An Giang: Nuôi bò, nuôi trùn quế kiểu tuần hoàn, nông dân ở đây cùng giúp nhau làm giàu

Về dự Lễ công bố có ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội ND tỉnh, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Hội ND huyện và 25 thành viên chi hội nghề nghiệp.

Chăn nuôi khép kín

Tại buổi lễ, Hội ND xã Bình Long đã công bố Quyết định thành lập Chi hội Nghề nghiệp nuôi bò kết hợp nuôi trùn quế gắn với chuỗi giá trị liên kết. Tại đây các thành viên chi hội đã thảo luận thống nhất thông qua quy chế và phương hướng hoạt động…

Chi hội chăn nuôi bò kết hợp nuôi trùn quế xã Bình Long có 25 thành viên, trong đó ông Trần Văn Giứt làm chi hội trưởng. Chi hội sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến, cung cấp, phản ánh thông tin, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chi hội mà các thành viên quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang (thứ 2 từ trái sang) thăm mô hình chăn nuôi bò thịt của Chi hội Nghề nghiệp nuôi bò xã Bình Long, huyện Châu Phú. Ảnh: Kim Thùy

Việc thành lập chi hội nghề nghiệp còn tạo sự gắn kết trong sinh hoạt và đời sống của bà con nông dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo tại địa phương.

Thành viên chi hội là những nông dân chăn nuôi bò từ rất lâu năm và hiện nay kết hợp nuôi trùn quế; sản xuất con giống trùn, trùn thịt, phân trùn để làm thức ăn chăn nuôi và làm bón cho cây trồng tạo thành mô hình sản xuất khép kín. Mục tiêu chính của Chi hội Nghề nghiệp nuôi bò gắn với nuôi trùn quế là tập trung phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực bò thịt, trùn quế giống, trùn thịt, phân trùn, nâng cao thu nhập cho thành viên và góp phần bảo vệ môi trường.

Việc thành lập Chi hội Nghề nghiệp chăn nuôi bò kết hợp nuôi trùn quế đã đáp ứng được nhu cầu của hội viên. Chi hội giúp các hộ đang chăn nuôi bò trên địa bàn xã Bình Long có điều kiện sinh hoạt chung với nhau, cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc, phát triển đàn bò; phòng chống các loại bệnh thường gặp, đảm bảo vệ sinh môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

Hình thành chuỗi

Cũng tại buổi lễ Hội ND xã Bình Long đã tổ chức hội thảo về đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi bò kết hợp nuôi trùn quế. Qua đây đại diện Công ty cổ phần Nông Trại Sạch đã thông tin về các chính sách hỗ trợ như chi phí mua trùn giống là 8.000 đồng/trùn giống và thu mua toàn bộ trùn thịt với giá dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg trùn thịt.

Tại hội thảo, các thành viên chi hội nêu một số khó khăn đang gặp phải trong quá trình nuôi trùn quế như vốn, kỹ thuật nuôi, cách thức thu mua sản phẩm trùn thịt và phân trùn… Chi hội cũng kiến nghị về hỗ trợ dạy nghề hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn cho nông dân thực hiện mô hình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhiên- Chủ tịch Hội ND tỉnh đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện, xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp của Hội ND huyện Châu Phú, Hội ND xã Bình Long. Việc thành lập chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò kết hợp nuôi trùn quế và làm đầu mối giới thiệu Công ty thu mua sản phẩm là hoạt động hết sức ý nghĩa của Hội ND xã Bình Long. Ông Nguyễn Văn Nhiên cũng chia sẻ một số kinh nghiệm của một số địa phương trong và ngoài tỉnh An Giang về mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng chuỗi giá trị.

Thời gian tới Hội ND có giải pháp tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi bò và kỹ thuật nuôi trùn quế và làm đầu mối giúp giới thiệu nông dân tiếp cận được nguồn vốn vay giúp hội viên nông dân có đủ điều kiện phát triển mô hình mạnh hơn nữa.

Ông Nguyễn Văn Nhiên đề nghị trong thời gian tới Hội ND huyện và Phòng Nông nghiệp huyện Châu Phú có giải pháp nhân rộng mô hình vì đây là mô hình thật sự mang lại hiệu quả kinh tế giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và tạo điều kiện chuyển giao kỹ thuật sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Nhiên mong muốn cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, chỉ đạo Hội ND xã Bình Long gắn kết với thành viên chi hội để hỗ trợ kịp thời và phản ánh những khó khăn vướng mắc mà nông dân gặp phải trong quá trình sản xuất để tháo gỡ cho nông dân.

Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang cũng yêu cầu Ban điều hành cùng với các thành viên của chi hội nghề nghiệp nuôi bò gắn với nuôi trùn quế sẽ đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, tinh thần tương trợ, trong mọi hoạt động của chi hội. Các thành viên chi hội cùng Ban điều hành không ngừng hoàn thiện, phát triển kế hoạch sản xuất của mình để hoạt động hiệu quả nhằm phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.