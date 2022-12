Tăng cường 100 Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM về Long An đảm bảo dịp Tết

Ngày 14/12, Công an Long An cho biết, vừa tiếp nhận 100 cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về tỉnh làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) thời điểm cuối năm và Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an tỉnh Long An tiếp nhận và bàn giao cảnh sát cơ động về các huyện, TP để tham gia đảm bảo trật tự trên địa phương dịp Tết. Ảnh: CACC

Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị Công an 4 huyện, TP.Tân An nơi có lực lượng cần tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với cảnh sát cơ động tăng cường hỗ trợ cho Long An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, điều lệnh CAND.



Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh đã làm thủ tục bàn giao lực lượng được tăng cường đến Công an huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, TP.Tân An và Phòng Cảnh sát giao thông để trực tiếp tham gia nhiệm vụ.

Trước đó, cảnh sát cơ động đã hỗ trợ lực lượng cho Công an huyện Đức Hòa phòng, chống tội phạm, tham gia công tác xã hội giúp dân.