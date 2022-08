Tập đoàn Cienco4 (mã: C4G) bất ngờ có lợi nhuận tăng mạnh, hơn 100%

Doanh thu tài chính giúp Tập đoàn Cienco4 có lợi nhuận tăng

Báo cáo tài chính của Tập đoàn Cienco4 cho thấy, doanh thu và lợi nhuận có được chủ yếu là do tăng doanh thu tài chính, giảm chi phí tài chính trong kỳ, ghi nhận tăng lãi công ty liên doanh, liên kết. Trong quý II/2022, C4G có biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 15,9% về 8,6%.

Cụ thể, trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 22,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 24,04 tỷ đồng về 81,81 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 27,9%, tương ứng tăng thêm 5,92 tỷ đồng lên 27,13 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 54%, tương ứng giảm 44,4 tỷ đồng về 37,78 tỷ đồng.

Dự án hầm chui Lê Văn Lương do Tập đoàn Cienco4 thi công. Ảnh: TA

Cũng theo báo cáo tài chính của Tập đoàn Cienco4 cho thấy, lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 6,4 tỷ đồng lên 6,22 tỷ đồng (cùng kỳ âm 0,18 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,3%, tương ứng giảm 2,33 tỷ đồng về 16,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải về doanh thu có được, lãnh đạo Tập đoàn Cienco4 cho biết: "Doanh thu tài chính tăng do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay và chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ do giảm chi phí lãi vay".

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 1.378,92 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 84,35 tỷ đồng, tăng 85,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 30/6/2022, Tập đoàn Cienco4 chỉ mới hoàn thành được 28,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Cienco4 ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 75,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 49,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 513,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 561,6 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.

Tập đoàn Cienco4 gấp rút đẩy mạnh tiến độ dự án hầm chui Lê Văn Lương để kịp về đích tháng 10/2022. Ảnh: TA

Về tài sản, tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Cienco4 tăng 7,4% so với đầu năm lên 8.389,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.118,7 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.388,9 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 850,9 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 809,4 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 31,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 741,4 tỷ đồng lên 3.118,7 tỷ đồng; tồn kho giảm 38,9%, tương ứng giảm 516,3 tỷ đồng về 809,4 tỷ đồng…

Điểm sáng của Tập đoàn Cienco4 là tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 8,4%, tương ứng giảm 331,9 tỷ đồng về 3.596,9 tỷ đồng và chiếm 42,9% tổng nguồn vốn.

Trong năm 2022, Tập đoàn Cienco4 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 59% lên mức 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4,8 lần lên mức 300 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức 12%.

Để có thể đạt được mục tiêu đề ra Tập đoàn Cienco4 ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh công tác đầu tư theo cả chiều rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, kinh doanh tài chính…

Trong năm 2022, tùy nhu cầu vốn, hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm và phương thức phát hành cổ phiếu. Do đó, Cienco 4 còn trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.