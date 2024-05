Tây Ninh khánh thành Khu chăn nuôi công nghệ cao DHN, công bố 7 dự án trọng điểm vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng

Chuỗi sự kiện gồm: Lễ khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, Lễ công bố 7 dự án trọng điểm Tổ hợp khu nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh, Công nhận Vùng an toàn dịch bệnh Tây Ninh và công bố Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal. Chuỗi sự kiện được đánh giá có tầm quan trọng và quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Tây Ninh cũng như khu vực Đông Nam bộ.

Chuỗi sự kiện có gần 1.000 đại biểu và khách mời. Trong đó, phía lãnh đạo Trung ương có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; ông Vũ Thanh Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; bà Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; nguyên các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các Bộ NNPTNT, đại điện lãnh đạo các bộ như: Bộ Ngoại giao, Bộ KH-ĐT, Bộ TN-MT, Bộ TT-TT, Bộ Công Thương, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI),…

Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các sở, ban ngành, thành phố, huyện, thị. Dự chuỗi sự kiện còn có lãnh đạo của hơn 20 tỉnh, thành; đại diện nhiều doanh nghiệp... Đặc biệt, tham dự chuỗi sự kiện có ngài Kees van Baar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam; ngài Mohamma Lutfor Rahman - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHND Bangladesh; cùng các phái đoàn ngoại giao, Tham tán thương mại các nước...

Chuỗi sự kiện gồm Lễ khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, Lễ công bố 7 dự án trọng điểm Tổ hợp khu nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh, Công nhận Vùng an toàn dịch bệnh Tây Ninh và công bố Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu. Ảnh: Minh Huệ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu xem sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường Halal - Ảnh: VGP/Hải Minh

Mô hình mẫu của lĩnh vực chăn nuôi, mở đường chinh phục các thị trường khó tính

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, Hùng Nhơn luôn xem Tây Ninh là địa phương ưu tiên trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Cụ thể, tháng 6/2023, UBND tỉnh Tây Ninh, De Heus và Hùng Nhơn đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về việc đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng tại huyện Tân Châu.

"Để thể hiện quyết tâm và sự chuyên nghiệp của mình, giai đoạn 1 của dự án đã được chúng tôi động thổ chỉ sau 1 tháng ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Tây Ninh. Đến nay, sau hơn 10 tháng thi công và hoàn thiện, hôm nay chúng tôi tự hào tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 của dự án", ông Hùng chia sẻ.

Theo ông Hùng, hướng đi của Hùng Nhơn trong việc xây dựng chuỗi liên kết giá trị cao, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp hoàn toàn phù hợp với Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, Hùng Nhơn luôn xem Tây Ninh là địa phương ưu tiên trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Ảnh: H.N

Ông Vũ Mạnh Hùng cam kết tất cả các dự án mà Hùng Nhơn đã và đang triển khai tại Tây Ninh đều áp dụng 100% công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế của Hà Lan, Đức, và Bỉ. Bên cạnh đó, dự án áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và các tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Nói về lý do Tập đoàn De Heus chọn Tây Ninh là địa phương trọng điểm đầu tư, ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đánh giá Tây Ninh có nhiều tiềm năng và thế mạnh trong thu hút vốn đầu tư FDI, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể, Tây Ninh có vị trí cầu nối giữa TP.HCM và thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) và là một trong những tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có đường biên giới dài 240 km, có 3 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ...

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus (Hà Lan) cho rằng, Tây Ninh phát triển sau, song đó cũng chính là điểm mạnh đối với phát triển chăn nuôi. Ảnh: H.N

Ông Gabor chia sẻ, trước kia, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường liên tục thúc giục chúng tôi phải làm sao đáp ứng nhu cầu của gần 100 triệu dân trong nước, xong cũng phải chú ý tới thị trường xuất khẩu hàng tỷ người. Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu này.

Bel Gà cùng DHN đã đầu tư dự án con giống gia cầm tại Lâm Đồng, 3 năm gần đây bắt đầu tập trung tại tỉnh Tây Ninh, mở nhà máy ấp ở huyện Trảng Bàng và chúng tôi nhìn thấy tiềm năng cũng như điểm yếu của Tây Ninh. Tây Ninh phát triển sau, song đó cũng chính là điểm mạnh đối với phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi công nghệ cao, bởi để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu thì phải có đất rộng, xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh...

