Bộ phim âm nhạc "The Eras Tour" của Taylor Swift đã được chiếu vào ngày 19/11 tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc. Tại một số rạp "hát theo", địa điểm mà khán giả được phép ca hát và cổ vũ, không kém gì một bữa tiệc được chuẩn bị cho Swifties (fandom của Taylor Swift) tại Hàn Quốc. Dù Taylor Swift không trực tiếp đến thăm Hàn Quốc nhưng sự tương tác giữa khán giả và nghệ sĩ là rất gần gũi.

Theo BT News, khi những bài hát lặng lẽ được sáng tác trong đại dịch vang lên, đèn pin điện thoại di động sáng lên từ khắp nơi. Ngược lại, khi những bài hát sôi động như "Shake It Off" và "You Belong With Me" vang lên, người hâm mộ đã bỏ ghế để nhảy. Taylor Swift, ngôi sao nhạc pop nổi tiếng bậc nhất của thế kỷ 21, đã tạo nên một khung cảnh chưa từng có trong rạp chiếu phim.

Taylor Swift có thể "vượt mặt" Michael Jackson?

Taylor Swift đang chứng tỏ cô là một tên tuổi hàng đầu làng nhạc thế giới trong những năm gần đây. Ảnh: IT.

Bộ phim "The Eras Tour" ghi lại buổi biểu diễn trực tiếp của chuyến lưu diễn bắt đầu vào tháng 3/2023 tại Sân vận động SoFi ở Los Angeles, nơi có sức chứa 70.000 người. Chuyến lưu diễn đang diễn ra này đã tạo ra tác động kinh tế hàng tỷ đô la, trở thành một hiện tượng văn hóa. Nền kinh tế khu vực của các thành phố mà Taylor Swift ghé thăm trong chuyến lưu diễn đã được hồi sinh, tạo nên thuật ngữ "Swiftomics".

Ra mắt vào ngày 12/10 tại Bắc Mỹ, bộ phim này đã ghi nhận hai tuần liên tiếp ở vị trí số một tại phòng vé, tính đến nay đã thu về hơn 200 triệu USD trên toàn thế giới. Những con số này vượt qua bộ phim siêu anh hùng Marvel "The Marvels" phát hành vào đầu tháng 11/2023 và có khả năng vượt qua kỷ lục của bộ phim hòa nhạc có doanh thu cao nhất trong lịch sử "This Is It" (2009) của Michael Jackson, vốn thu về 262,5 triệu USD.

Nổi lên như một công chúa nhạc đồng quê, Taylor Swift đã mạnh dạn phá bỏ những quan niệm cố định của giới âm nhạc và làm mới bản thân. Cô sẵn sàng đón nhận synth-pop của thập niên 80 và ngày càng phát triển nó hơn nữa. Hợp tác với Aaron Dessner của The National, album "Folklore" của cô, mang đậm chất indie, đã là một nguồn động viên, an ủi những người hâm mộ âm nhạc trong thời kỳ đại dịch.

Taylor Swift sinh ngày 13/12/1989 tại Reading, Pennsylvania. Bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ, Taylor nhanh chóng thu hút sự chú ý với giọng hát và khả năng sáng tác của mình. Năm 14 tuổi, cô và gia đình chuyển đến Nashville, Tennessee để theo đuổi ước mơ âm nhạc chuyên nghiệp.

Album đầu tay của Taylor Swift, phát hành vào năm 2006, ngay lập tức tạo ra một làn sóng trong ngành công nghiệp âm nhạc và đưa tên tuổi của cô lên tầm cao mới. Với các album như "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), và "1989" (2014), cô chứng minh sự đa dạng âm nhạc của mình, chuyển đổi linh hoạt giữa các thể loại như pop, country, và pop rock.