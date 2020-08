Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank ủng hộ 1 tỷ đồng và 20.000 khẩu trang kháng khuẩn cho TP.Đà Nẵng

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chung tay cùng TP.Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thể hiện trách nhiệm cộng đồng của Tập đoàn BRG và ngân hàng SeABank với mong muốn được góp sức hỗ trợ TP.Đà Nẵng nhanh chóng vượt qua đại dịch.



Theo đó, Tập đoàn BRG và ngân hàng SeABank ủng hộ 1 tỷ đồng và 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho UBND TP.Đà Nẵng. Số lượng 10.000 khẩu trang còn lại sẽ được trao tặng cho các đơn vị tham gia phòng chống đại dịch Covid-19 thuộc quận Ngũ Hành Sơn gồm: UBND quận Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện Ngũ Hành Sơn, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an phường Hòa Hải, UBND phường Hòa Hải, UBND Phường Khuê Mỹ, UBND Phường Mỹ An, UBND Phường Hoà Quý và Bộ đội Biên Phòng Non Nước.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ nhằm chung tay, đồng hành cùng Chính phủ và nhân dân cả nước phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn BRG và SeABank cũng đã ủng hộ 5 tỷ đồng tại Lễ Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Số tiền này được cơ quan chức năng phân bổ hợp lý nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường, Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank đã đồng hành cùng Quỹ Bob & Renee Parsons Foundation trao tặng hơn 84.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Tập đoàn BRG và các nhà hảo tâm, SeABank cũng đã trao tặng 16.052 suất quà nhu yếu phẩm bao gồm 42,7 tấn gạo, hơn 115.000 gói mì tôm cùng các sản phẩm thiết yếu như dầu ăn, nước tương, lạc… cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp 25 tỉnh thành của đất nước. Tổng ngân sách thực hiện chương trình là gần 1,4 tỷ đồng.

Các hoạt động an sinh xã hội luôn được Tập đoàn BRG và SeABank chú trọng phát triển và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của toàn bộ CBNV, qua đó thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.