Tết đến sớm với người nghèo Quảng Nam

Nhiều đơn vị đồng hành

Từ ngày 4/1-5/1, VOV miền Trung đã phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức trao quà Tết và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Bắc Trà My và huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Ban Tổ chức chương trình đã trao 1.300 suất quà Tết (mỗi suất 600.000 đồng) tại các huyện Bắc Trà My, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ; khám bệnh, phát thuốc miễn phí giúp 800 người dân nghèo và khám sàng lọc tim mạch cho 1.000 trẻ em mầm non tiểu học ở 2 huyện Bắc Trà My, Phú Ninh.

Ông Phạm Tấn Tư - Giám đốc VOV miền Trung cho biết: Chương trình "Trao quà Tết – Kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025" do VOV miền Trung phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5; UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam; Hội Thầy thuốc Trẻ thành phố Đà Nẵng; Bệnh viện Đà Nẵng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.H.

Ban Tổ chức chương trình mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần "kết nối yêu thương", đồng hành và hỗ trợ đồng bào nghèo miền núi vượt qua khó khăn, được đón Tết ấm áp, an lành.

"Những ngày qua, khi tổ chức khám sàng lọc tim mạch cho 1.000 trẻ em mầm non, tiểu học, các bác sĩ đã phát hiện được một số trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh. Những trường hợp này sẽ được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục can thiệp, mổ miễn phí. Chi phí mỗi ca phẫu thuật như vậy từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng" - ông Tư cho hay.

Nhiều đơn vị đồng hành cùng Chương trình "Trao quà Tết – Kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025" tại Quảng Nam. Ảnh: T.H.

Hướng về giúp đỡ đồng bào nghèo trong chương trình này có sự đóng góp tích cực của nhiều đơn vị như: Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Quỹ Thiện Tâm; Hội đồng hương thành phố Tam Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh; Cảng Đà Nẵng; Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung; Đại học Duy Tân; Công ty Sunglass; Công ty CPĐT Tư vấn kỹ thuật xây dựng Kỹ Việt; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng – PCCC Toàn Tiến Phát; Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Nam. Tổng trị giá quà Tết trong chương trình này khoảng 1,7 tỷ đồng.

Tham gia chương trình có hơn 70 y, bác sĩ ở thành phố Đà Nẵng là những bác sĩ đầu ngành, Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng; các bác sĩ Trưởng, Phó các Khoa thuộc Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Quân Y 17, Bệnh viện C, Hội Thầy thuốc Trẻ thành phố Đà Nẵng…

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tặng quà Tết cho người dân. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Tiến Trường – Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Agribank nói chung và Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung nói riêng, luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội.

Những năm qua, nhiều chương trình ý nghĩa như hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, trạm y tế, trao học bổng cho các em học sinh - sinh viên nghèo, tặng vườn cây khởi nghiệp, tặng cây con/giống cho các hộ gia đình khó khăn… nhờ đó đã góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, có cuộc sống tốt hơn.

Niềm vui của người dân khi được thăm khám và phát thuốc miễn phí. Ảnh: T.H.

Hơn 800 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số của huyện miền núi Bắc Trà My, huyện Phú Ninh được tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc. Ảnh: T.H.

Đồng hành cùng Chương trình "Trao quà Tết – Kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025", Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Trung đã đóng góp và tích cực kêu gọi cán bộ, nhân viên của các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Agribank khu vực miền Trung trao 200 suất quà Tết (mỗi suất 700.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng nhu yếu phẩm) tặng bà con nhân dân huyện miền núi Bắc Trà My và huyện Phú Ninh.

Tết đến sớm với người nghèo

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành, dành nhiều tình cảm cho bà con nghèo ở huyện miền núi Bắc Trà My.

Ông Tuấn cho biết, đời sống người dân nơi đây hiện còn rất nhiều khó khăn, ít được tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại, thu nhập thì bấp bênh. Việc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con rất hữu ích và ý nghĩa trong dịp Tết đến Xuân về.

Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm gia đình chị Trần Thị Mỹ Hạnh có chồng bị tai biến ở huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H.

"VOV miền Trung và các đơn vị đồng hành vừa kết nối với đoàn bác sĩ giỏi đến thăm khám, lại còn mang về cho bà con nghèo 500 suất quà Tết. Việc làm này không đơn thuần giúp cho người dân nghèo có điều kiện vui Xuân, đón Tết mà còn để lại những tình cảm sâu sắc trong lòng cán bộ và người dân huyện Bắc Trà My...", ông Tuấn xúc động nói.

Những suất quà yêu thương gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm hy vọng sẽ mang đến cho bà con nghèo một cái Tết đầm ấm. Ảnh: T.H.

Chương trình "Trao quà Tết – Kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025" có hơn 1.300 suất quà đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H.

Bà Trương Thị Hạnh (70 tuổi) ở thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: Bà sống một mình từ nhỏ, không chồng, không con, giờ tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên, không còn khả năng lao động, được sự quan tâm của Nhà nước, các đơn vị thiện nguyện giúp đỡ mà cuộc sống của bà được ấm no.

Niềm vui của bà Trương Thị Hạnh ở thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam khi được nhận quà và khám bệnh miễn phí. Ảnh: T.H.

"Hôm nay, tôi và những người dân yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí lại còn được nhận quà Tết ai cũng vui mừng...", bà Hạnh chia sẻ.

Trong chuyến thiện nguyện này, một trường hợp khó khăn mà đoàn công tác chúng tôi có dịp đến thăm đó là chị Huỳnh Thị Xuyến (40 tuổi) ở thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Xúc động trước tình cảm của đoàn thiện nguyện, chị Xuyến bày tỏ: "Trước đây, tôi làm nông và lao động phổ thông để kiếm sống, nhưng do làm việc nặng tôi đã đỗ bệnh, tôi bệnh nhiều lắm, áp huyết cao, thoái hóa cột sống. Hôm nay nhờ có đoàn công tác đến giúp đỡ cho người dân, trong đó có tôi nữa.

Chị Huỳnh Thị Xuyến ở thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam xúc động khi được đoàn thiện nguyện đến thăm. Ảnh: T.H.

Vừa được khám bệnh lại còn được phát thuốc và tiền sắm Tết, tôi và người dân ở đây vui mừng lắm, tôi xin gửi lời cảm ơn đoàn, Tết thật sự đã đến với gia đình tôi rồi....".

Được biết, chị Xuyến có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chị là mẹ đơn thân, nuôi 4 người con nhỏ, lại bị nhiều bệnh tật không còn khả năng lao động nặng.

Ông Nguyễn Tiến Trường – Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao quà cho người dân ở huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H.

Trong hành trình mang yêu thương đến với người dân ở huyện miền núi Bắc Trà My và huyện Phú Ninh, VOV miền Trung và các đơn vị đồng hành đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con. Đoàn công tác mong muốn, với sự chung tay đóng góp của các đơn vị hy vọng sẽ mang đến cho bà con nghèo một cái Tết đầm ấm, mạnh khỏe.