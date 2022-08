Mới đây, một chủ sở hữu chiếc Tesla Model 3 ở California đã kiện nhà sản xuất xe điện trong một vụ kiện tập thể được đề xuất về việc xe ô tô đột ngột dừng lại, vì chướng ngại vật không tồn tại, gọi đó là "cơn ác mộng đáng sợ và nguy hiểm".

Tesla và vấn đề phanh ảo: "Cơn ác mộng đáng sợ và nguy hiểm". Ảnh: @AFP.

Theo đơn kiện của Jose Alvarez Toledo ở San Francisco, Tesla đã tung xe ô tô tự lái ra thị trường với công nghệ không an toàn, bao gồm hệ thống trợ lý lái xe mà công ty gọi là Autopilot hoặc Full Self-Driving, và hệ thống phanh khẩn cấp.

Điều này làm tăng thêm sự giám sát của công chúng và cơ quan quản lý đối với công nghệ trợ lý lái xe của Tesla, mặc dù CEO Elon Musk của Tesla đã hứa hẹn về khả năng tự lái hoàn toàn vào cuối năm nay.

"Khi xảy ra lỗi phanh đột ngột ngoài ý muốn, họ sẽ biến thứ được cho là tính năng an toàn thành cơn ác mộng đáng sợ và nguy hiểm", đơn kiện của Toledo, được đệ trình hôm 30/8 tại tòa án liên bang ở quận phía bắc California.

Vụ kiện này cũng nhằm tìm kiếm tình trạng khởi kiện tập thể đối với tất cả các chủ sở hữu Mỹ hoặc người cho thuê của một chiếc Tesla bị lỗi phanh đột ngột ngoài ý muốn tương tự. Hiện Tesla đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào của hãng thông tấn Reuters về vấn đề này.

Vào tháng 2, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) đã mở một cuộc điều tra đối với 416.000 xe Tesla do có báo cáo về việc kích hoạt phanh bất ngờ liên quan đến Autopilot. Vụ điều tra cáo buộc Tesla gian lận che giấu các rủi ro an toàn liên quan đến Autopilot, vi phạm các bảo đảm của hãng, thu lợi bất chính từ Autopilot và vi phạm luật cạnh tranh không lành mạnh của California.

Theo đơn kiện, vụ kiện nhằm bồi thường và trừng phạt các khoản chi phí sửa chữa xe, giảm giá trị xe Tesla và yêu cầu hoàn lại chi phí tăng thêm do tính năng Autopilot gây ra.

Tesla buộc phải trả cho khách hàng 100 nghìn đô la vì tính năng lái tự động bị trục trặc

Hiện tại, một số vụ tai nạn của Tesla gây thương tích hay một số vụ tai nạn gây chết người - đang được NHTSA của Mỹ điều tra để xác định xem liệu hệ thống hỗ trợ lái xe tự động Autopilot của thương hiệu có liên quan gì đến sự cố hay không. Cho đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào đưa ra kết quả cụ thể rằng Autopilot, đóng một vai trò trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra sự cố. Nhưng ở nước ngoài, một câu chuyện điều tra về Tesla có phần khác biệt nhưng có ý nghĩa tương tự đã diễn ra.

Vào ngày 22/7/2022, tờ Business Insider (thông qua Der Spiegel) đã đưa tin rằng một tòa án Đức đã yêu cầu Tesla hoàn lại cho một người phụ nữ 101.000 đô la cho chiếc Model X mà cô ấy đã mua. Người phụ nữ thực sự đã trả 112.640 € (114.000 USD) cho chiếc EV. Giá đó bao gồm khoản phụ phí € 5.500 ($ 5.580) cho tính năng Autopilot.

Vậy, tại sao một tòa án Đức lại yêu cầu Tesla trả lại phần lớn số tiền cho người phụ nữ? Theo vụ kiện, nguyên đơn bắt đầu gặp vấn đề về Autopilot với Model X của cô ấy bắt đầu từ năm 2017. Người phụ nữ cho biết Autopilot là "không đáng tin cậy" trong việc xác định chướng ngại vật và sẽ áp dụng phanh khẩn cấp mặc dù không có chướng ngại vật nào trên đường đi của chiếc xe. -một điều cấm kỵ trên toàn thế giới còn được gọi là "phanh ma".

Một luật sư của Tesla lập luận rằng Autopilot "không nhằm mục đích sử dụng trong giao thông thành phố". Với khả năng của hệ thống ngày hôm nay - nó không phải cũng sẽ được hứa hẹn vào ngày mai hoặc nhiều năm trong tương lai - Tính năng lái tự động chỉ có thể điều khiển xe đi vào các vạch kẻ làn đường được xác định rõ ràng, đồng thời giảm tốc độ và tăng tốc để duy trì khoảng cách nhất định giữa Tesla và xe phía trước (hay còn gọi là thích ứng kiểm soát hành trình), nó khá rõ ràng chỉ phù hợp để sử dụng trên đường cao tốc.

Tesla buộc phải trả cho khách hàng 100 nghìn đô la vì tính năng lái tự động bị trục trặc. Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên, trên trang web hỗ trợ của riêng Tesla, họ không lưu ý rằng giao thông trong thành phố là một trong những hạn chế của Autopilot. Cuối cùng, tòa án Đức ra phán quyết rằng phanh ảo gây ra một "mối nguy hiểm lớn" và việc bật và tắt tính năng Autopilot có thể gây "mất tập trung" cho người lái xe.

Ngoài việc hoàn lại cho người phụ nữ gần 90% giá mua của Model X, tòa án cũng yêu cầu Tesla phải trả 80% phí pháp lý cho người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ đã từ chối khoản tiền mặt và muốn Tesla giao cho cô ấy một chiếc xe mới thay thế.

Có thể thấy, luật pháp của Đức không dựa trên tiền lệ như ở Hoa Kỳ, vì vậy các cá nhân khác sẽ không thể sử dụng trường hợp này để vận động nộp đơn kiện Tesla tập thể ở Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Tesla an toàn 100% khỏi các vụ kiện tụng tiếp theo.