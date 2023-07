Tạm giữ hơn 1.000 phương tiện vi phạm giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 19/7, theo báo cáo của Trạm CSGT Ngã Ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, tính từ tháng 1/2023 đến nay, đơn vị ngày đã ghi nhận và lập biên bản hơn 6.500 trường hợp vi phạm quy định về giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 51.

Qua đó, CSGT đã tạm giữ gần 1.300 nghìn phương tiện các loại, ra quyết định xử phạt hơn 5.500 trường hợp với số tiền lên đến gần 8,3 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, tước giấy phép lái xe hơn 1.000 trường hợp vi phạm.

Các vi phạm mà lực lượng chức năng ghi nhận chủ yếu là các lỗi chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn, vượt đèn đỏ, không mang giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Giao thông phức tạp trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Khoa Nam

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đồng Nai là một trong 7 địa phương trên toàn quốc có số người chết do tai nạn giao thông tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh nguyên nhân từ ý thức của một bộ phận người dân, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng còn do các bất cập về hạ tầng giao thông và lượng xe tải, xe đầu kéo lưu thông đông đúc.

Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều điểm đen tai nạn giao thông vẫn chưa được tháo gỡ. Trên mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, ổ gà lớn, vạch sơn trên toàn tuyến mòn, mờ rất nhiều làm mất tác dụng hướng dẫn phần đường, làn đường lưu thông.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Riêng đối với những điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông do lưu lượng người và phương tiện tăng cao vào các giờ cao điểm, nhất là các ngày cuối tuần, lễ, tết, đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng Công an TP Biên Hòa, huyện Long Thành và Nhơn Trạch tổ chức phân luồng, điều tiết từ xa, không để tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.