Vụ người đàn ông đi xế hộp tát tới tấp vào mặt nhân viên cây xăng: Hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn

Chiều 15/1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, hiện vụ việc đang được công an xã Quỳnh Tam làm rõ. Công an xã đang xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Clip người đàn ông đi xế hộp tát tới tấp vào mặt nam nhân viên cây xăng gây phẫn nộ. Clip: M.Đ

Công an xã Quỳnh Tam cũng đã mời "nhân vật chính" trong đoạn clip người đàn ông tát tới tấp vào mặt nhân viên cây xăng lên làm việc. Người này được xác định là P.V.H. (SN 1990, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An).

P.V.H là người đã dùng tay đánh vào mặt anh P.Đ.V. (SN 1988, trú xã huyện Diễn Châu - nhân viên cây xăng). Hậu quả làm anh V bị thương ở vùng mắt phải.

Người nhà nhân viên cây xăng cho biết, sau sự việc bị hành hung, anh V rất hoảng loạn và bị đau hàm, choáng… Bước đầu xác định, xuất phát từ việc sáng 14/1, người đàn ông đi xe Mazda vào cửa hàng xăng dầu ở xã Quỳnh Tam để đổ 700.000 đồng.

Người đàn ông đi xế hộp bất ngờ tát liên tiếp vào mặt nhân viên cây xăng. Nam nhân viên không dám phản kháng chỉ biết chịu trận. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, nam nhân viên làm đúng yêu cầu của khách. Sau khi đổ xăng xong, người đàn ông này thắc mắc về việc đồng hồ kim xăng trong xe không tăng nên nghi ngờ. Sau đó, nhân viên cây xăng giải thích với người đàn ông và bảo đây là cây xăng của nhà nước có đầy đủ giấy tờ kiểm định. Sau đó, người đàn ông lên ô tô rời đi và nói với nhân viên cây xăng chiều sẽ quay lại để "nói chuyện".

Đến chiều cùng ngày, người đàn ông quay lại cây xăng rồi lao vào tát nam nhân viên như hình ảnh camera ghi lại. Sự việc được trình báo lên Công an xã Quỳnh Tam trong đêm 14/1.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết sau khi sự việc xảy ra Công an xã đã mời người đàn ông đánh nhân viên cửa hàng xăng dầu trên địa bàn lên làm việc. Nguyên nhân sự việc phải chờ công an điều tra làm rõ.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Quỳnh Tam tiếp tục làm rõ.