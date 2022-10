TH true MILK: Trang trại chăn nuôi bò sữa tốt nhất Việt Nam

Đây là giải thưởng VIETSTOCK 2022 do Cục Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT chủ trì, vừa công bố vào giữa tháng 10 vừa qua. TH đạt "cú đúp" gồm giải thưởng Trang trại chăn nuôi bò sữa tốt nhất 2021-2022 và Doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc nhai lại tốt nhất 2021-2022.

Trong đó, cụm trang trại của Tập đoàn TH tại Nghệ An từ lâu đã được biết tới là cơ sở quy mô lớn, công nghệ hiện đại bậc nhất về chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam.

Cụm trang trại tập trung công nghệ cao đạt kỷ lục thế giới

Được triển khai từ tháng 10 năm 2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, Dự án "Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao" của Tập đoàn TH tới nay đã hoàn thành và đi vào vận hành 3 cụm trại, gồm 9 trang trại, số lượng bò sữa tiệm cận 70.000 con.

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, trang trại TH đã đạt nhiều giải thưởng chăn nuôi lớn trong nước và quốc tế, xác lập kỷ lục Trang trại lớn nhất Đông Nam Á năm 2015 và "Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới" năm 2020.

Trang trại TH – Trang trại chăn nuôi bò sữa tốt nhất Việt Nam 2021-2022.

Tư duy phát triển bền vững và các giá trị cốt lõi "Hoàn toàn từ thiên nhiên", "Thân thiện với môi trường" cùng việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 kết hợp với trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt đã góp phần giúp Tập đoàn TH giữ mức tăng trưởng hai con số ngay cả trong thời gian đại dịch, liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mới tốt cho sức khỏe, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.



Nhờ quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và chế độ dinh dưỡng tối ưu, bò sữa của Trang trại TH đạt sản lượng sữa cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á: Bình quân mùa cao điểm đạt 35 lít/con/ngày, tương đương gần 11.000 lít/con/chu kỳ 305 ngày.

Những hệ thống quản trị sản xuất tiên tiến hàng đầu thế giới được đưa vào vận hành như: Quy trình chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại sử dụng hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến Afimilk (Israel); Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; Hệ thống phần mềm kiểm soát phối trộn, lập khẩu phần thức ăn (1-One, DNS), Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan;…

Đàn bò sữa TH được đeo chip để theo dõi toàn diện về sức khỏe, sản lượng sữa.

TH cũng chính là trang trại đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi đồng cỏ, đàn bò sang chăn nuôi organic (hữu cơ) để sản xuất sữa tươi organic theo tiêu chuẩn Châu Âu. Quy trình "organic hóa" một cách bài bản đối với đàn bò sữa nuôi tại đồng đất Việt Nam được thực hiện ngay từ năm 2015 và đến giữa 2017, sau những nỗ lực bền bỉ, Control Union – đơn vị chứng nhận hữu cơ uy tín trên thế giới đã cấp giấy chứng nhận châu Âu EC 834-2007, EC 889-2008 cho trang trại bò sữa hữu cơ của TH. Control Union đánh giá, TH là điển hình cho việc phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

TH là trang trại đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi đồng cỏ, đàn bò sang chăn nuôi organic (hữu cơ) để sản xuất sữa tươi organic.

Từ thành công ở điểm đầu "thủ phủ bò sữa" Nghệ An, các trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH đang được mở rộng tới nhiều tỉnh, thành trong cả nước, từ Thanh Hóa, Kon Tum, Phú Yên, An Giang… tới các tỉnh vành đai biên giới phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng. Với việc phát triển các trang trại công nghệ cao trên cả nước và tạo dựng nền sản xuất xanh, sạch, an toàn, Tập đoàn TH mong muốn người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận các sản phẩm sữa tươi sạch giàu dinh dưỡng với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.



Tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao từ năm 2009, thời điểm khái niệm "kinh tế tuần hoàn" vẫn còn xa lạ với doanh nghiệp Việt Nam, Tập đoàn TH đã tiên phong xây dựng một chuỗi sản xuất khép kín "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch".

Đúng như tên gọi mô hình "kinh tế tuần hoàn", tại các trang trại của Tập đoàn TH, "mọi phế phẩm đầu ra của công đoạn này đều là đầu vào của công đoạn khác". Thay vì thải bỏ, các tài nguyên được "tuần hoàn" để tiếp tục tạo ra các giá trị mới, qua đó giảm khai thác tài nguyên, giảm chi phí xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ thiên nhiên.

Chất thải chăn nuôi lại được sử dụng sản xuất phân bón phục vụ các cánh đồng trồng cây nguyên liệu thức ăn cho bò sữa.

Hoạt động này có thể thấy khá rõ nét trong quá trình xử lý chất thải trong trang trại của Tập đoàn TH. Chất thải từ quá trình chăn nuôi sau khi được xử lí đạt chuẩn trở thành chất đệm sinh học phục vụ trang trại và phân bón hữu cơ tự nhiên chất lượng cao, dễ phân hủy, giàu dưỡng chất, giúp cải tạo đất, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Với việc sử dụng nguồn phân bón này, các cánh đồng của TH hạn chế thấp nhất việc sử dụng phân bón hóa học có nguồn gốc vô cơ có thể gây ra các hậu quả lâu dài cho đất canh tác và môi trường.



Nước thải từ quá trình chăn nuôi cũng được xử lí bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến và hoàn trả về tự nhiên theo tiêu chuẩn quốc gia.

Phân bón hữu cơ, chất đệm sinh học, nước thải qua xử lý đã trở thành "đầu vào" của vòng tuần hoàn mới, quay trở lại phục vụ đồng ruộng, phục vụ hoạt động của trang trại. Những công đoạn xử lý tuần hoàn trong trang trại của Tập đoàn TH thoạt nghe đơn giản, song đều được ứng dụng công nghệ cao để đảm bảo tính hiệu quả.

Pin năng lượng mặt trời trên các mái chuồng bò sữa tại Trang trại TH Nghệ An.

Đến năm 2020, Tập đoàn TH triển khai lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên các mái chuồng trại và nhà máy (hiện đã lắp tại 5 trong số 9 trang trại, lắp tại nhà máy sữa TH, nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên), vừa sản xuất nguồn điện "xanh" vừa góp phần hạn chế quá trình hấp thu nhiệt từ đó giảm nhiệt cho chuồng nuôi.



Riêng với TH, xu hướng phát triển xanh như việc tự tạo ra "nguồn điện sạch" thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường đồng thời giúp đa dạng hoá các nguồn cung năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, càng khẳng định uy tín và tầm vóc của doanh nghiệp Việt trong hội nhập quốc tế.

Giải thưởng Trang trại chăn nuôi bò sữa tốt nhất Việt Nam – VIETSTOCK 2022 yêu cầu nhiều tiêu chí như: Là trang trại chăn nuôi bò sữa có tổng đàn thuộc top 10 trang trại bò sữa lớn nhất Việt Nam; có năng suất bình quân đạt trên 30 lít sữa/con/ngày (trên 10.000 lít/con/chu kỳ); được công nhận chăn nuôi theo quy trình GlobalGAP hoặc VietGAP; chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn; đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh; hỗ trợ cộng đồng tốt nhất,…