Tết rộn ràng, đón xuân sang tại các Sun World 3 miền

Sun World Fansipan Legend (Sa Pa)- Tết Khai niên đón lộc, cầu an, tận hưởng phong vị Tây Bắc

Tết này, đến Sun World Fansipan Legend là đến với miền sơn cước hoa nở bốn mùa- nơi du khách không chỉ được vãn cảnh đẹp, thưởng hoa mà còn được hòa mình trong không khí của những lễ hội vùng Tây Bắc như Lễ hội Khèn hoa khai mạc từ mùng 5 Tết (tức 26/1); trải nghiệm không gian chợ quê với đủ loại sản vật miền sơn cước… hay có thể dừng lại bên những chú mèo thổ cẩm, linh vật của năm Quý Mão để lưu giữ khoảnh khắc đầu xuân đáng nhớ.

Múa khèn tại Sun World Fansipan Legend.

Lễ Phật nơi đỉnh thiêng và chạm tay vào nóc nhà Đông Dương cũng là một trải nghiệm ý nghĩa để khởi đầu một năm mới vạn sự hanh thông. Hội xuân mở cổng trời cũng sẽ bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết (tức 27/1), tại đây hàng trăm Phật tử cùng tham gia lễ cầu quốc thái dân an, hướng về một năm mới an nhiên. Trải nghiệm đầy cảm xúc này trên đỉnh thiêng vốn đã đưa Fansipan trở thành điểm đến cầu an nổi tiếng những năm qua với nhiều du khách, Phật tử.

Đặc biệt, dịp Tết này, khu du lịch còn có chương trình giảm giá 50.000 đồng so với mua giá vé lẻ khi mua combo buffet và cáp treo.

Sun World Ha Long- Tết tràn năng lượng bên Vịnh di sản

Không hổ danh là thiên đường của những trải nghiệm khác biệt, du khách tới Sun World Ha Long Tết này được đến với hành trình băng qua vịnh kỳ quan trên cáp treo 2 tầng đạt nhiều kỷ lục thế giới, ngắm toàn cảnh thành phố vịnh biển từ vòng quay Sun Wheel, bật tung năng lượng với thế giới trò chơi hấp dẫn ở công viên Rồng.

Sun World Ha Long sẽ được trang hoàng rực rỡ dịp Tết này.

Khu du lịch sẽ được trang hoàng rực rỡ với các tiểu cảnh Tết, các mô hình mèo đáng yêu mừng năm mới Quý Mão, được góp thêm sức sống tưng bừng với các phần biểu diễn sôi động của vũ công quốc tế tại vườn Nhật. Hoa hướng dương - loài hoa luôn hướng về phía mặt trời cũng đang nở rộ, khoe sắc rực rỡ báo hiệu một năm mới may mắn, tràn đầy năng lượng.

Và hãy ghi chú lại không quên, 50 vị khách đầu tiên "xông đất" cho Sun World Ha Long sẽ được nhận lì xì. Công viên Rồng sẽ mở cửa từ mùng 2 Tết (23/01/2023). Ưu đãi dịp Tết này cũng vô cùng đặc biệt: chỉ 100.000 đồng cho toàn bộ trải nghiệm cảnh quan và hơn 20 trò chơi tại Công viên Rồng.

Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng)- Tết diệu kỳ trên xứ sở vạn sắc hoa xuân

Xuân này Sun World Ba Na Hills sẽ được phủ đầy vạn sắc hoa nào là đào chuông tươi thắm, là hồng rosa ngọt ngào hay tulip rực rỡ giữa trời mây, mang đến một hành trình ngập tràn sắc hương trên đỉnh Núi Chúa.

Gần 1.500 gốc đào chuông- loài hoa quý hiếm được mệnh danh là "nữ hoàng mùa xuân" của Bà Nà cũng đang nở rộ. Du khách cũng có thể check-in với quảng trường xe ô tô cổ, các mô hình mèo năm Quý Mão kết từ hoa tươi và cây xanh.

