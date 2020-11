An Giang: Nuôi lươn đồng với công nghệ tuần hoàn nước, cán bộ kỹ thuật đã ham, nông dân lại càng mê

Lớp bồi dưỡng, tập huấn nuôi lươn đồng thịt thương phẩm theo công nghệ tuần hoàn nước do Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hiệu, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia giảng dạy (thực hiện kế hoạch 333/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về việc kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 2020).

Các học viên lớp bồi dưỡng, tập huấn cho khuyến nông viên, nhân viên kỹ thuật tuyến xã năm 2020 về nuôi lươn đồng thịt thương phẩm theo công nghệ tuần hoàn tỉnh An Giang thăm mô hình nuôi lươn ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hiệu đã giới thiệu cho các học viên về một số đặc điểm của lươn đồng, cách nhận biết giống lươn đồng tự nhiên và giống lươn nhân tạo; kỹ thuật sản xuất và nuôi giống lươn đồng; thiết kế và xây dựng trang bị phương tiện; cách lựa chọn lươn bố mẹ và mật độ thả nuôi.

Các học viên cũng được tập huấn kỹ năng chuẩn bị các loại thức ăn cho lươn; chăm sóc và quản lý bể nuôi vỗ lươn bố mẹ; các kỹ thuật cho lươn đẻ và kích thích sinh sản; các kỹ thuật ấp trứng lươn và kỹ thuật ương nuôi lươn giống; phòng và trị một số bệnh thường gặp ở lươn đồng.

Qua 2 ngày tham quan thực tế tại phường Long Hòa và phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ đã giúp cho học viên hiểu rõ về ưu điểm tham gia công nghệ tuần hoàn nước trong nuôi lươn thịt thương phẩm: quản lí nước ao nuôi lươn thật tốt, tiết kiệm nước và hạn chế tốt nhất vấn để thuốc bảo vệ thực vật trong nước tự nhiên.

Các học viên cũng nắm được lượng thức ăn vcho lươn đồng nuôi theo công nghệ tuần hoàn nước được kiểm soát chặt chẽ làm giảm lượng chất thải trong nước tạo môi trường nước tốt cho lươn đồng phát triển.