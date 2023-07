Theo Bloomberg, Taylor Swift là một trong những ngôi sao có khả năng kiếm tiền "bạo" nhất thế giới. Mỗi đêm, cô kiếm được hơn 13 triệu USD tương đương hơn 300 tỷ đồng. Với con số này, chuyến lưu diễn "The Eras Tour" của cô trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử âm nhạc. Phần lớn số tiền được dùng cho chi phí sản xuất và số tiền đó thậm chí còn chưa tính hàng triệu USD mà cô ấy kiếm được từ việc bán hàng hóa tại concert. Ở tuổi 33, Taylor Swift hiện là nghệ sĩ có thu nhập cao nhất toàn cầu và đây là chuyến lưu diễn lớn nhất của cô từ trước đến nay.

"Cỗ máy in tiền" Taylor Swift

Theo giới chuyên môn, Taylor dự đoán sẽ thu về được hơn 1 tỷ USD, điều mà chưa nghệ sĩ nào đạt được trước đó. Cho đến nay, sau 22 đêm diễn, chuyến lưu diễn đã thu về 300 triệu USD. Pollstar, một ấn phẩm trong ngành giải trí ước tính tổng thu nhập từ chuyến lưu diễn Eras có thể lên tới 1,3 tỷ USD.

Taylor Swift cũng đang tăng giá vé xem concert của mình, điều này là bất thường bởi ít khi vé hòa nhạc của một nghệ sĩ tăng trong cùng một năm. Trung bình, một vé xem buổi biểu diễn của cô ấy có giá 254 USD. Trong số 25 đêm diễn bán chạy nhất trong nửa đầu năm, 7 đêm trong số đó tính hơn 200 USD mỗi vé.

So với trước đây, chỉ có hai cái tên cực kỳ nổi tiếng là Britney Spears và Celine Dion tính phí hơn 200 USD cho các buổi biểu diễn của họ. Nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu Ed Sheeran, có giá vé trung bình là 89 USD.

Theo Forbes, tính đến 2023, tổng tài sản của Taylor Swift vào khoảng 740 triệu USD . Thu nhập chính của cô đến từ các chuyến lưu diễn, doanh thu bán đĩa, bán hàng hóa và tiền bản quyền.

Trong đó, thỏa thuận bản quyền và hợp đồng quảng cáo cho loạt thương hiệu nổi tiếng đem lại cho ca sĩ "Look What You Made Me Do" nguồn thu khổng lồ, có thể kể đến Capital One, AT&T, Stella McCartney, nước hoa Elizabeth Arden, American Express, Keds, Diet Coke, Walmart...

Theo Los Angeles Times, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "The 1989 World Tour" năm 2015 thu về hơn 250 triệu USD . Và với doanh thu 315 triệu USD cùng hơn 2,6 triệu vé được bán ra, "Reputation Stadium Tour" trở thành chuyến lưu diễn thành công thứ nhì trong năm 2018, sau "Divide Tour" của Ed Sheeran.