện đã nghỉ hưu theo nguyện vọng) đã ký 2 quyết định giao đất và cho thuê đất để Công ty Phước Thái thực hiện dự án khu dân cư thương mại Phước Thái, với tổng diện tích gần 9 ha.

Tuấn thực hiện dự án phân chia hơn 453 nền đất. Hiện nay khu đất này đã được xây dựng nhiều dãy nhà, nhiều căn nhà đã bán cho người dân, có cả trung tâm thương mại.

Mới đây, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu Giám đốc Sở TNMT Lê Viết Hưng có "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh TP.Biên Hòa.

Chuyển hồ sơ vụ án cô giáo Lê Thị Dung lên TAND tỉnh Nghệ An

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ án cô giáo Lê Thị Dung bị tuyên phạt 5 năm tù do chiếm đoạt 45 triệu đồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định kháng nghị đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, theo hướng tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.



Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nơi xét xử sơ thẩm vụ án. Ảnh: Nguyễn Quang

Theo quyết định kháng nghị, để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Thị Dung, cấp sơ thẩm xác định từ năm 2012 đến 2017, Lê Thị Dung đã tự kê khai để thanh toán những nội dung sai quy định với tổng số tiền là 103 triệu đồng. Trong đó có các nội dung thù lao bí thư chi bộ, học cao học, tập huấn, kiểm tra... đã được thanh toán nhưng Lê Thị Dung vẫn quy đổi ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ. Việc thanh toán như vậy là thanh toán trùng (thanh toán lần 2) cho cùng một nội dung với số tiền hơn 48 triệu đồng.

Ngoài ra Lê Thị Dung trực tiếp kiểm tra, ký duyệt, đồng ý cho các cán bộ giáo viên khác thanh toán tiền thừa giờ không có trong quy định tại thông tư số 28 năm 2009 của Bộ GD-ĐT với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng.

Nguyễn Thị Hương là kế toán đã phát hiện một số nội dung kê khai không đúng quy định của pháp luật, nhưng không tố cáo. Do là cấp dưới của Lê Thị Dung mà cả nể nên Hương đã làm các thủ tục, chứng từ để thanh toán. Các khoản tiền nêu trên qua giám định tài chính đều xác định thiệt hại cho ngân sách Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Tuy nhiên, khi đánh giá tính chất, mức độ tội phạm, lại xác định: "Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao của Lê Thị Dung là giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã nhiều lần (trong đó có 2 lần, mỗi lần trên 10 triệu đồng vào các năm học 2014-2015, 2015-2016) chiếm đoạt tài sản từ nguồn ngân sách với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điểm b, khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Nguyễn Quang

Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên cũng nhận định nhận định "bị cáo Lê Thị Dung đã tự kê khai và một số giáo viên khác cũng tự kê khai quy đổi ra tiết dạy cho từng năm học; bị cáo Dung đã ký, duyệt chi thanh toán không đúng quy định của nhà nước số tiền của bản thân là 103 triệu đồng và các giáo viên khác là 175 triệu đồng.

Như vậy, cấp sơ thẩm chưa xác định được rõ trách nhiệm đầy đủ của Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hương đối với số tiền đã chi cho bị cáo Dung là hơn 103 triệu đồng, chi cho các thầy cô giáo khác 175 triệu đồng. Số tiền này qua giám định tài chính đã được xác định là thiệt hại trong vụ án".

Đối với khoảng tiền hơn 48 triệu đồng (nằm trong tổ số 103 triệu đồng bị cáo Dung lập chứng từ thành toán), cấp sơ thẩm kết luận bị cáo Dung "chiếm đoạt", chưa làm rõ được hành vi của bị cáo Lê Thị Dung làm trái công vụ, nếu xác định có yếu tố chiếm đoạt là cấu thành của tội phạm khác.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Lê Thị Dung.

Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên cho biết, cơ quan này làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án vụ cô Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử phúc thẩm.