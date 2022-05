La Fabrique chọn ra 10 dự án phim tiềm năng đang trong giai đoạn phát triển kịch bản của các đạo diễn làm phim đầu tay hoặc phim thứ hai và mời đến LHP Cannes tham dự để tạo điều kiện và hỗ trợ cho các đạo diễn trẻ có cơ hội được gặp gỡ những nhà làm phim, các Liên hoan phim lớn, các nhà tư vấn và đặc biệt là các nhà đầu tư tiềm năng cho dự án.

Đạo diễn phim "Tấm ván phóng dao" cùng các đạo diễn trẻ tham dự LHP Cannes 2022. Ảnh: NVCC.

Được thành lập từ năm 2009, mỗi năm hội đồng tuyển chọn của La Fabrique gồm các biên kịch, đạo diễn, dựng phim, cố vấn, các giám tuyển Liên hoan phim và thành viên của các hiệp hội Văn hoá và Điện ảnh có uy tín tại Pháp chọn ra 10 dự án phim đang phát triển xuất sắc nhất để tham dự chương trình.

La Fabrique là hoạt động do Viện Pháp và Cinema Du Monde thường xuyên tổ chức hàng năm trong 2 tuần lễ của Liên hoan phim Cannes với các dự án chọn lọc, tiềm năng đến từ các nước Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, Châu Á, Đông Âu và Trung Đông.

Semaine De La Critique (Hạng mục giải của các nhà phê bình điện ảnh thường tập chung vào các đạo diễn trẻ cho 2 phim đầu tay) của LHP Cannes 2022 vừa công bố giải Grand Prix năm nay là phim La Jauría, của đạo diễn Mexico Andres Ramirez Lulido, là một trong các dự án đã được mời vào La Fabric năm 2018.

Linh Đan mong muốn sẽ được học hỏi và được tiếp thêm năng lượng khi đến với dự án La Fabrique tại LHP Cannes. Ảnh: NVCC.

Năm nay, dự án phim "Tấm ván phóng dao" (tên tiếng anh là "If wood could cry, it could cry blood") của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Phan Linh Đan là dự án duy nhất từ Đông Nam Á được mời tham dự La Fabrique. Các phim còn lại là các dự án đến từ Mexico, Nepal, Ukraine, Ấn Độ, Ai Cập và một số nước Châu Phi…

Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình, Linh Đan cùng các đạo diễn trong La Fabrique năm nay được gặp gỡ và làm việc trực tiếp với giám tuyển của những liên hoan phim hàng đầu trên thế giới bao gồm Giám đốc Nghệ thuật Christian Jeune của LHP Cannes, Eva Cahen, Trưởng Ban Giám tuyển của Semaine de la Critic, đại diện của các LHP Venice, Rotterdam…

Ngoài ra, cô cũng được giới thiệu trong các tạp chí điện ảnh chuyên ngành như Screen International, được chính thức đọc tên đạo diễn và quốc gia mình đến khi đi trên thảm đỏ của LHP Cannes. Quan trọng nhất là được gặp gỡ rất nhiều các nhà đồng sản xuất tiềm năng từ nhiều nước trên khắp thế giới đặc biệt là Pháp và Châu Âu.

Linh Đan mong muốn "Tấm ván phóng dao" sẽ tìm được nhiều cơ hội tại LHP Cannes 2022

"Tấm ván phóng dao" là dự án phim độc lập đầu tay của Linh Đan dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mạc Can. Trước khi tham dự La Fabrique tại LHP Cannes, dự án đã nhận được giải Arte Kino cho dự án phim đang phát triển tại APM của LHP Busan cuối năm 2021 và đã được mời tham dự South East Asian Film Lab của LHP Quốc tế Singapore.

Linh Đan trả lời phỏng vấn đài RFI trên bờ biển Cannes. Ảnh: NVCC

Hiện tại Linh Đan là Giám đốc hình ảnh (DOP) cho phim điện ảnh, và là nữ giới hiếm hoi có vai trò này tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực đòi hỏi cả đôi mắt nhìn nghệ thuật lẫn kiến thức về công nghệ để có thể chỉ đạo đội crew máy quay, thiết bị và ánh sáng. Đây cũng là "lãnh địa" chỉ toàn nam giới làm việc nên thực sự là một công việc không hề dễ dàng cho một cô gái trẻ.

Linh Đan vừa kết thúc quay phim cho dự án "Cô gái đến từ quá khứ" với sự tham gia của 2 nữ diễn viên nổi tiếng Lan Ngọc và Kaity Nguyễn cùng bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito ngay trước hành trình tham dự Cannes của cô.

Từ Cannes, Linh Đan chia sẻ: "Sau hơn 2 năm Covid-19, có cơ hội tham dự các hoạt động của LHP Cannes lần này cùng các bạn trẻ là các nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia khác nhau là một cơ hội hiếm để Linh Đan học hỏi và tiếp thêm nhiều năng lượng lẫn kinh nghiệm quý báu hòng phát triển dự án tốt hơn.

Quá trình làm phim độc lập và đi các Liên hoan phim để gọi vốn, tìm đối tác cho dự án là một quá trình dài và vất vả nhưng cũng rất thú vị. Vì thông qua những chuyến đi này, Linh Đan được làm điều mình thích và được làm quen với nhiều anh chị trong nghề, cùng chia sẻ đam mê... khiến mình kiên định hơn trên con đường đã chọn.

Linh Đan mong muốn có thể phát triển dự án tốt nhất và kêu gọi đủ vốn đầu tư để có thể thực hiện được dự án sớm nhất. Linh Đan cũng vẫn liên hệ với nhà văn Mạc Can và bác rất mong Linh Đan có thể triển khai dự án sớm để bác có thể xem được bộ phim về cuộc đời mình. Linh Đan đang cố gắng hết sức để thực hiện dự án."

LHP Cannes lần thứ 75 năm nay diễn ra từ ngày 17/05. Đây là sự kiện điện ảnh đáng chú ý bậc nhất trong năm với sự tham dự của các diễn viên, đạo diễn và những người làm điện ảnh trên toàn thế giới. Năm nay cũng năm đầu tiên được tổ chức bình thường sau một năm bị huỷ và một năm tổ chức hạn chế người vì Covid-19. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày mai 28/5.