Hàng vạn du khách đổ về chùa Tam Chúc, “vật vã” chờ hàng tiếng để vãn cảnh đầu năm

Ngày 27/1 (mùng 6 Tết) hàng vạn du khách đổ về chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để tham quan, chiêm bái cầu lộc, cầu tài ngày đầu năm mới khiến mọi ngả đường lên chùa đều trong tình trạng chen chân.

Hàng vạn du khách đã đổ về chùa Tam Chúc, Hà Nam ngày 27/1. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào chiều cùng ngày, rất đông người dân từ các nơi đã đổ về đây. Từng đoàn xe máy, ô tô nối đuôi nhau, còn ở các đoạn bộ hành, dòng người chen chân dọc lối dẫn lên chùa Tam Chúc.

Du khách chờ hàng tiếng đồng hồ lên thuyền vào khu du lịch. Clip: Gia Khiêm

Tại khu vực chờ mua vé là cảnh chen chân xếp hàng dài chờ đến lượt. Ngoài ra, ở khu vực đón khách lên thuyền vào khu du lịch cũng chật kín người chờ đợi.

Đứng cùng bạn chờ 1,5 tiếng chưa vào đến bến thuyền, chị Vũ Thị Thuỳ Dương (ở Hải Phòng) cho biết, việc chờ đợi mất khá nhiều thời gian.

Chị Dương (đứng thứ 2 từ trên xuống) cho biết, đã chờ hơn 1,5 tiếng chưa được lên thuyền vào khu du lịch do khách quá đông. Ảnh: Gia Khiêm

"Nay ngày đầu xuân nên mọi người đi đông quá. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi chùa Tam Chúc. Dù đông phải chờ đợi lâu nhưng ngày đầu năm vãn cảnh xuân nên mọi người cũng không than phiền gì", chị Dương nói.

Nhận định lượng du khách đến chùa Tam Chúc đông trong những ngày đầu năm, Ban quản lý chùa đã kết hợp với lực lượng chức năng huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) lên phương án hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho khách đến du xuân.

Cảnh người dân chen chân xếp hàng vào khu du lịch chùa Tam Chúc. Ảnh: Gia Khiêm

Lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng lễ hội có hành vi gây phức tạp về an ninh trật tự.

Dòng người kẹt cứng chờ đợi lên thuyền. Ảnh: Gia Khiêm

Ban quản lý chùa Tam Chúc cũng đã phân luồng từng đợt khách để không bị quá tải. Ảnh: Gia Khiêm

Các lực lượng cũng tập trung phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, không để các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội hoạt động ở nơi diễn ra lễ hội thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp giật... Đồng thời kết hợp tuyên truyền quần chúng nhân dân, du khách nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản, chủ động sẵn sàng phương án phòng cháy, chữa cháy.

Theo ghi nhận, các chiến sĩ CSGT, cảnh sát cơ động, TTGT, cảnh sát trật tự… chia thành nhiều chốt, miệt mài hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng phần đường, các hàng quán ven đường dẹp bớt hàng hóa để phương tiện di chuyển.

Nhiều cháu bé trong dòng người đông nghịt được bế ra ngoài. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc, từ mùng 3 đến mùng 6 Tết, mỗi ngày có khoảng một vạn du khách đến chùa. Mặc dù lượng người đổ về đông nhưng tại đây không xảy ra tình trạng chen lấn nhau.

Dòng người du xuân chùa Tam Chúc ngày đầu năm mới. Ảnh: Gia Khiêm

Dòng người leo lên đỉnh chùa Ngọc. Ảnh: Gia Khiêm

"Để tránh tình trạng chen lấn, quá tải như những năm trước, năm nay Ban Quản lý chùa Tam Chúc đã chia hơn 10 điểm tư vấn bán vé dịch vụ kết hợp với việc thanh toán online", đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc chia sẻ.

Mọi người chiêm bái cầu lộc, cầu tài ngày đầu năm. Ảnh: Gia Khiêm

Năm nay, Ban Quản lý cũng bố trí các hàng rào điều tiết dòng người xếp hàng lên thuyền một cách khoa học, chặt chẽ, bố trí nhiều nhân viên túc trực nhắc nhở, hướng dẫn nên không xảy ra cảnh lộn xộn.

Theo Ban Quản lý chùa Tam Chúc, năm nay lượng khách đến chùa tăng đáng kể so với những năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để phục vụ du khách đơn vị đã bố trí khoảng 20 thuyền lớn và 60 thuyền nhỏ. Ngoài ra còn bố trí hơn 100 xe buýt tăng cường để tránh tình trạng ùn tắc, không có phương tiện phục vụ du khách.