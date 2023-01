Thực hư trước thông tin khu du lịch Tam Chúc "chặn" đường đi bộ để khách đi xe điện, du thuyền

Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc nói gì trước tin "chặn" đường đi bộ?

Ngày 29/1, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), cho biết, ngày 12 tháng Giêng mới chính thức khai hội nhưng từ mùng 3 Tết đến nay, mỗi ngày có khoảng một vạn du khách đến tham quan, vãn cảnh.



Toàn cảnh chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận, trong ngày 29/1, có rất đông du khách thập phương đã đổ về khu du lịch Tam Chúc. Từng đoàn xe máy, ô tô nối đuôi nhau, còn ở các đoạn bộ hành, dòng người hết tốp này đến tốp khác lên chùa Tam Chúc và các địa điểm thắng cảnh nơi đây.

Chị Đoàn Huyền (Gia Lộc, Hải Dương), chia sẻ: "Ngày mùng 3 Tết, tôi đã cùng gia đình đến đây rồi nhưng hôm nay tôi tiếp tục đi cùng các bạn. Dù giá một số đồ ăn, nước uống trong này có cao hơn ở ngoài nhưng đi lễ đầu năm chúng tôi đều thấy hoan hỷ".

Nhiều người đổ về khu du lịch Tam Chúc du xuân đầu năm. Ảnh: Gia Khiêm



Trao đổi về ý kiến đường đi bộ bị bảo vệ chặn để buộc phải đi xe điện hoặc đi thuyền, đại diện Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc bác bỏ thông tin này.



"Đường đi bộ từ cổng vào chùa Tam Chúc khá xa, dài khoảng 6km. Đường này từ trước tới nay chúng tôi không chặn, du khách muốn đi bộ vào vẫn đi bình thường. Tuy nhiên, vì quãng đường khá xa nên trước khi khách đi vào sẽ có lượng an ninh nhắc nhở, cảnh báo, nếu có người già phải cẩn thận, đi xa thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Ngoài ra, giá dịch vụ trong khu du lịch cũng không thay đổi so với năm trước, chúng tôi cũng đã cho niêm yết rõ ràng. Khu du lịch có thêm điểm Phố cổ Tam Chúc ở khu vực đón tiếp bán vé cho khách, cách chùa 6km, vừa được khánh thành trong thời gian qua. Đây cũng là điểm giảm tải khi có đông du khách đến khu du lịch", vị đại diện này thông tin.

Đại diện Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc bác bỏ thông tin bảo vệ chặn đường đi bộ để người dân phải đi xe điện hoặc du thuyền vào chùa. Ảnh: Gia Khiêm

Theo khảo sát, giá vé xe điện từ ban quản lý chùa Tam Chúc là 50.000 đồng khứ hồi cho 1 khách (tuyến mới từ Khách Xá lên Chùa Cổ) sẽ đi khoảng 5 km từ cổng chùa vào sau đó đi bộ trong chùa, nếu khách không di chuyển bằng xe điện mà muốn đi bằng thuyền để trải nghiệm các đảo nhỏ thì đi thuyền hết 200.000 đồng/khách (thuyền phổ thông); du thuyền 270.000 đồng/khách.

Ngày khai hội khu du lịch Tam Chúc có gì đặc biệt?

Ngoài ra, theo đại diện Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc, vào tối ngày 11 tháng Giêng tại khu du lịch Tam Chúc sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng. Đến sáng ngày 12 tháng Giêng sẽ chính thức khai hội với lễ rước nước, nghi thức cầu quốc thái dân an, múa rồng trên sông…



Do lượng du khách đến đông trong những ngày đầu năm, Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc đã kết hợp với lực lượng chức năng huyện Kim Bảng (Hà Nam) lên phương án hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho khách đến du xuân.

Khu bán hàng ăn uống cho du khách ở khu du lịch Tam Chúc. Ảnh: Gia Khiêm

Đặc biệt, Khu du lịch Tam Chúc mới khánh thành thêm một điểm mới đó là "Phố cổ Tam Chúc", nằm cách chùa khoảng 6km. Đây là điểm tiếp đón, đặt các trạm bán vé cho du khách và cũng nhằm giảm tải khi có đông du khách đến tham quan trong cùng thời điểm. Lực lượng bảo vệ của đơn vị đã phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn.

Du khách nườm nượp du xuân ở chùa Tam Chúc. Ảnh: Gia Khiêm

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng lễ hội có hành vi gây phức tạp về an ninh trật tự.

Công an tỉnh Hà Nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, không để các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội hoạt động ở nơi diễn ra lễ hội thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp giật... Kết hợp tuyên truyền tới người dân, du khách nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản, chủ động sẵn sàng phương án phòng cháy, chữa cháy.

Theo ghi nhận, các chiến sĩ CSGT, cảnh sát cơ động, TTGT, cảnh sát trật tự… chia thành nhiều chốt, miệt mài hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng phần đường, các hàng quán ven đường dẹp bớt hàng hóa để phương tiện di chuyển.

Năm nay, Ban Quản lý khu du lịch đã chia hơn 10 điểm tư vấn bán vé dịch vụ kết hợp với việc thanh toán online, niêm yết công khai các loại phí, giá dịch vụ. Tăng cường nhân viên túc trực nhắc nhở, hướng dẫn du khách; dựng hàng rào điều tiết dòng người xếp hàng lên thuyền...