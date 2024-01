Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ số lượng lớn pháo nổ

Đối tượng Nguyễn Hùng Phú tại cơ quan công an.

Theo đó, chiều 16/1, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy và môi trường, Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Công an 2 xã Quảng Tâm và Quảng Trực bắt giữ Nguyễn Hùng Phú đang có hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), thu giữ tổng cộng 88,5kg pháo nổ được bỏ trong 2 thùng các tông có ghi dòng chữ "hạt điều rang muối" và 1 bao tải. Toàn bộ số pháo này do 1 người chưa rõ nhân thân, lai lịch và quen biết qua mạng xã hội thuê Phú vận chuyển từ tỉnh Bình Phước về huyện Tuy Đức với giá 10.500.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Hùng Phú cùng tang vật pháo nổ.

Trước đó, ngày 20/12/2023, tại thôn 3, xã Đắk Búk So, Công an xã Đắk Búk So phối hợp với Đội CSGT- TT, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang Lường Văn Tuấn và Lê Phước Duẫn, (SN 1996, trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đang có hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), thu giữ 6 hộp, mỗi hộp có 49 ống hình trụ tròn (pháo nổ) với tổng khối lượng là 10,5kg. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 5 hộp, mỗi hợp chứa 49 ống hình trụ tròn (pháo nổ) với tổng khối lượng 8,6kg. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lường Văn Tuấn và Lê Phước Duẫn về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Được biết, với tinh thần quyết tâm cao, sau 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an huyện Tuy Đức đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 4 vụ, 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ), thu giữ gần 140kg pháo nổ các loại...