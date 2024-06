Tập đoàn Thuận An bị xử phạt trong dự án hầm chui nút giao hơn 800 tỷ ở TP.HCM

Dự án chậm tiến độ nên giảm hiệu quả chống ùn tắc

Thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT TP.HCM) vừa thông báo kết luận Thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý chất lượng và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7).

Theo Thanh tra giao thông, dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ có tổng tiến độ thi công là 15 tháng, được khởi công từ năm 2020, đến nay vẫn chưa hoàn thành và đang tiếp tục triển khai thi công.

Cơ quan thanh tra kết luận, việc chậm trễ thực hiện dự án do chủ đầu tư chưa chủ động, tích cực trong phối hợp với các ban, ngành có liên quan. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, thẩm định, phê duyệt các thiết kế, dự toán liên quan đến công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa các sở ngành cũng có nhiều chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ thi công.

Hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đang bị chậm tiến độ. Ảnh: T.Q

Công tác tổ chức thực hiện và phê duyệt khảo sát, thiết kế di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm hầm chui Nguyễn Văn Linh có liên quan đến các sở ngành chưa được thực hiện đồng bộ, chính xác, phù hợp với các quy định hiện hành.

Từ đó, dẫn đến việc di dời gặp nhiều vướng mắc, kéo dài thời gian di dời, thời gian thực hiện dự án, làm dự án phải điều chỉnh kéo dài tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, công trình triển khai thi công trên đường bộ đang khai thác, việc kéo dài tiến độ thi công, thời gian hoàn thành công trình đã ảnh hưởng lớn đến mục tiêu công trình, làm giảm năng lực thông hành nút giao thi công, giảm hiệu quả chống ùn tắc giao thông.

Gói thầu xây lắp không đảm bảo an toàn, tường hầm bị nứt

Thanh tra giao thông cho biết sau khi kiểm tra, tại gói thầu xây lắp 1 đã thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công chưa đầy đủ.

Cụ thể, rào chắn ở hai đầu đoạn thi công nhưng không đầy đủ theo quy định; biển báo sử dụng đèn led dạng mũi tên chỉ hướng không đầy đủ theo quy định tại 2 đầu rào chắn và dọc theo rào chắn với khoảng cách 30m/1 biển vào ban đêm.

Công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại gói thầu này còn thiếu nhật ký thi công do thành viên liên danh thi công, gồm: diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công trường,...

Nhà thầu Tập đoàn Thuận An bị xử phạt vì "Nhật ký thi công lập không đúng quy định" tại gói thầu xây lắp số 2. Ảnh: T.Q

Trong khi đó, tại gói thầu xây lắp 2, đoàn kiểm tra phát hiện một số rào chắn thi công bị cong vênh, móp méo, tróc sơn và rỉ sét (hướng lưu thông từ đường Nguyễn Phan Chánh đi quốc lộ 1).

Bên cạnh đó, rào chắn ở hai đầu đoạn thi công chưa đầy đủ theo quy định; bố trí biển báo sử dụng đèn led dạng mũi tên chỉ hướng không đầy đủ theo quy định.

Đáng chú ý, gói thầu xây lắp số 2 này do thành viên liên danh thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (đơn vị xảy ra nhiều sai phạm trong đấu thầu vừa bị Bộ Công an khởi tố). Cụ thể nhà thầu này không thực hiện đầy đủ các nội dung thi công trạm bơm và hệ thống thoát nước trên công trường.

Cũng theo thanh tra giao thông, khi kiểm tra hiện trường tại gói thầu xây lắp số 2 phát hiện tường hầm hở của hầm chui số 2 xuất hiện vết nứt dọc, rộng dưới 0,3mm.

Thanh tra giao thông xác định, chủ đầu tư thiếu kiểm tra, hướng dẫn nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu thi công dẫn đến còn có các tồn tại trong công tác ghi nhật ký thi công và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) cần kiểm điểm đối với các bộ phận, cá nhân liên quan và khẩn trương khắc phục các tồn tại đã nêu.

Chủ đầu tư cần nghiêm túc thực hiện theo tiến độ kế hoạch đã đề ra, thường xuyên kiểm tra theo dõi, dự báo đối với các sự cố phát sinh để kịp thời có báo cáo, đề xuất xử lý và phối hợp xử lý với các cơ quan ban ngành,...

Ngoài ra thanh tra giao thông cũng kiến nghị xử phạt hành chính đối với các nhà thầu thi công tại cả 2 gói thầu, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Tập đoàn Thuận An về hành vi vi phạm xây dựng "Nhật ký thi công lập không đúng quy định".