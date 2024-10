Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào hồi 1 giờ 40 ngày 15/9, Khoa Ngoại - Sản (Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng) tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam là Trịnh Văn Kh. (28 tuổi, trú tại thôn Phú Xuân, xã Cấp Tiến) bị tai nạn giao thông, thể nguy kịch được xe cấp cứu tư nhân chuyển đến, không có người nhà đi theo.

Khu vực Khoa Ngoại - Sản thuộc Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh CAHP.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da, niêm mạc nhợt, thở ngáp cá; tim nhịp nhanh không đều, rời rạc; mạch nhanh, nhỏ khó bắt, huyết áp 60/30 mmHg; glasgow 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn ~ 2,5 cm, mất phản xạ ánh sáng; tại vùng trán có vết thương mép bầm dập, chảy máu, vỡ xương sọ, lộ tổ chức não, kích thước 3 x 10 cm; vùng xương hàm dưới biến dạng có dấu hiệu gãy xương; mũi và tai phải chảy máu liên tục không cầm.

Kíp trực Khoa Ngoại - Sản có 7 người, gồm 5 y bác sĩ và 2 bảo vệ. Ngay khi bệnh nhân được đưa đến, kíp trực đã tiến hành cấp cứu, lập đường truyền, thở ô xy, dùng thuốc vận mạch, hút máu ở mũi và đờm dãi ở khoang miệng, khai thông đường thở, mắc monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn, băng ép vết thương, theo dõi sát bệnh nhân… Đồng thời, bác sĩ Nguyễn Thị Hài mời bác sĩ Hoàng Văn Luất trực lãnh đạo hội chẩn báo động đỏ và thống nhất chẩn đoán hôn mê, trụy mạch, vết thương sọ não hở, đa chấn thương do tai nạn giao thông, tiên lượng bệnh rất nặng và nguy kịch.

Kíp trực do BS. Hoàng Văn Luất, Phó giám đốc Trung tâm trực lãnh đạo đánh giá đây là ca bệnh nặng, nguy hiểm tính mạng nên tiến hành bật báo động đỏ hội chẩn toàn viện. Qua hội chẩn, hội đồng chuyên môn của đơn vị đánh giá người bệnh hôn mê, trụy mạch, vết thương sọ não hở, đa chấn thương do tai nạn giao thông, tiên lượng nặng và nguy kịch. Đến 21 giờ 57 phút cùng ngày, Bệnh viện Kiến An cử bác sĩ sang hỗ trợ, đồng thời báo xe cấp cứu đón.

Đến hơn 22 giờ, khi Trung tâm đang chờ xe cấp cứu, có 2 nam giới (được xác định là người nhà người bệnh) xuất hiện, liên tục đứng ngoài phòng cấp cứu chửi bới, nhục mạ, xúc phạm và đe dọa, hành hung kíp trực. Một trong 2 người xông vào đánh bảo vệ, đe dọa bác sĩ. Khoảng 22 giờ 50, tình trạng người bệnh diễn biến xấu, có dấu hiệu ngừng thở, ngừng tim, kíp trực vội tiến hành ép tim, bóp bóng cấp cứu. Đến 23 giờ, kíp cấp cứu 115 về tới Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng để đón người bệnh, khi bác sĩ Luất trao đổi tình hình người bệnh với kíp cấp cứu thì bất ngờ bị hai người nhà người bệnh lao tới đánh. Khoảng 10 phút sau, dù kíp trực nỗ lực cấp cứu, người bệnh không qua khỏi. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, gia đình đề nghị đưa người bệnh về gia đình để lo hậu sự.

Đến ngày 20/9, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng đã báo cáo sự việc trên với Sở Y tế. Cùng ngày, Sở Y tế TP.Hải Phòng đã có văn bản gửi Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng về việc bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng.

Theo thông tin của Sở Y tế, việc người nhà của người bệnh gây rối trật tự nơi công cộng và có hành vi đe dọa tính mạng, sức khỏe của nhân viên y tế, cản trở hoạt động khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng vi phạm quy định tại Điều 16, Luật Khám, chữa bệnh năm 2023 về nghĩa vụ tôn trọng hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Sở Y tế đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tăng cường phối hợp về an ninh trật tự tại Trung tâm, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm để yên tâm công tác; chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng gây mất trật tự, đe dọa tính mạng, sức khỏe của cán bộ, nhân viên y tế đối với vụ việc trên.

Xác định đây là vấn đề nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng, Sở Y tế đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm để yên tâm công tác.

Theo trung tá Hoàng Văn Tiến, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, liên quan đến đối tượng có hành vi hành hung cán bộ, y - bác sĩ Trung tâm Y tế huyện, tối 15/9, Công an huyện đã tạm giữ hình sự đối tượng trên để điều tra, làm rõ.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, giúp cán bộ, y - bác sĩ Trung tâm Y tế huyện yên tâm công tác khám, chữa, điều trị bệnh, Công an huyện bố trí tổ công tác phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường bảo đảm an ninh trật tự.