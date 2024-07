Tạo điều kiện để Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Như Dân Việt đã đưa tin, theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ tang, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP.Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.

Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện để sắp xếp cho Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: ĐAQĐ

Trong 2 ngày Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo thông báo mới nhất từ Công an TP.Hà Nội, để đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân khi đến viếng tại Lễ Quốc tang cần mang theo thẻ Căn cước/CCCD gắn chíp hoặc VNeID để thực hiện quét mã QR khi qua các chốt kiểm soát.

Công an TP.Hà Nội đã bố trí, trang bị các điều kiện cần thiết tại mỗi điểm lắp đặt máy quét mã QR để phục vụ Nhân dân thực hiện thao tác quét mã thuận lợi, khi đến viếng đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại quê nhà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội), Công an huyện Đông Anh cũng thông báo phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hoá thôn Lại Đà, xã Đông Hội.

Theo đó, lực lượng chức năng cấm các loại phương tiện từ gầm cầu chui thôn Lại Đà - trục đường chính giữa thôn Lại Đà- cuối xóm Trại, Lại Đà.

Tại quê hương làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh của Tổng Bí thư, Ban Tổ chức sẽ có các chỉ dẫn với Nhân dân khi đến viếng; cung cấp xe điện phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khoẻ yếu đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Tất Định

Điểm để phương tiện giao thông cho khách đến viếng là khu vực bãi ven đường Trường Sa phía trước Khu chung cư Eurowindow (Đông Trù, Đông Hội), tại đây gửi xe miễn phí. Nhân dân sau khi gửi xe đi bộ vào khu vực lễ viếng theo các hướng chỉ dẫn.

Ban tổ chức cung cấp xe điện miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khoẻ yếu đến viếng. Các tuyến đường Đông Hội, đường đê Tả Hồng đoạn từ cổng thôn Trung Thôn đến cổng thôn Đông Trù, từ gầm cầu Đông Trù đến hết thôn Đông Ngàn cấm các phương tiện xe ô tô đi qua.

Công an huyện Đông Anh cũng thông báo, để đảm bảo an ninh, an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, đề nghị Nhân dân khi đến viếng mang theo Căn cước công dân gắn chíp (hoặc điện thoại có cài đặt VNeID) để quét mã QR tại các kiểm soát.

Tại TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, chính quyền thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất trong thời gian diễn ra tang lễ vào 2 ngày 25-26/7/2024.

Nhân dân có thể đến viếng Tổng Bí thư theo đoàn hoặc đăng ký riêng lẻ sẽ được Ban Tổ chức sắp xếp; trẻ em có thể đi cùng người lớn đến viếng (Người dân cũng chỉ cần mang theo căn cước công dân khi tới viếng).

Đăng ký trực tiếp tại bàn đăng ký trước Hội trường Thống nhất và người dân có thể đến viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 25/7/2024.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, để việc tổ chức Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trang trọng, chu đáo và thuận tiện cho các đoàn và quần chúng nhân dân, UBND TP Hồ Chí Minh đã dự kiến các khung giờ viếng.

Theo khung giờ dự kiến của UBND TP Hồ Chí Minh, nhân dân sẽ viếng Tổng Bí thư từ 13 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024; Từ 7 giờ đến 12 giờ 30 ngày 26 tháng 7 năm 2024.