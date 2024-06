Tăng trưởng ngoạn mục, kinh tế Nga ở đâu trên bản đồ kinh tế thế giới?

Mới đây, Báo "Độc lập" - chuyên trang phân tích chính trị, thời sự uy tín của Nga - vừa đăng tải bài viết với nhan đề "Việt Nam - Điểm đến đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin" của tác giả, nhà phân tích thời sự quốc tế Grigory Trofimchuk. Bài viết nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Putin tới Việt Nam trong các ngày 19-20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt. Chuyến thăm mang tính biểu tượng cao khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (16/6/1994 - 16/6/2024), đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.

Theo số liệu của cơ quan thống kê của Nga, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga năm 2021 đạt 7,1 tỷ USD. Do tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây nhằm vào Nga, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Nga năm 2022 chỉ đạt khoảng 3,6 tỷ USD. Trong các tháng đầu năm 2023, thương mại song phương Việt-Nga phục hồi chậm; 4 tháng đầu năm đạt 1,01 tỷ USD, giảm 36,4% so cùng kỳ năm 2022.

Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam sang Nga 4 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cà-phê tăng 56%, sản phẩm cao su tăng 5,7 lần, sản phẩm may mặc tăng 52,3%, hạt điều tăng 19%...