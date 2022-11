Tesla triệu hồi hơn 80.000 xe tại Trung Quốc do lỗi phần mềm và dây an toàn Tesla triệu hồi hơn 80.000 xe tại Trung Quốc do lỗi phần mềm và dây an toàn

Tesla Inc đang tiến hành thu hồi hơn 80.000 ô tô do Trung Quốc sản xuất và nhập khẩu được chế tạo từ đầu năm 2013 do các vấn đề về phần mềm và dây an toàn, một tuyên bố của cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc tiết lộ.

Bình luận 0

Theo đó, Tesla đang thu hồi hơn 80.000 ô tô ở Trung Quốc về vấn đề phần mềm và dây an toàn, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết hôm 25/11. Gã khổng lồ ô tô điện của Mỹ đang thu hồi tổng cộng 67.698 xe Model S và Model X nhập khẩu được sản xuất từ ngày 25 tháng 9 năm 2013 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020, Cục quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc cho biết. Việc thu hồi các mẫu xe này là do sự cố phần mềm ảnh hưởng đến hệ thống quản lý pin của ô tô. Tesla sẽ nâng cấp miễn phí phần mềm trên những chiếc xe này. Nhà sản xuất ô tô điện của Elon Musk cũng đang thu hồi 2.736 xe Model 3 bản nhập khẩu được sản xuất từ ngày 12 tháng 1 năm 2019 đến ngày 22 tháng 11 năm 2019 cũng như 10.127 phiên bản xe này do Trung Quốc sản xuất do dây an toàn có khả năng bị lỗi. Cơ quan quản lý cho biết Tesla sẽ kiểm tra dây an toàn trên những chiếc xe bị ảnh hưởng này. Tesla đang thu hồi tổng cộng 67.698 xe Model S và Model X nhập khẩu được sản xuất từ ngày 25 tháng 9 năm 2013 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020 do sự cố phần mềm ảnh hưởng đến hệ thống quản lý pin. Ảnh: @AFP. Hiện tại, Tesla đã không có bình luận nào ngay lập tức khi được Đài CNBC liên hệ về câu chuyện này. Trước mắt, các nhà đầu tư sẽ theo dõi bất kỳ hậu quả nào đối với Tesla ở Trung Quốc từ việc thu hồi. Thị trường ngày càng cạnh tranh với những gã thách thức trong nước từ hãng BYD do tỷ phú Warren Buffett hậu thuẫn đến những thương hiệu mới nổi như Nio và Xpeng. Bill Russo, Giám đốc điều hành của Automobility có trụ sở tại Thượng Hải, nói với CNBC: "Việc thu hồi luôn tốn kém và thường được khuếch đại theo cách có thể gây tổn hại về mặt uy tín – đặc biệt đúng khi thị trường trở nên siêu cạnh tranh và lượng hàng tồn đọng của Tesla đang giảm dần". Có thể thấy, Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng nhất của Tesla. Công ty có một nhà máy sản xuất chính ở Thượng Hải và đã bán được số lượng ô tô do Trung Quốc sản xuất kỷ lục trong những tháng gần đây. Nhưng Tesla cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng ở Trung Quốc khi các công ty như Xpeng, Nio và Li Auto tăng cường phát hành ô tô mới cho năm 2023 nhằm thách thức sự thống trị của nhà sản xuất ô tô điện Hoa Kỳ. Tháng trước, Tesla đã giảm giá xe Model 3 và Model Y tại Trung Quốc sau khi tăng giá vào đầu năm nay do chi phí vật liệu cao hơn. Và đây