Theo đó, UBND huyện Lâm Bình nghiêm cấm mọi hoạt động tự phát lên thác Nặm Me, xã Khuôn Hà (Tuyên Quang) để tham quan, trải nghiệm, du lịch. Trong trường hợp đặc biệt, du khách, người dân muốn lên thác cần đăng ký và được sự cho phép của cơ quan chức năng, thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định.

UBND huyện Lâm Bình đề nghị, Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Na Hang phối hợp, thông báo đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, chủ kinh doanh dịch vụ tàu thuyền chở khách du lịch và nhân dân biết để thực hiện. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Thác Nặm Me được ví như “nàng tiên xanh” giữa đại ngàn. Ảnh: Quang Vũ

Theo UBND huyện Lâm Bình, thời gian qua, lượng khách du lịch đến tham quan thác Nặm Me ngày càng đông. Lượng rác thải do hoạt động của du khách gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cảnh quan sinh thái.

Đặc biệt, đường lên thác Nặm Me có độ dốc rất lớn, vách đá dựng đứng, trơn trượt, việc di chuyển vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều đoàn du khách không có người dẫn đường, không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách khi leo thác, gây mất an toàn tới tính mạng và tài sản của du khách khi tham quan, trải nghiệm.

Với vẻ đẹp riêng biệt, thác Nặm Me là địa điểm tham quan hấp dẫn đối với nhiều du khách, nhất là những người ưa du lịch khám phá, mạo hiểm. Ảnh: Quang Vũ

Thác Nặm Me bắt nguồn từ cánh rừng Na Hang đổ xuống khu vực núi Hát Nghiền. Theo người dân địa phương, thác Nặm Me có nghĩa là thác Suối Mẹ, còn thác Khuổi Nhi có nghĩa là thác Suối Con.

Nhằm phát huy tiềm năng được thiên nhiên ban tặng, những năm qua, huyện Lâm Bình chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm, tour du lịch đặc trưng như: Du lịch cộng đồng (Homestay); du lịch trải nghiệm, khám phá hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình; khám phá hang động, thác nước, rừng nguyên sinh; trải nghiệm lễ hội Lồng Tông, lễ hội Nhảy lửa....

Xây dựng một số sản phẩm du lịch mới (du lịch sức khỏe...); khôi phục nghề thủ công mây, tre, thổ cẩm để vừa sản xuất, chế tác quà lưu niệm vừa thu hút du khách tham quan, trải nghiệm…

Nhờ phát triển du lịch, dịch vụ hiệu quả, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã từng bước được cải thiện và nâng cao.

Huyện Lâm Bình phấn đấu đến năm 2025 đón trên 200.000 lượt khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm.