Tào Tháo từng muốn truyền ngôi vị cho Tào Thực, vì sao lại đổi ý?

Một tình yêu tự do lãng mạn và không gò bó

Theo ghi chép lịch sử, Tào Tháo có 25 người con trai, và hai trong số đó được ông sủng ái nhất: Tào Thực và Tào Xung. Tào Xung thông minh, nhân từ, Tào Thực bộc trực, không quản ngại, đều là thần đồng được nhiều người biết đến.

Đặc biệt là Tào Thực, nghe nói khi còn niên thiếu đã có thể đọc một vạn quyển sách, hạ bút thành văn, tuổi còn rất nhỏ đã có được tài hoa như vậy, khiến cho giới yêu thích văn học như Tào Tháo vô cùng tán thưởng.

Tranh vẽ Tào Thực. Ảnh: Sohu.

Có lần, sau khi Tào Tháo xem xong bài văn của Tào Thực liền nói đùa: "Bài văn của con viết hay như vậy, lẽ nào là nhờ người viết?".

Tào Thực nghe xong, tự đắc nói: "Con xuất khẩu thành văn, hạ bút thành thơ, sao lại phải nhờ người khác làm hộ. Nếu phụ vương không tin thì cứ cho thử tại chỗ"!

Sự việc xảy ra như vậy là Đài Đồng Tước ở Nghiệp Thành vừa được xây dựng, và Tào Tháo đã đưa các con trai của mình đến chơi. Theo ý thích, mỗi người hãy làm một bài thơ để ca ngợi ông.

Hầu hết các sĩ tử quý tộc thời bấy giờ đều thích "đại bàng bay lượn, phiêu bạt giang hồ", số người có thực tài, học hành thực dụng cũng không có nhiều.

Nhưng Tào Thực là một ngoại lệ. Khi các anh em còn đang vò đầu bứt tai, Tào Thực đã viết ra tác phẩm "Đồng Tước đài phú" được truyền lại cho các thế hệ sau bằng một nét bút của mình, khi đó ông mới 10 tuổi.

Người có được tài năng như vậy đã là điều hiếm có, nhưng điều hiếm thấy hơn nữa là tuy Tào Thực sinh ra trong một gia đình vương hầu, nhưng anh luôn có một tấm lòng trong sáng.

Sử sách gọi đó là: "Bản chất giản dị, không hùng vĩ cũng không lộng lẫy". Không chỉ tính tình trong sáng, tiết kiệm mà trong cuộc sống, ông cũng là người dễ gần, không khí phách, điều này khiến Tào Tháo vốn đã quen với những mưu mô, thủ đoạn lại càng thêm quý mến người con trai này.

Vào năm Kiến An thứ 16, Tào Thực được phong là Hầu tước Bình Nguyên; vào năm Kiến An thứ 19, ông được đổi tên thành Hầu tước Lâm Tử; vào năm Kiến An thứ 22, số lượng thái ấp đã tăng lên đến một vạn hộ gia đình.

Ngoài các giải thưởng khác nhau, Tào Tháo cũng quyết định tập trung vào việc đào tạo Tào Thực. Bất cứ khi nào có một số cơ hội để biểu diễn, ông sẽ sắp xếp cho Tào Thực. Ví dụ, vào năm Kiến An thứ mười chín, Tôn Quyền chiếm được Hoàn Thành.

Tào Tháo vô cùng tức giận và quyết định dẫn quân đi thám hiểm. Trước khi rời Nghiệp Thành, ông đã thông báo rằng con trai cả của ông là Tào Phi, theo ông về phía đông để chống lại Tôn Quyền, trong khi Tào Thực chịu trách nhiệm ở lại bảo vệ Nghiệp Thành.

Nghiệp Thành là trung tâm chính trị của Tào Ngụy, và bằng cách giao một nhiệm vụ quan trọng và nhạy cảm như vậy cho Tào Thực, có vẻ như ông ta đã cho cả thế giới biết rằng ông ta có ý định đào tạo Tào Thực làm người kế vị.

Trước khi đi, Tào Tháo tha thiết nói với Tào Thực rằng:

"Khi ta còn là một Kiêu Kỵ hiệu úy, ta cũng trạc tuổi con bây giờ. Khi nhìn lại những gì ta đã làm vào thời điểm đó, ta không hối tiếc một điều gì. Ta hy vọng con cũng có thể giống như ta, bất luận có chuyện gì hãy làm mà không hối tiếc".

