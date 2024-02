Tặng bánh chưng mang Tết đủ đầy về với hoàn cảnh khó khăn trên đảo Bình Ba

Trong hai ngày (ngày 7 và 8/2) Trạm ra đa 570, Trung đoàn 451, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Ba, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa; Đài quan sát Phòng không Bình Ba, Ban Tham mưu, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không không quân và Trường mầm non xã Cam Bình, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức gói bánh chưng hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Bình Ba.

Các cán bộ, chiến sĩ gói cùng nhau gói những chiếc bánh chưng tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Bình Ba. Ảnh: Trần Phương

Đợt gói bánh chưng hỗ trợ nhân dân do Trạm ra đa 570 khởi xướng, được chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đứng chân trên đảo hưởng ứng mạnh mẽ. Được biết, năm nay Trạm đã phối hợp với các đơn vị, trường mầm non xã gói hơn 90 cái bánh chưng. Số tiền mua nguyên vật liệu được trích từ quỹ tăng gia của các đơn vị tham gia và phần lớn gạo nếp do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ.

Các bánh chưng đảm bảo đầy đủ thành phần nguyên liệu, hương vị truyền thống, có chất lượng và đạt trọng lượng tiêu chuẩn. Số bánh gói được sẻ chia cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên đảo, mỗi hộ nhận được 4 cái.

Các cán bộ, chiến sĩ tặng bánh chưng cho người dân trên đảo. Ảnh: Trần Phương

Đây là một trong những mặt hoạt động công tác dân vận hàng năm vào mỗi dịp Tết đến, xuân về thể hiện nghĩa cử cao đẹp "lá lành đùm lá rách" với tinh thần hỗ trợ nhân dân đón tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Được biết, ngoài gói bánh chưng hỗ trợ nhân dân, hàng năm Trạm đều có những hoạt động thiện nguyện hữu ích, có ý nghĩa.

Điển hình năm qua hưởng ứng Chương trình "Phối hợp cùng ngư dân quản lý mục tiêu, giữ vững chủ quyền" do Trung đoàn ra đa 451 phát động. Cùng với các trạm ra đa trực thuộc Trung đoàn, các cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 570 đã quyên góp, vận động thân nhân ủng hộ quần áo bảo hộ lao động hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản. Đồng thời cử lực lượng tham gia đan lưới khuyến khích ngư dân tiếp nối truyền thống đánh bắt trên ngư trường ngoài khơi đảo Bình Ba và tại khu vực Quần đảo Trường Sa.

Mỗi chiếc bánh là tấm lòng và tâm huyết của các cán bộ chiến sĩ dành tặng tới người dân. Ảnh: Trần Phương

Ngoài ra, cấp ủy Trạm đã cử cán bộ đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, thuyết phục ngư dân cho con em phổ cập chương trình giáo dục phổ thông, xóa bỏ tập quán bỏ học đi biển. Trong năm qua, Trạm đã phát động gây dựng quỹ khuyến học và quyên góp sách vở với tổng số tiền trên 10 triệu đồng.