Nhà đầu tư không muốn kết thúc thu phí sớm dự án BOT Quốc lộ 51, Bộ GTVT sẽ làm gì?

Đó là những thông tin được Cục Đường bộ Việt Nam phản hồi tới cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thông tin rút ngắn thời gian thu phí trên tuyến Quốc lộ 51.

Dự án BOT Quốc lộ 51 (đoạn từ Km0+900 đến Km73+600) có chiều dài 72,7km, tổng mức đầu tư được duyệt 3.970 tỷ đồng, đến nay đã thỏa thuận quyết toán 3.486 tỷ đồng, giá trị còn lại đang được Bộ tiếp tục xem xét thỏa thuận quyết toán theo quy định.

Dự án đưa vào khai thác từ tháng 4/2013, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Bộ GTVT cho biết, theo hợp đồng dự án, dự kiến thời gian thu phí khoảng 20 năm 6 tháng 11 ngày (từ ngày 1/7/2009 đến hết ngày 12/1/2030, bao gồm 4 năm thu phí tạo lợi nhuận).

Trạm thu phí trên QL51. Ảnh: Tuệ Mẫn

Để xác định thời điểm dừng thu phí chính thức của dự án, thời gian qua Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam), Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành quyết toán các chi phí, đàm phán để ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian theo quy định.

Nói về thời gian kết thúc thu phí dự án BOT Quốc lộ 51, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên cơ sở các kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước về một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu tài chính của dự án, các bên đã tiến hành thương thảo, đàm phán 15 lần.

"Hiện, nhà đầu tư chưa thống nhất với quan điểm tính toán của Cục Đường bộ Việt Nam nên chưa thể xác định chính xác thời điểm chính thức dừng thu phí của dự án", lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, để giải quyết dứt điểm, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam với vai trò là cơ quan ký kết hợp đồng dự án chủ động, tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư và quyết định các nội dung theo thẩm quyền để xác định ngày dừng thu phí của dự án.

Theo kết quả tính toán sơ bộ của Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian kết thúc thu phí sẽ sớm hơn so với hợp đồng đã ký và hiện đơn vị này đang tiếp tục tổ chức đàm phán với nhà đầu tư theo quy định.

Việc rút ngắn thời gian thu phí so với hợp đồng dự án Quốc lộ 51 đã ký do Cục Đường bộ Việt Nam đã cập nhật doanh thu thực tế, giá trị quyết toán và tính toán lại một số chỉ tiêu tài chính của dự án nêu trên.

"Trường hợp nhà đầu tư không thống nhất, Bộ GTVT sẽ tiến hành xem xét các thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật", lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Theo đó, việc chưa triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) đối với dự án BOT QL51, theo kết quả tính toán sơ bộ của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện đang tổ chức đàm phán với nhà đầu tư thì thời gian kết thúc thu phí sẽ sớm hơn so với hợp đồng đã ký nên việc triển khai lắp đặt hệ thống thu phí theo hình thức ETC dự án (30 làn thu phí) với thời gian ngắn là không hiệu quả. Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc này.

Để sớm giải quyết các vấn đề liên quan tới dự án Quốc lộ 51, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu và giám sát BVEC thực hiện công tác bảo trì.

Đồng thời, BVEC cũng phải kịp thời sửa khắc phục hư hỏng của tuyến đường theo đúng cam kết trong hợp đồng BOT của dự án và quy định hiện hành để đảm bảo điều kiện đi lại êm thuận, an toàn cho người dân.

Ngoài ra, vấn đề về công tác trung tu, đại tu của dự án, theo quy định trong hợp đồng dự án, thời gian thực hiện trung tu là 5 năm/lần, đại tu là 15 năm/lần kể từ khi dự án đưa vào khai thác. Dự án đã thực hiện trung tu lần 1 vào năm 2018, dự kiến thời điểm trung tu lần 2 vào năm 2023, thực hiện đại tu vào năm 2027 và 2028.