Diêm dân tiếp cận kỹ thuật sản xuất muối sạch, hướng tới xuất khẩu

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất muối sạch cho diêm dân, các hợp tác xã sản xuất muối và cán bộ quản lý địa phương diễn ra tại Ninh Thuận ngày 28/10, ông An Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT cho biết, trong những năm qua, công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm muối nói riêng đã được Bộ NNPTNT và các địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ.



Ông An Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất muối sạch cho diêm dân, các hợp tác xã sản xuất muối và cán bộ quản lý địa phương diễn ra tại Ninh Thuận ngày 28/10. Ảnh: T. Hưng

Các hoạt động kiểm tra, hậu kiểm đã góp phần ngăn chặn và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần làm thị trường thực phẩm an toàn hơn; đồng thời qua công tác kiểm tra, hậu kiểm đã có những đề xuất giúp các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sự cố về an toàn thực phẩm.

"Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm muối ở một số địa phương, lấy mẫu muối phân tích, các mẫu muối phân tích đều cơ bản đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu" – ông Khanh thông tin.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài mẫu muối có chỉ tiêu hàm lượng chất không tan vượt ngưỡng cho phép. Các mẫu muối này đều là mẫu muối thô tại các cánh đồng muối của diêm dân.

Thông qua hội nghị tập huấn, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT sẽ giúp diêm dân, các thành viên hợp tác xã sản xuất muối và cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương hiểu được về kiến thức, kỹ thuật sản xuất muối sạch và hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh.

Từ đó giúp diêm dân, các thành viên hợp tác xã, cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương hiểu rõ và thực hiện sản xuất muối đạt năng suất cao, chất lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các nhà máy chế biến muối, phục vụ xuất khẩu, nâng cao thu nhập để đảm bảo cuộc sống và thực hiện tốt quy định của pháp luật đối với sản xuất, chế biến và kinh doanh muối.

Hiện nay, nhu cầu về muối của thế giới là rất lớn, hàng năm sản lượng tăng thêm từ 4 – 5 triệu tấn. Việt Nam có 21 tỉnh, thành có nghề sản xuất muối, bình quân mỗi năm sản xuất từ 800.000 – 900.000 tấn, nhưng tiêu thụ rất khó khăn.

Nhiều địa phương dư thừa muối từ năm này sang năm khác, trong khi chúng ta vẫn phải nhập khẩu muối từ Ấn Độ, Úc cho công nghiệp hóa chất. Lý do chất lượng muối của ta thấp và không ổn định, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, quy mô nhỏ, chạy theo năng suất, không qua công nghệ xử lý sau thu hoạch.