Sun World Ba Na Hills Tết về trở thành xứ sở vạn sắc hoa.

Tết này ở Bà Nà Hills còn diễn ra show diễn chủ đề "Vũ hội Nhật Nguyệt" tại Quảng trường Nhật thực, đưa du khách xuyên không đến thế giới cổ tích để thưởng thức câu chuyện thần thoại mùa xuân ly kỳ và hấp dẫn trong những bước nhảy uyển chuyển và âm nhạc đặc sắc. Bên cạnh đó là các show diễn ngoài trời khác như đi cà kheo, biểu diễn trống malambo….

Và đừng quên khám phá văn hoá Tết cổ truyền Việt ngay giữa khu làng Pháp, tham gia những trò chơi dân gian gợi nhớ tuổi thơ hay phong tục xin chữ lấy may dịp đầu năm.

Công viên Châu Á (Đà Nẵng)- Tết trẻ trung, sôi động giữa lòng thành phố biển

Miễn phí vé vào cửa, Công viên Châu Á chào đón du khách trong không khí Tết không thể nào rực rỡ hơn với các góc check-in chủ đề Quý Mão WOW Tết cùng hàng loạt thảm hoa, thế giới giải trí bất tận với 20 trò chơi đầy thử thách và sảng khoái.

Công viên Châu Á sẽ đem đến những ngày Tết thật sôi động.

Tết này, ngày nào tại Asia Park cũng ngập tràn không khí lễ hội. Mùng 2, mùng 3 trình diễn lân sư rồng "Long phụng sum vầy", diễu hành Lân Trống Hội. Mùng 4 là Ngày hội châu Á với các điệu nhảy Kpop, Jpop, múa cổ trang Trung Hoa, ảo thuật đương đại Nhật Bản đầy thú vị. Mùng 5 Tết, du khách sẽ cùng tham gia minigame, thi catwalk, talent trong Ngày hội cổ phục các nước châu Á...

Du khách cũng sẽ được chiêu đãi những bữa tiệc âm nhạc đầy xúc cảm, từ acoustic lãng mạn, tới EDM sôi động, hoành tráng… để mỗi khoảnh khắc ở Asia Park sẽ là tập hợp của những trải nghiệm rộn rã, ngập tràn hạnh phúc.

Sun World Phu Quoc- Tết rực rỡ trên miền nắng ấm

Tết đi Phú Quốc là lựa chọn không thể hợp lý hơn. Thiên nhiên đẹp mê mẩn, nắng ấm chan hòa, nhiệt độ chỉ từ khoảng 28 độ C, gió mát dễ chịu… lại còn có đủ các cung bậc trải nghiệm để bạn không ngừng WOW trong phấn khích.

Thị trấn Hoàng Hôn nơi tình yêu, nghệ thuật thăng hoa và được ví như điểm đến mới của thế giới cũng là điểm phải ghé đến top đầu. Tại đây, du khách sẽ được thỏa sức check-in bên đài phun nước King of the Sun, tháp đồng hồ Central Village, các bức tranh tường 3D sinh động và những góc phố đa sắc màu.

Đừng bỏ qua show trình diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất khu vực- Kiss The Stars vào 19h hàng ngày, giá vé chỉ từ 250.000 đồng. Show diễn là bữa tiệc nghệ thuật đỉnh cao với gần 1.000 m2 bề mặt trình chiếu cùng vô số công nghệ hiện đại như laser, âm thanh, lửa nước. Đặc biệt từ mùng 2 đến 4 Tết Âm lịch, du khách sẽ được mãn nhãn trong các màn pháo hoa cuối mỗi show.

Show diễn Kiss The Stars dịp Tết này sẽ có thêm pháo hoa.