Có thể nói, Tào Tháo rất kỳ vọng vào Tào Thực, hy vọng Tào Thực có thể là một anh hùng chân chính phụng sự đất nước, nhân dân, không hối hận cũng không hối tiếc, giống như ông khi còn trẻ!

Thật đáng tiếc khi những "kỳ vọng cao đẹp" của Tào Tháo ấy cuối cùng đã bị thác phó.

Tào Thực phóng túng tùy tiện, sự nghiệp lụi tàn trở thành nỗi hận suốt đời

"Phóng túng, làm việc theo cảm tính, không ý thức được lời nói và việc làm, uống rượu bừa bãi", đây là đánh giá về Tào Thực trong sử sách.

Một người như vậy có thể là một nhà thơ hay, nhưng rất khó để trở thành một hoàng đế giỏi.

Vào năm Kiến An thứ 22, Tào Thực tự ý mở Tư Mã Môn, nơi chỉ có hoàng đế mới có thể ra vào, sau khi say rượu và phi nước đại trên con đường chỉ có hoàng đế mới có thể đi. Hành vi "coi thường lễ nghĩa và pháp luật" thái quá này khiến Tào Tháo rất thất vọng.

Tào Tháo nghe chuyện đó nổi giận liền xử viên quan giữ cửa Tư Mã Môn vào tội chết. Thậm chí say rượu cưỡi ngựa phi nước đại trên cấm đạo Tư Mã Môn khiến Tào Tháo nổi trận lôi đình.

Sau đó, ông buồn bã nói: "Ban đầu, ta nghĩ Tử Kiến là người có thể đảm đương những việc quan trọng nhất trong số các con trai của tôi. Bây giờ, có vẻ như ta đã nhìn nhầm. Từ nay, ta sẽ không bao giờ tin tưởng Nó nữa."

Sự phóng túng thường là khởi đầu của những điều xui xẻo, bởi vì đằng sau sự phóng túng, đó là một tấm màn che đậy bản thân.

Nếu mọi người không thể nhìn rõ bản thân họ, họ không thể nhìn thấy con đường phía trước, nếu họ không kiểm soát được bản thân, họ sẽ lạc lối.

Tào Thực dù đã mất sủng ái nhưng vẫn không thay đổi bản thân, vẫn hành động theo cách của mình và không chút để tâm nào.

Vào năm Kiến An thứ 24, Tào Nhân, tướng quân canh giữ Kinh Tương, bị Quan Vũ bao vây. Dù lúc này Tào Tháo rất thất vọng về Tào Thực nhưng vẫn quyết định cho ông ta thêm một cơ hội để "lấy công chuộc tội". Vì vậy, ông đã phong Tào Thực làm tướng của Nam Trung, và dẫn quân đến hỗ trợ Tào Nhân.

Nhưng khi sứ giả đến gặp Tào Thực lên đường nhưng mấy lần Tào Thực vẫn chưa tỉnh rượu nên Tào Tháo đành bãi bỏ việc sai Tào Thực cầm quân, vô cùng tức giận. Lần này, Tào Tháo hoàn toàn bó tay.

Ông không ngờ người thanh niên với khát vọng cao đẹp hồi đó giờ lại trở nên si mê như vậy!

Hồi đó, khi phương Bắc chưa được thống nhất, Tào Thực đã trải qua tuổi thơ của mình trong cảnh binh đao thương tàn. Khi đó, anh hy vọng rằng mình sẽ có thể chiến đấu như cha mình và cứu mọi người thoát khỏi cảnh binh đao.

Trong "Bạch Mã Thiên", anh hóa thân thành một chàng du hiệp, vì nước lập công không tiếc hy sinh tính mạng.

Chàng trai trẻ Tào Thực từng hy vọng dùng cả cuộc đời mình để phục vụ đất nước, nhưng giờ đây anh đã quên mất hoài bão ban đầu của mình.

Yêu thơ ca, giao lưu cùng với giới văn chương, uống rượu và sáng tác thơ, vốn là thú tiêu khiển lớn nhất của Tào Thực.

