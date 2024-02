Tàu cá ở Quảng Nam bị đâm chìm, 6 ngư dân vật lộn trong trong đêm tối

Rạng sáng nay (2/2), một tàu cá công suất 140 CV gồm 6 ngư dân cùng trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị một tàu hàng (chưa rõ số hiệu) đâm lật tàu làm 4 người kịp thời nhảy khỏi tàu, 2 người còn lại mắc kẹt dưới cabin tàu hơn 3 tiếng đồng hồ đang điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, sau khi vào cảng Kỳ Hà (Núi Thành) để cân ký mẻ cá vừa đánh bắt được lúc khuya ngày 2/2, sau đó 6 thuyền viên trên tàu cá QN 01160, công suất 140 CV thả lưới để tàu trôi dạt.

Đến 4 giờ cùng ngày, khi tàu cách cảng Tam Quang (huyện Núi Thành) khoảng 7 hải lý, mọi người đang say giấc ngủ.

Một trong 6 ngư dân thoát chết đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Trương Hồng

Lúc này, bất ngờ tàu cá này bị một tàu hàng (chưa rõ số hiệu) đâm làm 4 ngư dân gồm: Ông Trần Văn Tuần – chủ tàu cá (52 tuổi), ông Trần Văn Em (61 tuổi), ông Trần Văn Tính (34 tuổi), ông Trần Văn Hải (64 tuổi) bị đánh thức và nhảy khỏi tàu, 2 người còn lại là ông Hồ Quang Vũ (32 tuổi), anh Trần Văn Tú (22 tuổi) thì bị mắc kẹt dưới cabin tàu khi tàu bị lật úp và chìm nhanh chóng.

Ông Trần Văn Tính bàng hoàng kể lại, 4 người sau khi nhảy khỏi tàu bám được mảnh phao đang nổi trên biển sau cú va đập mạnh vào tàu. Rất may sau đó khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đã cứu được họ. Sau đó, họ mượn được điện thoại và gọi ứng cứu đồng đội trong đất liền.

"Cứ nghĩ hai người cháu của tôi đã chết dưới cabin. Nhưng may mắn là sau hơn 1 tiếng đồng hồ sau, cháu Vũ thoát được và trồi lên mặt nước bảo cháu Tú vẫn còn sống. Nhờ sự giúp sức của các ngư dân cùng quê huyện Núi Thành ra ứng cứu thì cuối cùng đến khoảng 7 giờ đã tìm thấy cháu Tú còn sống sót", ông Tính chia sẻ trong xúc động.

Chủ tàu kể lại sự việc. Ảnh: Trương Hồng

Sau khi lên bờ, 2 nạn nhân nguy kịch là ông Hồ Quang Vũ và anh Trần Văn Tú được đưa đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, còn ông Tuần và ông Em cũng vào cấp cứu của bệnh viện ngay sau đó. Hai nạn nhân còn lại là ông Tính và ông Hải sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Trần Thị Duyên – Trưởng Khoa Cấp cứu – Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết: "Lúc 8 giờ hôm nay bệnh viện có nhận 4 bệnh nhân do vụ lật tàu vào cấp cứu. Có 2 trường hợp nặng là ông Vũ và anh Tú do ở dưới cabin tàu bị lật 3 tiếng đồng hồ ngập nước và tàu bể thùng dầu nên 2 nạn nhân này có tổn thương phổi do uống và hít phải dầu quá lâu.

Tuy nhiên, tình trạng của 2 bệnh nhân này đều ổn định sau khi cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch. Còn 2 trường hợp cấp cứu còn lại là ông Tuần, ông Em sức khỏe tốt, riêng ông Tuần bị trầy xước vùng đầu nhẹ".

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Cấp cứu, chủ tàu cá gặp nạn ông Trần Văn Tuần ngậm ngùi trong nước mắt: "Cứ tưởng cháu và đứa con trai của tôi đã chết dưới cabin khi tàu bị chìm… Nhưng trời phù hộ, cả cháu Vũ và con trai của tôi bình an, tôi vui mừng khôn xiết"…