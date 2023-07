Taylor Swift tiếp tục để lại dấu ấn trong lịch sử âm nhạc. Việc cô phát hành "Speak Now" đã mang đến cho nữ ca sĩ một thành công lớn.

"Speak Now" được thu âm lại và đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200, đồng thời làm nên lịch sử khi cùng với ba album khác của Taylor Swift nằm trong Top 10. Thành tựu này của nữ ca sĩ nhạc đồng quê mới xảy ra lần đầu tiên trong 60 năm vừa qua của bảng xếp hạng.

Theo Billboard, "Speak Now" đã bán được 716.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành. Ba album khác của Taylor Swift trong Top 10 bao gồm "Midnights" (2022) đứng ở vị trí số 5, "Lover" (2019) ở vị trí số 7 và "Folklore" (2020) ở vị trí số 10.

Taylor Swift lập kỷ lục với 4 thuộc top 10 Billboard. Ảnh: Billboard.

Trước đó, Herb Alpert cũng có bốn album trong Top 10 với "Going Places" ở vị trí số 2, "Whipped Cream & Other Delights" ở vị trí số 3, "South of the Border" ở vị trí số 9 và "The Lonely Bull" ở vị trí số 10. Nghệ sĩ khác đã đạt được thành tích tương tự là Prince, ngay sau khi qua đời, các album của anh đã chiếm vị trí trong Top 10 với "The Very Best of Prince", nhạc phim "Purple Rain", "The Hits/The B-Sides", "Ultimate" và "1999".

"Speak Now" là phiên bản thu âm lại của album 14 bài hát năm 2010 của cô. Phiên bản mới có tổng cộng 22 bài hát bao gồm các bản thu âm chưa từng được công bố trước đó trong phần "From the Vault".

Taylor Swift, tên đầy đủ là Taylor Alison Swift, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1989, là một nữ ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng trên toàn thế giới. Cô đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình từ rất sớm và đã nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ nữ hàng đầu và được yêu thích nhất của ngành công nghiệp âm nhạc.

Taylor Swift sinh ra tại Reading, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Từ nhỏ, cô đã có niềm đam mê với âm nhạc. Cô học chơi guitar từ năm 12 tuổi và bắt đầu viết nhạc từ lúc 14 tuổi. Năm 2006, cô ký hợp đồng với hãng đĩa Big Machine Records và phát hành album đầu tay mang tên "Taylor Swift" năm 2006. Album này đã nhanh chóng chinh phục khán giả với những ca khúc nhẹ nhàng và lời bài hát chân thực, đưa Taylor Swift lên con đường thành công.

Album thứ hai của cô, "Fearless" (2008), cũng rất thành công và đem về cho cô nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm cả giải Grammy. Từ đó, cô liên tục phát hành các album thành công khác như "Speak Now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014), "Reputation" (2017) và "Lover" (2019). Âm nhạc của Taylor Swift đa dạng từ pop, country đến electropop và có thể tìm thấy nhiều cảm xúc và trải nghiệm cá nhân của cô trong lời bài hát.