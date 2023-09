Lai Châu: Tết Độc lập đầu tiên tổ chức Giải đua xe Mô tô địa hình ở huyện này thu hút du khách

Tết Độc lập, nhiều hoạt động ở Than Uyên giàu bản sắc văn hóa các dân tộc

Ông Trần Quang Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết: Than Uyên là huyện có bề dày lịch sử văn hóa truyền thống, đa dạng, phong phú, giàu bản sắc của 10 dân tộc, thể hiện qua các phong tục, tập quán, trang phục, ẩm thực, kiến trúc và đời sống tinh thần của từng dân tộc. Theo dòng lịch sử phát triển, các dân tộc trên địa bàn huyện đã sáng tạo, vun đắp và lưu truyền nhiều hình thái văn hóa, văn nghệ mang bản sắc riêng, độc đáo, tạo nên bức tranh đa dạng văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc huyện Than Uyên.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên vừa khai mạc tối qua (31/8) tại sân vận động thị trấn Than Uyên (Than Uyên, Lai Châu). (Ảnh: Thanh Ngân)

"Ngày Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên được tổ chức hàng năm vào dịp Quốc khánh 2/9. Đặc biệt năm nay, huyện Than Uyên tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2023. Đây là sự kiện quan trọng góp phần giới thiệu, quảng bá, kích cầu và thu hút khách du lịch đến với Than Uyên, nhằm khai thác tiềm năng về du lịch của huyện Than Uyên và của tỉnh Lai Châu" – ông Chiến nhấn mạnh.

Chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên và Tuần Văn hóa – Du lịch huyện Than Uyên năm 2023 diễn ra từ ngày 31/8 - 3/9, với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thi văn nghệ dân gian dân tộc Mông; Trích đoạn lễ hội "Mừng cơm mới" của dân tộc Khơ Mú, lễ hội Kin Pang của người Thái; Hội thi hương sắc ẩm thực Than Uyên; Giải đua thuyền đuôi én; các trò chơi dân gian…

Hàng nghìn người dân và du khách tới thưởng lãm chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên huyện Than Uyên phối hợp với Câu lạc bộ Mô tô thể thao địa hình thành phố Hà Nội tổ chức Giải đua xe Mô tô địa hình "Than Uyên Enduro Challenge Cup 2023".

Tết Độc lập, ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên có nhiều hoạt động hấp dẫn

Trong khuôn khổ chương trình Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần này, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, đêm nhạc thanh niên và màn múa xòe "Lung linh sắc màu Tây Bắc", với khoảng 2.000 người tham gia. Đây là múa xòe lớn nhất tỉnh Lai Châu từ trước đến nay.

Đến với Ngày Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Than Uyên, người dân và du khách còn được giao lưu những trò chơi dân gian tại không gian văn hóa các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú; Được tham quan không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm văn hóa của 12 xã, thị trấn trong huyện và các huyện lân cận.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn người dân và du khách. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đến Than Uyên đúng dịp huyện tổ chức chương trình Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc, gia đình chị Nguyễn Thị Huyện được hòa vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc trên địa bàn.

Chị Huyền vui vẻ nói: Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đến Than Uyên. Không ngờ Than Uyên lại dễ mến đến vậy. Than Uyên không chỉ có nhiều cảnh đẹp, núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình, mà đồng bào các dân tộc trong huyện cũng rất gần gũi, thân thiện. Đến với Ngày Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên, gia đình tôi được thưởng lãm các chương trình văn nghệ dân gian đặc sắc, được hòa cùng người dân bản địa trong các điệu nhảy, màn múa xòe …

"Chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, đồng bào các dân tộc trong và ngoài huyện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch huyện Than Uyên giai đoạn 2020 – 2025" – Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho hay.