"Với sự kết hợp, giúp đỡ mạnh mẽ của các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đến nay chúng tôi đã hoàn thành trại gà công nghệ cao đầu tiên. Các đối tác trong chuỗi liên kết DHN, Hùng Nhơn, Bel Gà, Big Dutchman... sẽ cùng triển khai 7 dự án khác nữa, gồm: Hệ thống trang trại con giống, trang trại gà thịt xuất khẩu, nhà máy chế biến thực phẩm. Đây là những dự án quan trọng của chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn.

Trước đây nói đến chuỗi liên kết thì nhiều người không tin sẽ thành công, song thực tế là đến nay chuỗi liên kết DHN đã đủ mạnh để cung cấp sản phẩm không chỉ trong nước mà đáp ứng thị trường xuất khẩu khó tính nhất" - ông Gabor Fluit khẳng định.

Tây Ninhh hiện có 81 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhậnVietGAP, có 71 cơ sở chăn nuôi khác được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Ảnh: Trần Khánh

Tại chuỗi sự kiện sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết: Phát triển nông nghiệp công cao là chiến lược quan trọng trong phát triển nông nghiệp của tỉnh, nhiều mô hình hay, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã hình thành. Đặc biệt tỉnh đã và đang thu hút các nhà đầu tư có tâm, có tầm, trách nhiệm đầu từ vào nông nghiệp.



Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại sự kiện sáng nay. Ảnh: H.N

Ông Ngọc cho biết, 2 tuần trước, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đạt được mục tiêu này, chắc chắn không thể thiếu sự đóng góp từ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có dự án đầu tư phù hợp với 7 đột phá phát triển của tỉnh Tây Ninh gồm: phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển bền vững - Tây Ninh xanh, phát triển du lịch và kinh tế dịch vụ, góp phần đưa tỉnh Tây Ninh trở thành địa phương đáng đến và đáng sống.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, chuỗi tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh của 2 tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn là một trong những dự án được lãnh đạo tỉnh quan tâm và hết sức ủng hộ. Sau hơn 10 tháng thi công khẩn trương, "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN" hiện đại áp dụng 100% công nghệ cao, ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện môi trường... Đây là dự án khởi động cho chuỗi liên kết từ sản xuất con giống, chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm gà thịt, đặc biệt là xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Hồi giáo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đại diện Bộ NNPTNT, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh (Trang trại gà bố mẹ Bel Gà Tây Ninh). Ảnh: H.N

Cùng với khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh, sáng nay cũng diễn ra nghi thức khởi công 7 dự án trọng điểm Tổ hợp khu nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh, công nhận Vùng an toàn dịch bệnh Tây Ninh và công bố Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal. Ảnh: Minh Huệ



Đặc biệt ấn tượng là cùng lễ khánh thành là lễ công bố 7 dự án đầu tư mới của Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn, với tổng vốn đăng ký 2.500 tỷ đồng. Đây là sự cam kết đồng hành của doanh nghiệp trong hiện thực hóa quy hoạch tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời minh chứng về một Tây Ninh năng động, trách nhiệm, nghĩa tình, giàu tiềm năng, điểm đến đầu tư hấp dẫn, đáng tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với tâm huyết, trách nhiệm, đã nói là làm, đã làm là làm thật, bằng những dự án thiết thực, hiệu quả, 2 tập đoàn De Heus - Hùng Nhơn đang trở thành doanh nghiệp đi đầu, dẫn dắt ngành chăn nuôi, chế biến của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

"Với trách nhiệm của mình, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, trân trọng mời gọi các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước đến với Tây Ninh" - ông Ngọc khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá việc khánh thành Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh và khởi công 7 dự án trọng điểm chuỗi tổ hợp khu nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh là các dự án tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp của địa phương. Ảnh: H.N

Phát biểu tại chuỗi sự kiện của ngành nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, ngành chăn nuôi Việt Nam những năm qua đã chuyển đổi cơ cấu nhanh từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang trại tập trung, công nghiệp từng bước gắn với giết mổ chế biến tập trung, công nghiệp nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từng bước đáp ứng được yêu cầu của các thị trường lớn, tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới.

Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh và 7 dự án trọng điểm chuỗi tổ hợp khu nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh có thể coi là một mô hình mẫu trong lĩnh vực chăn nuôi.

