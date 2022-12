Tạm bàn giao mặt bằng làm bãi đệm taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết

Dịp Tết 2023, sân bay Tân Sơn Nhất dự báo khai thác khoảng 26.926 chuyến bay, tăng 9,39% so với năm 2019. Sản lượng hành khách dịp Tết sắp tới vào khoảng hơn 3,85 triệu lượt, tăng 9,5% so với giai đoạn năm 2019.



Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết trung bình ngày khoảng 130.000 khách (trong đó nội địa 90.000 khách, quốc tế 40.000 khách). Trong ngày đông nhất của dịp Tết, sân bay sẽ phục vụ khoảng hơn 144.000 lượt hành khách, tăng cao so với con số kỷ lục 127.885 lượt khách của năm 2019, tương đương mức tăng 13,1%. Như vậy, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượt khách kỷ lục từ trước đến nay.

Cảng vụ Hàng không miền Nam đề nghị tạm bàn giao mặt bằng làm bãi đệm taxi giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Với lượng hành khách tăng cao, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất ước tính nhu cầu taxi phục vụ người dân trong mỗi phút từ 30 - 40 xe. Do đó, sân bay rất cần có bãi đệm điều tiết taxi, xe công nghệ, xe buýt để quay vòng cho hai nhà ga.

Trong đó, dự án bãi đệm xe rộng 3.500 m2 ở góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà, giáp ga quốc tế đã được sân bay Tân Sơn Nhất kiến nghị UBND TP.HCM nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được do vướng thủ tục đất đai.

Trước vấn đề bãi đệm taxi, Cảng vụ Hàng không miền Nam vừa có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải TP.HCM trình phương án tạm bàn giao mặt bằng bãi đệm taxi đầu đường Bạch Đằng và nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất để tổ chức khai thác phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2023.

Theo đó, để chống ùn tắc giao thông và ngăn ngừa tình trạng chèo kép, ép giá cước vận tải tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết, Cảng vụ Hàng không miền Nam đề nghị Sở GTVT báo cáo UBND TP.HCM cho ý kiến chỉ đạo về việc tạm bàn giao mặt bằng bãi đệm taxi đầu đường Bạch Đằng và nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất cho Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức khai thác theo thời gian dự kiến từ ngày 5/1/2023 đến ngày 6/2/2023.

Theo đó, Cảng vụ đề nghị sân bay Tân Sơn Nhất chủ trì, xây dựng phương án điều hành theo đúng mục đích sử dụng trong thời gian đưa bãi đệm vào khai thác. Sau thời gian khai thác tạm thời, đề nghị sân bay Tân Sơn Nhất dừng khai thác bãi đệm, báo cáo Sở GTVT, UBND TP.HCM để đánh giá và có phương án tổ chức khai thác lâu dài.

Sân bay Tân Sơn Nhất ước tính nhu cầu taxi phục vụ người dân trong mỗi phút từ 30 - 40 xe. Ảnh: H.T

Theo các chuyên gia, phương án bãi tạm được đánh giá là "rất cấp bách" trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang cận kề, lượng khách đi lại rất đông. Sân bay Tân Sơn Nhất hiện không có bãi đệm, bãi tạm để taxi tiếp nối vào nhà ga đón khách, các tài xế taxi phải chạy lòng vòng hoặc đậu chờ ở tuyến đường xung quanh dẫn tới tắc từ trong ra ngoài sân bay.

Trước đó, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị đơn vị quản lý sân bay phối hợp xây dựng phương án cải tạo, khai thác bãi đỗ xe tạm, lưu ý có phương án cải tạo mặt bằng bố trí ô đậu xe, tổ chức lối ra vào; phương án quản lý, vận hành bãi đỗ xe tạm; phương án bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực.

Thời gian sử dụng mặt bằng làm bãi đậu taxi khoảng một tháng phục vụ Tết Nguyên đán. Bãi tạm cần bố trí các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh di động, thùng rác, nhà chờ... để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại khu vực. Công an TP, Công an quận Tân Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường xung quanh khu vực và hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự khi bãi đỗ xe taxi tạm đưa vào hoạt động.

Được biết, bãi đỗ xe tạm dự kiến là bãi đất rộng 3.500 m2 tiếp giáp đường vào ga quốc tế, nằm ở góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà trước đây đã từng được Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kiến nghị UBND TP.HCM xây bãi giữ xe đệm cho sân bay Tân Sơn Nhất.



Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thực hiện nên khu vực này vẫn là bãi đất trống và đang được rào chắn. Hiện chính quyền thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP rà soát, tham mưu các thủ tục triển khai bãi đậu xe ở nơi này.