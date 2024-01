Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ở Đắk Nông bị khởi tố vì gian lận trong đấu thầu

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Quỳnh (SN 1972, trú tại TP.Hà Nội) và Đặng Bá Hiệp (SN 1967, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R'lấp) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông tống đạt các quyết định tố tụng đối với Đặng Bá Hiệp.

Theo kết quả điều tra, xác định Bùi Văn Quỳnh và Đặng Bá Hiệp đã có các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, vi phạm các nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gian lận trong đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị giáo dục. Qua đó, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 809 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông tống đạt các quyết định tố tụng đối với Bùi Văn Quỳnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý Quỳnh, Hiệp, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.