Hiện nay Tây Ninh có 81 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAP, có 71 cơ sở chăn nuôi khác được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Năm 2023, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh với đàn heo 297.000 con (tăng 28,5% so cùng kỳ) và đàn gia cầm trên 9,5 triệu con (tăng 5,6% so cùng kỳ); chăn nuôi trang trại chiếm 78% (tăng 8% so cùng kỳ).

Nổi bật là Tây Ninh đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ vào các dự án chăn nuôi lớn, trong đó có các nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn Hùng Nhơn, Công ty De Heus, Công ty BAF, Vinamilk với các dự án định hướng hình thành chuỗi giá trị và liên kết với người dân. Đây được xem là các dự án tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp của tỉnh thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Tiến, chuỗi sự kiện tại Tây Ninh dịp này có 4 ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là thể hiện nỗ lực và quyết tâm trong quá trình tái cơ cấu, định hình lại ngành chăn nuôi của tỉnh Tây Ninh theo xu hướng phát triển của nông nghiệp bền vững, tích hợp đa giá trị. Hình thành và khẳng định thành công của mô hình mẫu: chuỗi liên kết De Heus, Hùng Nhơn sau 10 năm thành lập và mang lại giá trị tốt đẹp cho các bên tham gia, đối tác và nền nông nghiệp Việt Nam. Mở đường cho sự kết nối quốc tế và chinh phục các thị trường khắt khe, khó tính trên toàn thế giới.

"Sự kiện hôm nay đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc thúc đẩy nền nông nghiệp chăn nuôi công nghệ cao và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản, góp phần từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chiến lược phát triển nông nghiệp, phát triển chăn nuôi đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt" - ông Tiến nói.

Ông Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) trao chứng nhận Vùng an toàn dịch bệnh Tây Ninh cho lãnh đạo địa phương. Ảnh: H.N

Ký hợp tác đầu tư 2.000 tỷ đồng cho dự án vịt giống, vịt thịt, phân bón hữu cơ



Tại chuỗi sự kiện sáng nay, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Hùng Nhơn và Công ty ORVIA Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) đầu tư phát triển sản phẩm vịt giống, vịt thịt và sản xuất phân bón hữu cơ đạt chuẩn Organic USDA/EU, xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dự án được chia thành 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 (2025-2027) sẽ xây dựng nhà máy ấp con giống hiện đại, công nghệ cao có diện tích khoảng 2ha, cung cấp cho thị trường 1,2 triệu sản phẩm vịt giống/năm; xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ đạt chuẩn ORGANIC USDA/EU có diện khoảng 20 - 30ha sử dụng 30.000-50.000 tấn nguyên liệu từ hoạt động chăn nuôi tại địa phương để sản xuất và cung cấp cho thị trường khoảng 120.000 - 150.000 tấn phân bón hữu cơ và vi sinh.

Giai đoạn 2 (2027-2030) sẽ đầu tư xây dựng các trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 80ha, cung cấp khoảng 4 triệu sản phẩm vịt giống và 18 triệu sản phẩm vịt thịt mỗi năm cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang thị trường Halal và quốc tế. Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án này là 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hùng Nhơn cùng với De Heus, Công ty Ngọc Bích, Công ty Thế giới của Kiến thức và Kết nối, đã ký kết về chương trình hợp tác, liên kết sản xuất, cung ứng sản phẩm chăn nuôi theo tiêu chuẩn Halal.

Theo thỏa thuận, De Heus sẽ cung cấp các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản theo tiêu chuẩn Halal cho chuỗi Ngọc Bích - Kiến thức và Kết nối; chuỗi Hùng Nhơn - Ngọc Bích sẽ chăn nuôi theo quy trình công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm chăn nuôi đạt tiêu chuẩn Halal; Kiến thức và Kết nối sẽ tư vấn, hướng dẫn cho các bên về quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Halal và thực hiện các thủ tục cấp chứng chỉ và chứng nhận Halal.

Một trong những hoạt động bên lề mang nhiều ý nghĩa nhân văn của chuỗi sự kiện ngày 19/5 là Quỹ từ thiện DHN đã phối hợp cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh trao tặng 500 triệu đồng cho các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, Quỹ Từ thiện DHN cũng trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm và 10 hộ gia đình chính sách gặp khó khăn của huyện Tân Châu.