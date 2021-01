Tập đoàn cao su Việt Nam nâng mục tiêu doanh thu lên 27.100 tỷ đồng

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam , tổ chức tại TP.HCM chiều ngày 6/1.





Biến động của kinh tế Việt Nam trong năm 2020 dàn trải liên tiếp từ đầu năm đến tận những ngày cận kề năm mới.



Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, thiên tai bão lũ, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn đầu năm, giá bán mủ cao su thấp

Giai đoạn đầu năm, giá bán mủ cao su, giá bán gỗ củi cao su giảm mạnh, nên các doanh nghiệp bị lỗ hoặc kết quả hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước.

Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, VRG vừa tổ chức sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh vừa tìm cách hỗ trợ tiêu thụ mủ cao su tồn kho, làm việc với các ngân hàng đề nghị gia hạn nợ, giảm lãi vay cho đơn vị.

Từ tháng 9/2020, nhiều đợt áp thấp nhiệt đới cùng với 9 cơn bão xuất hiện liên tiếp, đặc biệt cơn bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề đối với các công ty cao su thành viên Tập đoàn.

Nông trường Cồn Tiên, công ty Cao su Quảng Trị khắc phục thiệt hại sau bão lũ. Ảnh Thiên Hương

VRG phải xem xét phương án hỗ trợ tài chính để các đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai. Căn cứ sản lượng mủ có thể thực hiện thời gian tới, để cho tạm ứng, giải quyết khó khăn tài chính cho đơn vị.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Tổng Giám đốc VRG - cho biết: Trước những khó khăn, Tập đoàn thực hành tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư. Đặc biệt là tận dụng tối đa thuận lợi ở những tháng cuối năm, khi giá sản phẩm có xu thế tăng để tổ chức sản xuất và tiêu thụ, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh riêng năm 2020 đều tăng trưởng so với năm 2019 và vượt so với kế hoạch được giao năm 2020.



Toàn Tập đoàn đã khai thác được 369.731 tấn mủ quy khô (vượt 2,7% kế hoạch).

Tổng doanh thu 25.477 tỷ đồng (vượt 3,37 % kế hoạch); tổng lợi nhuận trước thuế 4.981 tỷ đồng (vượt 0,94% kế hoạch). Qua đó, nộp ngân sách Nhà nước trên 3.700 tỷ đồng (vượt 16% kế hoạch). Thu nhập bình quân của 83.584 lao động là 7,64 đồng/người/tháng (vượt 3,1% KH).

Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn doanh thu ước đạt 4.513 tỷ đồng (vượt 26,13% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.795 tỷ đồng (vượt 8,54% kế hoạch).

Công nhân cạo mủ cao su của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Năm 2020 cũng ghi nhận sự cạnh tranh rất mạnh về thị trường lao động. Riêng số lượng lao động ngành cao su chuyển nghề là 19.495 người; kéo theo đó là chi phí thôi việc khoảng 89,1 tỷ đồng.

Do kết quả kinh doanh khả quan, nên nhìn chung, năm 2020 tiền lương và thu nhập của toàn Tập đoàn đều tăng hơn so với kế hoạch được giao. Ước tiền lương bình quân toàn Tập đoàn năm 2020 hơn 6,96 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,9% so với năm 2020.

Năm 2020, toàn Tập đoàn khai thác được 369.731 tấn mủ quy khô, vượt kế hoạch được giao

Trong lĩnh vực trồng và khai thác mủ cao su, đến ngày 31/12/2020, toàn Tập đoàn khai thác được 369.731 tấn mủ cao su, vượt 2,7% kế hoạch. Kết thúc năm 2020, Tập đoàn có 33 đơn vị hoàn thành sản lượng sớm từ 5 đến 50 ngày.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn VRG là 1 trong 5 doanh nghiệp thuộc Ủy ban có kết quả doanh thu của Công ty mẹ hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020.

Dù gặp nhiều khó khăn, VRG vẫn không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để đảm bảo bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

"Tập đoàn VRG đã hoàn thành tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa kiên trì, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh", ông Cảnh đánh giá.

Giá mủ cao su có xu hướng giảm cuối năm 2020

Theo Cục Xuất Nhập Khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 12/2020, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước tăng trong 10 ngày đầu tháng, sau đó có xu hướng giảm.

Ngày 30/12/2020, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thông báo giá thu mua mủ nước tại vườn ở mức 330 đồng/độ, giảm 20 đồng/độ so với cuối tháng 11/2020. Giá thu mua mủ nước tại nhà máy ở mức 250 đồng/độ, giảm 30 đồng/độ so với cuối tháng 11/2020.

Trong tháng 12/2020, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh cũng 8 lần thông báo điều chỉnh giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại vườn và nhà máy theo xu hướng tương tự.

Theo ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc VRG: Năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, do giá bán cao su vẫn ở mức thấp; khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…



Năm 2021, Tập đoàn cao su VRG đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác khoảng 27.100 tỷ đồng

Tuy nhiên, năm 2021 cũng là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm 2021–2025. Với vai trò là một tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn, VRG vẫn đặt mục tiêu xây dựng kế hoạch tăng trưởng cao hơn năm 2020, thông qua công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su và phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm mà Tập đoàn có lợi thế.