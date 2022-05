Ngày 25/5, nguồn tin của Dân Việt cho biết, công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh đơn tố cáo của nữ sinh T.N.B.C. (15 tuổi, học sinh lớp 9) tố bị ông N.V.T., Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh có hành vi sàm sỡ nữ sinh này trong trường học.



Được biết, công an đã thực nghiệm hiện trường tại phòng làm việc của ông T. để điều tra, làm rõ nội dung tố cáo. UBND huyện Bến Cầu cũng đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông N.V.T. để phục vụ điều tra.

Nữ sinh L.T.A.T. lên tiếng tố cáo hành vi sàm sỡ của Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh. Ảnh: A.X

Sau khi nữ sinh T.N.B.C. tố cáo hành vi sàm sỡ của vị phó hiệu trưởng này, phụ huynh của hai nữ sinh L.T.A.T. (15 tuổi, học lớp 9) và Đ.T.H.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7) cho biết cũng đã gửi đơn tố cáo đến công an về việc bị ông T. sàm sỡ.

Trong đó, nữ sinh L.T.A.T. tố cáo, trong năm học 2020-2021, sau khi cùng 2 bạn nữ khác lên phòng ông T. để dọn dẹp vệ sinh thì ông T. kêu 2 bạn về trước, giữ A.T. ở lại trong phòng.

Tại đây, vị phó hiệu trưởng hỏi A.T. là "em có thương thầy không?". A.T cho biết, em chỉ cười và im lặng. "Sau đó thầy ôm cổ em, hôn lên má em và thầy kêu em "hôn lại thầy một cái đi". Lúc đó, em rất hoang mang và sợ, vội chạy ra ngoài", A.T. tường trình trong đơn tố cáo.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 27/3/2022, do có liên quan đến vụ đánh nhau trong trường, ông T. nhắn tin cho A.T. và yêu cầu lên phòng của ông T., nhưng phải đi một mình. Thế nhưng, A.T. đã cùng 3 học sinh khác lên phòng ông T. Sau đó, vị phó hiệu trưởng đã yêu cầu 3 học sinh kia đi về lớp, riêng A.T. ở lại phòng.

Theo nữ sinh này, sau khi các bạn ra ngoài, thầy T. đã có những hành vi sàm sỡ như ôm eo, hôn vào má, môi… Nữ sinh này lập tức xin phép thầy để về. Thầy T. đồng ý cho nữ sinh về lớp nhưng không quên dặn "mai lên chơi nữa nha".

Hai sinh T.N.B.C. và Đ.T.H.T. tố cáo việc bị sàm sỡ tại trường học. Ảnh: A.X

Tương tự, nữ sinh Đ.T.H.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7) cho biết, em cũng bị ông T. kêu lên phòng làm việc riêng và có những hành vi không đúng chuẩn mực như khoác tay lên vai, kéo ghì sát người và nói những lời khiếm nhã...



Cụ thể, khoảng cuối tháng 3/2022, ông T. gọi nữ sinh H.T. cầm sổ đầu bài lên phòng làm việc của ông. Tại đây, thầy T. hỏi H.T. về thông tin gia đình, thông tin bạn trai và hỏi "có thiếu thốn tình cảm không, thiếu thốn sách vở hay không?"

Ngoài ra, trong bản tường trình sự việc, nữ sinh H.T. cho biết, thầy T. khuyên em chấm dứt mối quan hệ với bạn trai, nếu không sẽ báo về gia đình...

Theo lãnh đạo UBND huyện Bến Cầu, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng thụ lý điều tra, làm rõ.