không phải là lần đầu tiên Tesla phải thu hồi xe tại Trung Quốc. Hồi tháng 4, Tesla đã thu hồi tổng cộng 127.785 chiếc xe Model 3 tại Trung Quốc, với lý do có thể xảy ra lỗi trong các bộ phận bán dẫn có thể dẫn đến va chạm. Tesla cố gắng dập tắt tin đồn về nhu cầu thấp ở Trung Quốc. Ảnh: @AFP. Tesla cố gắng dập tắt tin đồn về nhu cầu thấp ở Trung Quốc Tesla đang cố gắng dập tắt những tin đồn về nhu cầu thấp ở Trung Quốc sau các đợt giảm giá mới do nhà sản xuất ô tô này đưa ra. Tesla Trung Quốc cho biết sẽ không giảm giá nữa trong năm nay. Trong vài tháng qua, Tesla đã sử dụng một số "đòn bẩy nhu cầu" để thúc đẩy nhu cầu ở Trung Quốc. Đã có báo cáo vào tháng trước rằng Tesla đã giảm giá Model 3 và Model Y tại Trung Quốc và tung ra một chương trình giới thiệu mới. Đây là lần đầu tiên sau hai năm Tesla giảm giá xe điện của mình. Sau đó, nhà sản xuất ô tô này cũng tung ra một chương trình giảm giá tiền mặt mới với các đối tác bảo hiểm tại Trung Quốc. Lúc đầu, các phương tiện truyền thông địa phương ở Trung Quốc đưa tin rằng, những chiến lược thúc đẩy nhu cầu này đã có hiệu quả và thậm chí đã đánh sập trang web tiếng Trung của Tesla. Tuy nhiên, hiện nay một số báo cáo phương tiện truyền thông Trung Quốc tuyên bố rằng các biện pháp khuyến khích không thực sự có tác động như mong đợi. Sina Technology News đưa tin rằng các đòn bẩy nhu cầu chỉ mang lại một nửa số lượng đơn đặt hàng dự kiến: 'Được biết, Tesla đã tung ra hai đợt giảm giá và khuyến mãi lớn trong tháng qua. Tuy nhiên, hai đợt khuyến mãi không nhận được hiệu quả như mong muốn từ Tesla". Tesla đang cố gắng dập tắt những tin đồn về nhu cầu thấp ở Trung Quốc sau các đợt giảm giá mới do nhà sản xuất ô tô này đưa ra. Tesla Trung Quốc cho biết sẽ không giảm giá nữa trong năm nay. Ảnh: @AFP. Sau khi thông báo giảm giá, trang web chính thức của Tesla Trung Quốc đã bị "tê liệt" bởi lượng truy cập, nhưng theo Sun Shaojun, nhà sáng lập Auto Fans, chỉ có khoảng 50.000 đơn đặt hàng được Tesla nhận trong đợt này. Thay vì 100.000-170.000 được đồn đại bởi thế giới bên ngoài". Trong một báo cáo khác từ Huxiu, có tin đồn rằng Tesla dự định giảm giá hơn nữa tại Trung Quốc (dịch từ tiếng Trung Quốc): "Sau hai đợt khuyến mại, mức tăng đơn đặt hàng của Tesla vẫn thấp hơn dự kiến và hãng sẽ tung ra "phương pháp giảm giá" mới trước cuối năm để thúc đẩy doanh số bán hàng". Tuy nhiên, Tesla Trung Quốc kể từ đó đã phủ nhận tin đồn – cho thấy rằng sẽ không có đợt giảm giá nào nữa trong năm nay, sẽ kết thúc sau 40 ngày hoặc 60 ngày tùy thuộc vào lịch mà họ đang đề cập. Không giống như ở Mỹ, Tesla vẫn có bộ phận quan hệ báo chí ở Trung Quốc và vẫn giao tiếp với báo chí – nên đôi khi họ sẵn sàng phủ nhận những báo cáo như thế này. Mặc dù Tesla từ chối giảm giá thêm trong năm nay, nhưng cuối cùng hãng vẫn có thể giảm giá vào năm tới tại Trung Quốc, nơi các quy tắc về ưu đãi xe điện dự kiến sẽ thay đổi vào năm 2023. Chia sẻ