Ngày 31/5, Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam (HKMN) cho biết trong tháng 5/2022, lượng hành khách đi lại tại Tân Sơn Nhất đã có chiều hướng gia tăng.

Cụ thể, sản lượng số chuyến bay cất hạ cánh là 19.410 chuyến, tăng 14,49% so với tháng trước, tăng 103,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hành khách 2.885.248 lượt, tăng 14,03% so với tháng trước, tăng 193,92% so với cùng kỳ năm trước.

Cảng vụ HKMN dự báo, dịp cao điểm hè sắp tới, số lượng hành khách đến/đi sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao. Qua đó, đơn vị đã triển khai một số yêu cầu liên quan đến việc đảm bảo công tác phục vụ hành khách trong cao điểm hè sắp tới.

Cụ thể, sau sự việc hành khách phản ánh bị "làm giá" khi đi xe hãng SATSCO (Công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam) vừa qua, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (HKQT) thông báo công khai trong nhà ga về doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được hoạt động, giá vận chuyển. Bảo đảm văn minh, lịch sự, an ninh trật tự đối với hoạt động khai thác vận tải hành khách.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại Tân Sơn Nhất phải công khai giá vận chuyển. Ảnh: H.T

Đồng thời, Cảng ban hành quy chế kiểm soát khai thác, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Trong đó, đơn vị có biện pháp xử lý cụ thể đối với doanh nghiệp vận chuyển hành khách, người điều khiển phương tiện vi phạm quy chế kiểm soát theo thỏa thuận đã được kí kết.

Bên cạnh đó, Cảng phải tổ chức điều phối và lập phương án khai thác, bảo đảm an toàn, không gây ùn tắc tại khu vực hoạt động. Trong đó, đảm bảo phương tiện tối thiểu đáp ứng nhu cầu sản lượng hành khách thông qua theo giới hạn năng lực khai thác.

Ngoài ra, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư TCP thực hiện các giải pháp đảm bảo dây chuyền cung cấp dịch vụ đồng bộ, thông suốt. Đồng thời, TCP phải đưa ra các giải pháp, phương án xử lý để tránh ùn tắc giao thông tại khu vực nhà để xe TCP và khu vực trước nhà ga hành khách.

Cảng vụ cũng yêu cầu TCP nghiêm túc rút kinh nghiệm, duy trì công tác bảo trì phần mềm hệ thống giữ xe, chuẩn bị hệ thống dự phòng. TCP phải phối hợp chặt chẽ với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất xây dựng phương án giải tỏa phương tiện khi có sự cố để đảm bảo an ninh giao thông ra/vào nhà ga.

TCP phải xây dựng phương án giải tỏa phương tiện khi có sự cố giao thông tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đã có văn bản yêu cầu các hãng xe phục vụ vận chuyển theo hợp đồng chấn chỉnh công tác phục vụ hành khách.

Theo đó, Cảng yêu cầu các đơn vị quán triệt tài xế, điều hành, giám sát… giải quyết triệt để tình trạng vi phạm các quy định như: Từ chối hành khách đi khoảng cách gần, tự ý làm giá với khách, áp giá không đúng bảng giá đã niêm yết.

Bên cạnh đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất còn yêu cầu các hãng vận chuyển ở sân bay chấn chỉnh công tác phục vụ, niêm yết các bảng giá, tránh tình trạng hiểu nhầm đối với hành khách. Trong đó, bảng giá phải đầy đủ các thông tin về thuế, tiền dịch vụ dẫn đường… tránh gây hiểu nhầm đối với hành khách. Trường hợp các đơn vị không thực hiện đúng quy định quản lý, vi phạm hợp đồng đã ký, Cảng sẽ xem xét đánh giá khi ký hợp đồng mới.