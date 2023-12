Taylor Swift": Từ "mối hận" với Kanye West đến danh hiệu "Nhân vật của năm"

Mới đây, Nữ ca sĩ Taylor Swift (33 tuổi) đã được Time lựa chọn là "Nhân vật của năm" nhờ vào sự thành công rực rỡ trong lĩnh vực âm nhạc, trở thành biểu tượng của "quyền lực mềm" tại nước Mỹ.

Ngày 5/12, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận danh hiệu này, làm thay đổi xu hướng truyền thống khi những năm trước đây, các nhân vật được tôn vinh chủ yếu là nam giới và có liên quan đến lĩnh vực chính trị và xã hội.

Sam Jacobs, tổng biên tập của Time, mô tả 2023 như thời điểm mà Taylor Swift đạt được thành công đặc biệt khi có sự hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và thương mại. Ông ví von về Swift như một nguồn ánh sáng tích cực giữa những thách thức và khoảng tối trong một năm đầy biến động, đặc biệt là do chiến tranh và sự chia cắt trong xã hội.

Nữ ca sĩ Taylor Swift (33 tuổi) đã được Time lựa chọn là "Nhân vật của năm". Ảnh: IT.

"Trong năm 2023, các nhà lãnh đạo cạnh tranh để đưa The Eras Tour đến thành phố của họ. Taylor Swift đã trở thành biểu tượng của quyền lực mềm tại Mỹ. Một nhà ngoại giao đã chia sẻ với tôi rằng, việc cô ấy đồng ý biểu diễn ở quê hương của họ có ý nghĩa tượng trưng lớn", Sam Jacobs đã viết.

Taylor Swift và "mối hận" với Kanye West

Sau một năm trở thành trung tâm của truyền thông xoay quanh chuyến lưu diễn đem lại lợi nhuận khổng lồ Eras Tour. Mới đây, Taylor Swift đã không ngại chỉ trích cách tiếp cận "ăn xổi" của các hãng thu âm, coi lợi nhuận ngắn hạn là mục tiêu họ tiếp cận các ngôi sao thay vì nuôi dưỡng và phát triển tài năng của họ. Cô nói: "Khi một nghệ sĩ đủ trưởng thành để đối mặt với những áp lực từ ngành, họ thường bị các công ty thu âm gạt sang một bên".

Theo The Guardian, Taylor Swift đã lấy ví dụ về những năm 1990 và năm 2000, khi ngành công nghiệp âm nhạc thường chỉ tập trung vào việc tạo ra nhóm nhạc ở lứa tuổi thanh thiếu niên và sau đó loại bỏ họ khi họ trưởng thành. "Ngành công nghiệp sẽ tìm kiếm những thanh thiếu niên mới lớn, thay thế cho những ca sĩ đủ trưởng thành và có ý thức về những bất công đối với công việc của họ", cô nói. Taylor Swift chia sẻ giải pháp của mình là thay đổi phong cách với mỗi album mới để không bị thay thế.

Cô đặc biệt chỉ trích Big Machine, hãng thu âm mà cô đã phát hành sáu album đầu tiên và cáo buộc họ đã cố gắng sử dụng nhiều chiêu trò để giữ chân cô. "Mọi lựa chọn sáng tạo mà tôi muốn thực hiện đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi đã suy nghĩ nhiều để cho ra mắt những album mang phong cách khác nhau của mình", Taylor Swift nói.

Mối quan hệ của Taylor Swift với Big Machine kết thúc sau một cuộc chiến pháp lý, nguyên nhân bởi nữ ca sĩ phản đối việc chuyển quyền sở hữu các album của mình cho nhà quản lý Scooter Braun, một cá nhân cô từng có xích mích trong quá khứ. Swift nói: "Theo quan điểm của tôi, quyền sở hữu của tôi đã bị chuyển giao cho một cá nhân tư lợi".

Braun chưa bình luận về cuộc phỏng vấn, nhưng trước đó ông nói rằng, "rất nhiều thứ đã bị sai sót trong quá trình dịch thuật" và ông hiểu rằng có sự bất công từ cả hai phía.

Mối thù giữa Kanye West và Taylor Swift đã bắt đầu từ sự kiện gây sốc tại lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMA) năm 2009. Trong lúc Taylor Swift nhận giải thưởng cho Video xuất sắc nhất của Nghệ sĩ mới với ca khúc "You Belong with Me," Kanye West bất ngờ nhảy lên sân khấu, cắt đứt bài phát biểu của cô và nói rằng Beyoncé có video xuất sắc nhất.

Sự cố này đã tạo nên một cảm giác căm ghét giữa Kanye West và Taylor Swift. Nhiều người cho rằng, hành động của Kanye là không tôn trọng và làm tổn thương tình cảm và lòng tự trọng của Taylor Swift, đặc biệt là khi cô chỉ là một nghệ sĩ trẻ đang bắt đầu sự nghiệp của mình.

Mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp hơn vào năm 2016, khi Kanye West phát hành ca khúc "Famous" trong album "The Life of Pablo". Trong bài hát này, Kanye nói: "I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous" ("Tôi cảm thấy như tôi và Taylor có thể vẫn còn quan hệ tình dục. Tại sao? Tôi là người đã làm cho cô ấy nổi tiếng"). Kanye sau đó khẳng định rằng, Taylor đã đồng ý với những lời bài hát này.

Tuy nhiên, Taylor Swift phủ nhận hoàn toàn và cho rằng, cô không hề biết về đoạn lời bài hát này. Cô nói rằng, việc Kanye sử dụng từ ngữ mất tôn trọng là không chấp nhận. Sự mâu thuẫn giữa những tuyên bố của Kanye và Taylor đã làm leo thang mối thù và xung đột trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Mối thù tiếp tục kéo dài khi hai ngôi sao đã không ngần ngại trao đổi lời chỉ trích và phản pháo thông qua các ca khúc, phát ngôn và thậm chí là trên các nền tảng truyền thông xã hội, tạo nên một câu chuyện nổi tiếng và đầy tranh cãi trong ngành giải trí.

Mối thâm thù tràn ngập báo chí và mạng xã hội trong một thời gian dài, đồng thời gây tổn thương danh tiếng của Swift. Cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn rằng, "nỗ lực trong sự nghiệp của tôi đã bị tước đoạt" và mô tả những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cá nhân.