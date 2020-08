Techcombank xuất sắc lọt top 2 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam năm 2020

Năm 2020, dù đối mặt với nhiều biến động lớn của nền kinh tế do đại dịch Covid-19, thương hiệu Ngân hàng vẫn được định giá tăng thêm 0,5 triệu USD so với năm ngoái, đạt mốc 141,6 triệu USD. Với kết quả nổi bật này, Techcombank đã vượt qua các tổ chức tài chính lớn trở thành đại diện xếp hạng cao thứ 2 trong danh sách, chỉ đứng sau Vietcombank. Trước đó, trong năm 2019, Techcombank đã vượt VietinBank và VPBank để trở thành ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn thứ 3 trong ngành.



Việc giá trị thương hiệu của Techcombank không ngừng tăng lên trong thời gian qua là yếu tố quan trọng khẳng định hoạt động kinh doanh hiệu quả của Ngân hàng cùng những định hướng chiến lược đúng đắn mà Techcombank kiên trì theo đuổi trong những năm qua.

Sau 5 năm thực hiện quá trình chuyển đổi, Techcombank đã trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu với việc số hóa toàn diện các mảng nghiệp vụ và hoạt động dịch vụ, đồng thời cung cấp các giải pháp tài chính thiết thực nhằm nâng cao trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

"Những nỗ lực thay đổi đó cùng với sự yêu mến của khách hàng dành cho thương hiệu trong suốt 27 năm qua là những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công vượt trội của Techcombank trên hành trình trở thành ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả và dẫn dắt quá trình số hóa thị trường tài chính Việt Nam", ông Phùng Quang Hưng – Giám đốc điều hành Techcombank chia sẻ.

Trong những năm qua, Techcombank liên tiếp được vinh danh là ngân hàng có giá trị thương hiệu mạnh, có nhiều dấu ấn nổi bật trên thị trường tài chính ngân hàng. Đầu năm 2020, Techcombank đã được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam vinh danh trong danh sách "Top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam". Trước đó, Ngân hàng được Tổ chức tài chính hàng đầu châu Á FinanceAsia vinh danh là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam – Best Bank Country Award, khẳng định vị thế thương hiệu và khả năng phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả của Ngân hàng.

Danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2020 của Forbes Việt Nam bao gồm những tổ chức uy tín với bề dày hoạt động trên 10 năm. Có sáu ngân hàng lọt vào danh sách này, với mức giá trị thương hiệu được xác định dựa trên vai trò của thương hiệu đóng góp vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo.

Trong sáu tháng đầu năm 2020, Techcombank tiếp tục duy trì chuỗi tăng trưởng doanh thu ấn tượng 19 quý liên tiếp trong bối cảnh gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Với lợi nhuận trước thuế đạt 6.700 tỷ đồng, Ngân hàng đã hoàn thành 51,5% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 19% so với mức 4.500 tỷ đồng của nửa đầu năm 2019, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản trong 12 tháng gần đất đạt 2,9%, chỉ số CAR theo Basel II đạt mức 16,9%. Tiền gửi khách hàng tăng 13,4% với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 86.000 tỷ đồng, tăng 29% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 2/2020, Techcombank đã huy động thành công 500 triệu USD từ khoản vay hợp vốn nước ngoài.