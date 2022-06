Tăng cường năng lực về kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế môi trường chia sẻ tại buổi lễ khai mạc khoá đào tạo xây dựng năng lực kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp tại miền Bắc ngày 30/6. Ảnh: TQ

Chia sẻ, lan tỏa kiến thức kinh tế tuần hoàn

Theo Viện Chính sách Kinh tế môi trường, nội dung khóa đào tạo hướng đến chia sẻ kiến thức về KTTH, cách thiết kế mô hình KTTH cho doanh nghiệp, gợi ý các công cụ hỗ trợ xây dựng KTTH, đặc biệt còn có chương trình tham quan mô hình KTTH tại Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiên, Tp. Hải Phòng.

Khóa đào tạo này nằm trong khuôn khổ của Chương trình Tăng cường năng lực về KTTH cho các doanh nghiệp ở Việt Nam (#CECapacityBuilding) được hợp tác tổ chức bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và Đại sứ quán Hà Lan với mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam được trang bị kiến thức và chuyên môn thực tế để phát triển mô hình kinh doanh tuần hoàn cho riêng đơn vị mình.

Sau khoá đào tạo này, chương trình sẽ chọn ra 3-4 doanh nghiệp sẵn sàng và có cam kết rõ ràng trong việc áp dụng mô hình KTTH để tham gia chương trình hỗ trợ sau đào tạo cùng với các chuyên gia cố vấn trực tiếp từ tháng 7-11/2022.

Cùng với đó, các doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo cũng sẽ được cung cấp bộ công cụ và hướng dẫn kỹ thuật và các tài liệu trực tuyến hữu ích hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch, xây dựng mô hình và chuyển đổi theo các nguyên tắc của KTTH.

Đông đảo học viên đại diện cho các doanh nghiệp tham gia khóa đào tạo xây dựng năng lực kinh tế tuần hoàn (KTTH) cho doanh nghiệp tại miền Bắc. Ảnh: TQ

Trao đổi riêng với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế môi trường cho biết, khóa học đào tạo xây dựng năng lực KTTH cho doanh nghiệp tại miền Bắc nằm trong chuỗi được tổ chức tại 3 miền Bắc -Trung - Nam.

"Khi tổ chức khóa học này, chúng tôi kỳ vọng sẽ triển khai được các chủ trương lớn và đưa luật pháp vào thực tế tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua khóa học, một mặt nhằm truyền tải kiến thức về KTTH đến các doanh nghiệp, mặt khác nhằm thu nhận phản hồi và cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách... của doanh nghiệp trong việc thực hiện mô hình này", ông Chinh nói.

Ông Chinh cho biết thêm, hiện đa phần các doanh nghiệp Việt Nam vẫn hoạt động theo mô hình truyền thống, tuy nhiên cũng có một số đơn vị đã tiếp cận theo hướng KTTH đạt hiệu quả rất tốt. Đơn cử như một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp như Tập đoàn TH, Vinamilk...

Hay như trong lĩnh vực công nghiệp, đại diện là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác than khoáng sản ở Quảng Ninh đã tận dụng nước thải trong quá trình rửa than đưa quay trở lại xử lý phục vụ một số hoạt động khác vừa giúp tiết kiệm nước vừa bảo vệ an toàn cho môi trường xung quanh.

Doanh nghiệp mong được tiếp sức

Là học viên tham gia khóa đào tạo xây dựng năng lực KTTH cho doanh nghiệp tại miền Bắc, anh Phạm Hồng Phát, đại diện chủ đầu tư khu công nghiệp (KCN) Nam Cầu Kiên, TP. Hải Phòng mong sẽ tiếp thu, học hỏi được thêm nhiều kiến thức mới về KTTH và có đề xuất, kiến nghị tới các cơ quan nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho đơn vị mình trong việc thực hiện khu công nghiệp sinh thái.

KCN Nam Cầu Kiên, TP. Hải Phòng đang được biết đến là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng mô hình KTTH trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp rất hiệu quả. Với 263ha, KCN Nam Cầu Kiên có trên 50 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khu đã xây dựng được 3 chuỗi cộng sinh gồm: Chuỗi cộng sinh về thép; chuỗi cộng sinh về nhựa; chuỗi cộng sinh về phục trợ điện.

Công nhân của một doanh nghiệp tái chế ngành thép tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiên, TP. Hải Phòng thu gom chất thải của nhà máy thép đưa về để phân tách thành các sản phẩm nhỏ hơn như đồng, nhôm, sắt,... để bán lại cho các đơn vị khác làm nguyên liệu đầu vào. Ảnh: TQ

"Theo đó, các sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp này sẽ là nguyên vật liệu đầu vào của doanh nghiệp khác. Trong KCN Nam Cầu Kiên còn có 2 nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, sau một quá trình sản xuất tuần hoàn thì gần như các doanh nghiệp không xả thải ra bên ngoài môi trường.

Ngoài ra, các vấn đề xử lý về chất thải, khí thải, nước thải được khu công nghiệp xử lý bằng hệ thống đo đạc quan trắc online. Cùng với đó, tại KCN cũng đã thành lập một nhóm cộng đồng các nhà đầu tư, kỹ sư môi trường... để thường xuyên tương tác, giải quyết triệt để, hiệu quả các vấn đề về môi trường", anh Phát chia sẻ.

Tuy nhiên hiện việc thực hiện mô hình KTTH của khu công nghiệp Nam Cầu Kiên vẫn còn gặp một số vướng mắc như Quy định về KCN sinh thái, hiện đã có Nghị định 35 (Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế) nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể hơn trong quá trình đánh giá các tiêu chí và chứng nhận cho KCN sinh thái

Thứ 2 là đơn vị đi tiên phong trong việc thực hiện KTTH, vốn đầu tư cho mô hình, nhất là về công nghệ xử lý môi trường rất cao nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các cơ quan, chính quyền...

"Chi phí đầu tư cho mô hình KCN sinh thái cao hơn các mô hình thông thường, nên nếu có thể được hỗ trợ nhiều hơn từ các chính sách sẽ thúc đẩy sự quyết tâm của các nhà đầu tư trong việc thực hiện, lan tỏa mô hình KTTH", đại diện chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiên kiến nghị.

Khoá đào tạo xây dựng năng lực kinh tế tuần hoàn (KTTH) cho doanh nghiệp tại miền Bắc diễn ra tại Cung Trí thức thành phố Hà Nội – Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; Thời gian từngày 30/6-2/7/2022. Bên cạnh đó, Chương trình Tăng cường năng lực về KTTH cho các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng đã được triển khai các khóa tương tự ở TP. Hồ Chí Minh bởi Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED) từ ngày 22-24/6/2022 và ở Thừa Thiên Huế bởi Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế (Hue Innovation Hub) từ ngày 27 - 29/6/2022.