Nhưng Tào Thực không chỉ một công tử của Vương hầu, mà còn là ứng cử viên hoàng tử của Tào Ngụy. Đúng là văn học nghệ thuật cần được tô điểm thêm cho tính cách không gò bó và khoa trương, nhưng cái mà một nhà chính trị cần là sự kiềm chế những ham muốn, lạc phú. Theo quan điểm này, Tào Thực hoàn toàn là một kẻ thất bại.

Đau khổ, cô đơn và không nơi nương tựa

Tào Tháo – Tào Phi – Tào Thực. Ảnh: Internet.

Ban đầu, Tào Tháo có ý định đào tạo Tào Thực làm người kế vị, ông không chỉ cho Tào Thực cơ hội để cống hiến mà còn cho ông ta một sức mạnh nhất định.

Sở dĩ Dương Tu, Đinh Nghĩa và những người khác có thể trở thành vây cánh của Tào Thực phần lớn là do Tào Tháo bí mật sắp xếp. Dương Tu sinh ra trong gia Hoằng nông Dương Thị, thuộc dòng dõi 4 đời làm tam công, là một đại tộc.

Nếu xuất thân như vậy có thể được Tào Thực sử dụng, thì đó hẳn là một khối tài sản khổng lồ. Hơn nữa, bản thân Dương Tu cũng là người uyên bác, tài giỏi, từng nhiều lần vì Tào Thực mà bày mưu tính kế.

Nhưng hết lần này đến lần khác, bây giờ Tào Thực đã mất đi tư cách "ứng cử viên thái tử", "đôi cánh" của ông ta không còn giá trị tồn tại.

Năm Kiến An thứ 24, Tào Tháo giết Dương Tu, chặt cánh tay lớn nhất của Tào Thực.

Vào năm Kiến An thứ 25, Tào Phi lên ngôi, tiêu diệt toàn bộ gia tộc của Đinh Nghĩa và loại bỏ phe cánh cuối cùng của Tào Thực.

Người cha yêu thương đã không còn, những người đồng đội từng giúp đỡ cũng không còn nữa, lúc này Tào Thực đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu băng giá và sống một cuộc đời như tù đày trên thái ấp của mình.

Ngay khi Tào Phi lên ngôi, ông đã phong tặng đất cho Tào Thực và, sau đó cử "sứ thần" để theo dõi mọi hành tung của ông ta.

"Mang danh là hoàng tử, nhưng không khác gì phạm nhân", đây chính là hoàn cảnh sống của Tào Thực những năm về sau!

Vào năm Hoàng Nguyên thứ 4, Tào Thực cuối cùng cũng có thể rời thái ấp và đến kinh đô Lạc Dương để thờ phượng hoàng đế.

Tào Thực nghĩ rằng lần này có thể ra khỏi lồng và tận hưởng sự tự do ngắn hạn, không muốn bị theo dõi liên tục ngay cả khi đang đi trên đường.

Sau khi đến kinh đô, Tào Thực và anh trai Tào Bưu, đã gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

Vì có cùng sở thích nên cả hai luôn là bạn của nhau, hay hát và làm thơ.

Cuộc gặp gỡ này càng thú vị hơn, tuy nhiên, sự giám sát của Tào Phi đối với các hoàng tử quá nghiêm ngặt, thậm chí anh em còn bị hạn chế đi lại.

Tào Thực và Tào Bưu buộc phải tách ra dưới sự thúc giục của sứ thần.

Sau khi trở về thái ấp, Tào Thực vừa buồn vừa giận, trong lòng không yên, tức giận viết bài thơ "Đáp đông A Vương". Tào Thực muốn bày tỏ tấm lòng trung thành của mình với Tào Phi và ông mong rằng có thể được đóng quân ở biên cương.

Sau đó, Tào Thực đã nhiều lần tự mình đệ trình, xin lập công với biên cương, nhưng tiếc rằng lời thỉnh cầu cuối cùng này cũng bị Tào Thực từ chối một cách tàn nhẫn.

Sau khi bị công kích hết lần này đến lần khác, ngọn lửa trong lòng Tào Thực cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn.

Không có gì đáng buồn hơn cái chết, cuộc sống của Tào Thực không còn tươi sáng, những gì chờ đợi anh chỉ có bóng tối và cái chết. Vào năm Thái Hà của Hoàng đế Ngụy Minh thứ 6, Tào Thực mất vì bệnh trầm cảm ở tuổi 41.