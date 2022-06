Tây Ninh: Tạm đình chỉ thêm 15 ngày với Phó Hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh

Ngày 4/6, nguồn tin của Dân Việt từ trường THCS Long Khánh cho biết, UBND huyện Bến Cầu đã có quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông N.V.T, Phó Hiệu trưởng trường THCS Long Khánh liên quan đến vụ nhiều nữ sinh tố cáo ông này có hành vi sàm sỡ gây ồn ào trong dư luận thời gian qua.

Theo đó, quyết định số 1673/QĐ-UBND của UBND huyện Bến Cầu nêu rõ, gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông N.V.T thêm 15 ngày kể từ ngày 1/6.

Phó Hiệu trưởng trường THCS Long Khánh bị gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày. Ảnh: A.X

Lý do gia hạn là vì đã hết thời hạn 15 ngày tạm đình chỉ công tác đối với ông N.V.T (theo quyết định 1452/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND huyện Bến Cầu) nhưng chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Do đó, để tạo sự an tâm cho phụ huynh học sinh có con em đang học tại trường THCS Long Khánh, UBND huyện Bến Cầu quyết định gia hạn thêm 15 ngày tạm đình chỉ công tác đối với ông T.

Theo UBND huyện Bến Cầu, trong thời gian tạm đình chỉ công tác, ông N.V.T được hưởng 50% mức lương đang được hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên.

Trước đó, nữ sinh T.N.B.C. (15 tuổi, học sinh lớp 9) tố cáo ông N.V.T có hành vi sàm sỡ tại phòng làm việc của ông T. Sau đó, nữ sinh L.T.A.T. (15 tuổi, học lớp 9) và Đ.T.H.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7) cũng lên tiếng tố cáo hành vi thiếu đứng đắn của vị Phó Hiệu trưởng này bằng hình thức gọi các nữ sinh lên phòng làm việc, cố tình đụng chạm cơ thể, hôn và nói những lời không chuẩn mực...

Đáng nói, không chỉ các nữ sinh tố ông T. sàm sỡ, trong cuộc họp với giáo viên, nhân viên nữ của trường THCS Long Khánh để lấy ý kiến về về tác phong đạo đức của ông T., có đến 5 người từng bị ông T. có lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực hoặc nghe kể những câu chuyện liên quan việc ông này sàm sỡ giáo viên, học sinh.



Được biết, công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thực nghiệm lại hiện trường tại phòng làm việc của ông T. để điều tra, làm rõ nội dung tố cáo. Hiện, công an huyện Bến Cầu vẫn đang điều tra vụ việc.