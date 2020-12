Tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440 bị bắt đưa đi cách ly

Chiều 31/12, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng P.T.H (SN 1981, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tổ chức đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép.

Tài xế xe ôm H, người chở bệnh nhân 1440 (áo xanh) và người ở cùng với tại Bình Dương đã bị bắt và đưa đi cách ly.

Bước đầu, H được xác định là đối tượng tổ chức đưa bệnh nhân 1440 tại khu vực xã Khánh Bình (huyện An Phú), khi bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, để lên xe ô tô 7 chỗ. Sau khi hay tin bệnh nhân 1440 dương tính với Covid-19, H đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Thời điểm bắt giữ đối tượng, ở cùng với H còn có một người đàn ông khác. Hiện H đang được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và giám sát chặt chẽ tại Bình Dương.



Đại tá Đinh Văn Nơi cũng cho biết, sau khi tình hình dịch bệnh, điều trị, cách ly hoàn tất, Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên qua đến việc xuất nhập cảnh trái phép.