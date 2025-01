Tập đoàn PC1 "rót" 2.800 tỷ đồng làm khu công nghiệp ở Hải Phòng

Đồng thời quyết định cũng chấp thuận Công ty Cổ phần khu công nghiệp Quốc tế Hải Phòng - công ty con của Tập đoàn PC1 làm nhà đầu tư dự án.

Dự án có diện tích hơn 197 ha, nằm tại các xã An Hưng, An Hồng, Đại Bản, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Tổng vốn đầu tư gần 2,783 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 425 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện không quá 24 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp sinh thái.

Giai đoạn 1 của khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng rộng 153 ha do Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng (công ty con PC1 sở hữu 70%) làm chủ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. Các bộ có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hải Phòng cũng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát quá trình triển khai dự án. Các hoạt động này nhằm đảm bảo dự án tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch được phê duyệt, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực. Nhà đầu tư phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục xây dựng, đảm bảo điều kiện cần thiết để phù hợp với chủ trương đầu tư.

Hiện Hải Phòng có 14 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích hơn 6,100 ha. Theo kế hoạch phê duyệt, đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đầu tư hoàn thành 34 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích 13.778 ha.