Tổ hợp Sun World Phu Quoc cũng đã sửa soạn diện mạo thật tưng bừng để đón Tết, với ý tưởng "Khơi xuân vui - Vạn điều may". Không gian trang trí hướng tới văn hoá truyền thống khi sử dụng chất liệu dân gian quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, mai, đào đông. Công viên nước Aquatopia với những đường ống trượt đầy phấn khích, hay Exotica Village với làn trượt gỗ đầu tiên tại Việt Nam- Mộc Xà Thịnh Nộ hay đài quan sát Mắt đại bàng đang đợi bạn trải nghiệm và khám phá để bật tung xúc cảm.

Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh) – Thêm nhiều trải nghiệm mới trên ‘Nóc nhà Nam Bộ’

Trong các điểm đến tâm linh thu hút khách phía Nam, Sun World Ba Den Mountain tại Tây Ninh là một trong những điểm du ngoạn chiêm bái cầu an hàng đầu. Hành hương đến Sun World Ba Den Mountain là để chiêm bái quần thể chùa Bà Đen vốn nổi tiếng linh thiêng cùng các công trình Phật giáo trên đỉnh núi như: Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, Trung tâm triển lãm Phật giáo…

Để mừng xuân mới Quý Mão, khu du lịch đã ra mắt nhiều công trình mới. Đó là Cụm Cột Kinh Bát Nhã, gồm 5 cột kinh bằng đá granite đen kim sa, với chiều cao cột cao nhất lên tới 19,8m; thân cột điêu khắc Bát Nhã tâm kinh bằng chữ Tây Tạng. Bên cạnh đó là tuyến cáp treo mới Tâm An với tầm view đẹp nhất khu du lịch, vượt qua các vách núi đá mồ côi dựng đứng để di chuyển từ chùa Bà đến đỉnh núi chỉ trong hơn 5 phút.

Sun World Ba Den Mountain lộng lẫy trong hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại.

Trên đỉnh của "nóc nhà Nam Bộ" Tết này còn là hơn 400.000 cây thuộc hơn 30 loài hoa, hơn 100.000 hoa tulip trưng bày thành nhiều đợt, là tiểu cảnh Cổng trời, gia đình ong tết bằng cây và hoa.... và các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống Nam Bộ như múa Kh’mer, nhạc ngũ âm hay trống Chhay dăm…

Lễ hội xuân Núi Bà 2023 cũng sẽ khai mạc từ Mùng 4 Tết với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ từ độ cao 986m.

Đặc biệt, dịp năm mới, Sun World Ba Den Mountain sẽ mở cửa từ 5h sáng đến 22h đêm và khu Chùa Bà sẽ mở cửa 22 tiếng mỗi ngày. Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách có thể chiêm ngưỡng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại hàng đầu với hơn 3.500 ngọn đèn led thắp sáng đỉnh núi Bà Đen tạo nên bức tranh đêm tựa hàng ngàn vì tinh tú đang tỏa sáng trên quần thể kiến trúc tâm linh đẹp vi diệu.

Hệ thống Sun World chính thức triển khai dịch vụ vé ưu tiên đi nhanh

Kể từ dịp Tết Nguyên Đán này, các công viên và khu du lịch Sun World trên cả nước sẽ chính thức triển khai dịch vụ vé ưu tiên đi nhanh. Đây là loại vé mua thêm ngoài vé cáp treo, để du khách có thể sử dụng lối đi ưu tiên lên cáp hoặc lối ưu tiên sử dụng một số dịch vụ mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Ngoài ra, tại một số Sun World như Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) còn có dịch vụ VIP Experience cao cấp với nhiều ưu đãi đặc biệt như lối đi ưu tiên, thưởng thức ẩm thực tại phòng chờ hạng sang (VIP lounge), sắp xếp cabin riêng và có hướng dẫn viên dẫn đoàn… tùy từng thời điểm, để du khách có thể tối ưu hóa hành trình du ngoạn.

Với việc đưa vào áp dụng dịch vụ này tại các Sun World, du khách có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiêu chuẩn cao hơn và nhanh hơn sẽ có thêm một lựa chọn để tiết kiệm thời gian và tận hưởng những trải nghiệm đặc biệt.